Als je bang bent voor mensen met smaak, koop dit ding

Dit is namelijk de TopCar GLE Guard Inferno.

We kennen de Inferno-bodykit al van de GLE Coupé, maar de Russische firma heeft het setje nu ook geschikt gemaakt voor de gewone GLE. Dat klinkt makkelijker dan het is, want ondanks dezelfde techniek is al het plaatwerk van de GLE Coupé anders dan dat van deze gefacelifte ML.

Om nog wat extra aandacht te vestigen op haar nieuwste product, heeft TopCar besloten het carbon tegen een gepantserde MLE aan te gooien. Doorgaans auto’s die juist zo onopvallend mogelijk zijn uitgevoerd ten opzichte van de niet gepantserde exemplaren, terwijl deze auto van alle kanten schreeuwt dat je neusdiep in de cocaïnehandel zit.

Om veilig van je bewaakte villa naar een Colombiaans themafeestje te geraken is deze getunede creatie je ideale kompaan. Vanbuiten uiteraard in stemmig zwart, afgewisseld met naakt carbon, maar binnenin gaat een interieur schuil dat zo fout is dat het weer leuk wordt. Ik durf het bijna niet te zeggen, zeker niet nadat ik een uur geleden de SLR nog heb lopen afkraken, maar het interieur vind ik eigenlijk gewoon heel erg gaaf. Misschien moet ik mezelf uit veiligheidsoverwegingen maar in zo’n getunede Guard gaan verplaatsen.