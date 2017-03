Alpina B3/B4 S Biturbo: omdat het altijd sneller kan

Ein sehr guter Abend. Alpina hier, en ze hebben wat moois voor je.

Op de autoshow van Genève in 2013 werden we getrakteerd op de BMW Alpina B3. We zijn inmiddels alweer wat jaartjes verder en dus is het tijd voor een update. Het Duitse automerk neemt daarom volgende week verbeterde varianten mee van de B3 en de iets jongere B4 naar Zwitserland.

Net als ze bij Appel een S’je toevoegen aan verbeterde iPhone-modellen, doet ook Alpina dit bij de B3 en B4. De gewone B3/B4 heeft 410 pk, de B3/B4 S gaat een stapje verder met 440 pk en 660 Nm uit de geblazen turbo zes-in-lijn. 0-100 gaat met de B4 S voortaan in 4,2 seconden (3,9 met xDrive) en de top bedraagt 306 km/u voor de achterwielaangedreven variant en 303 km/u voor de versie met xDrive. De B3 S zit 0,1 seconde langzamer op de honderd. Een kniesoor die daar over valt natuurlijk.

Coupé, cabrio, sedan of als station. Je kunt het allemaal krijgen bij Alpina. De BMW Alpina B4 S Biturbo als coupé kost in Duitsland 63.277 euro. De cabrio 68.403 euro. De B3 S Biturbo doet als Saloon 61.261 euro en als Touring 62.773 Ekkermannen.