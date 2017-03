Alpine A110: specs en foto’s!

Sappeur du Flappe, wat hebben de Fransen voor lekkers in elkaar geschroefd?

In elk geval een heel lang persbericht, maar da’s niet jullie probleem. De A110 Berlinette wordt vanaf eind 2017 geleverd in Europa en dus is het hoog tijd om alvast je huiswerk te doen. Koets en chassis werden vervaardigd uit aluminium waardoor het dingetje slechts 1.080 kg weegt. Buitenmaten zijn dan ook compact, L x B x H = 4.178 mm x 1.798 mm x 1.252 mm.

De 1.8 viercilinder turbo is samen met de garçons van Renault Sport gekneed tot 252 pk en 320 Nm. Daarmee sprint de A110 in 4,5 tellen naar 100 km/u, niet in de laatste plaats dankzij de zeventraps DCT van Getrag. Verder krijgt de Alpine drie rijmodi voor meer dagelijkse bruikbaarheid, te weten Normal, Sport en Track. Met deze modi worden motor, transmissie, stuurinrichting, info voor de bestuurder, ESC en uitlaatgeluid aangepast.

Overigens bedraagt de topsnelheid dankzij de slicke koets (Cw-waarde van 0,32) 250 km/u. Bovendien genereren de vlakke vloer en diffuser in combinatie met de carrosserie de nodige downforce. Verder zorgde Brembo voor de remmen, Fuchs voor de 18 inch velgen en Sabelt bouwde een stel kuipstoelen van 13,1 kg per stuk.

Nederlandse prijzen hebben we nog niet, maar de A110 Première Edition (niet op z’n Engels uitspreken, het is “ee-dieh-sjôôôhn) kost in Frankrijk inclusief belastingen 58.500. Uiteraard zit het glas bij ons te allen tijde halfvol, maar met een klap BPM erover wordt dit ding waarschijnlijk te duur voor de Nederlandse liefhebber. We hopen van harte dat we ongelijk hebben!