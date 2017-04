Amerikaanse BMW-dealers hebben een probleem

En het heeft alles te maken met de meest recente 5-serie.

Amerikaanse dealers klagen steen en been wegens het tekort aan nieuwe 5-series! De G30-generatie (rijtest) is behoorlijk populair in de Verenigde Staten, maar de productie lijkt momenteel achter te blijven op de vraag. Met name in de maand maart van dit jaar groeide de vraag naar de F├╝nfer, al is in die maand ook de productie opgeschroefd.

Dit nieuws is opmerkelijk, daar de vraag naar 5-series in Amerika al enkele jaren afneemt. Zo werden daar in 2013 nog 56.863 exemplaren verkocht, waar dat er vorig jaar nog maar 32.408 waren. Dit jaar waren er aan het einde van maart 6.641 orders voor de auto genoteerd.

Uiteraard zijn Amerikaanse dealers blij met de populariteit van de laatste 5-serie. Bovendien hebben ze liever te weinig auto's om aan klanten te leveren dan een parkeerplaats vol onverkochte auto's, waar allerlei kortingsacties aan gehangen moeten worden.