Alpina geeft de ideale Autobahnstormer een facelift

Zit je veel op de Autobahn? Dan wil je deze hebben.

We hebben het er wel vaker over: wat zijn nu de echt snelle auto’s op de Duitse autosnelweg? Dan vallen steevast termen als Audi RS6, BMW M3 of de Mercedes-AMG S63. Het enige nadeeltje bij dat soort auto’s is dat op hoge snelheid de tank in een mum van tijd leeg is. Dan ben je de hele tijd dezelfde Golf aan het inhalen. Wat je moet hebben is een hele dikke diesel met vooral veel koppel onderin en voldoende topvermogen om een hoge kruissnelheid aan te kunnen.

Kortom, een auto als deze Alpina D4. De BMW 4 Serie werd onlangs gefacelift, dus kwam er ook snel een Alpina variant, de B4 S Biturbo. De B4 S Biturbo is de opvolger van deze Alpina B4. Voor de globetrotters, koppelverslaafden en antipathie jegens tankstations is er nu ook een Alpina D4 Biturbo. De basis voor de auto is nog altijd de BMW 435d, dus een 3.0 zes-in-lijn met twee turbo’s. Het maximum vermogen is nog steeds 350 pk en de maximum trekkracht bedraagt een gezonde 700 Nm.

Je kan de Alpina D4 krijgen als Cabriolet en als Coupé. Ga je voor de open variant dan kun je in 5,0 seconden naar de 100 sprinten. De 200 km/u is bereikt in 18,9 seconden. Aan begrenzen doen ze bij Alpina niet, dus de D4 Biturbo Cabriolet loopt voluit 275 km/u. Kies je voor de Coupé dan heb je het voordeel van 250 Kg minder die de motor mee moet zeulen. De D4 Biturbo Coupé is op alle fronten sneller dan de Cabriolet, zowel op topsnelheid (278 km/u) als op de sprint (0-100 km/u in 4,8s, 0-200 km/u in 17,9s). De verbruiksopgave zul je dan niet halen: 5,9l/100 km voor de Cabriolet, 5,3/100 voor de Coupé.

Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend gemaakt, maar in Duitsland heb je voor 61.000 euro een heuse D4 Biturbo Coupé. De Cabriolet is 8.300 euro duurder. Daarvoor krijg je sowieso sportstoelen, climate control, een 8-traps Steptronic en 19″ velgen. De Alpina striping (‘Dekoset’ voor intimi) is een kosteloze optie. Je kunt kiezen voor geen stickers, enkel op de voorbumper of op de voorbumper en zijkant.