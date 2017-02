Amsterdam wordt overvloed door honderd supercars

Ferrari's, Lamborghini's, Porsche's, je gaat ze allemaal aantreffen in de hoofdstad.

Want supercar-feestje StreetGasm 2000 doet dit jaar namelijk ons land aan. Op 11 juni staan de auto’s uitgestald bij het Ramada Hotel in Amsterdam voor de start van het evenement. Omdat de de organisatoren leven in Need For Speed Underground, is de editie van dit jaar officieel SG2K the 6EXiEST genoemd.

Deelnemers worden aangespoord om een origineel thema te verzinnen voor hun auto’s. Verwacht dus weer de nodige bonte wraps en als het even meezit, chicks in leuke pakjes. Het gezelschap gaat vervolgens zo’n 2.000 kilometer afleggen kriskras door Europa. De route blijft geheim, de deelnemers weten alleen dat de finish ergens in Spanje is.

De organisatoren willen benadrukken dat SG2K geen race is. Je kan dus ook alleen prijzen winnen als je het origineelste thema uitwerkt voor je auto. Top tip voor de deelnemers: ga niet als de politie want dan word je opgepakt door de echte politie. Hoe dan ook denken we trouwens niet dat de karavaan in slakkengang netjes naar de eindbestemming tuft al genietende van het uitzicht op het landschap waar ze doorheen rollen.

Mocht je nog mee willen doen hebben we helaas slecht nieuws voor je. Het evenement is helemaal volgeboekt. Paradijsvogels in toffe bakken aanschouwen en wat kekke shots maken voor je Youtube-kanaal kan echter wel. Schmee150 komt ook, dus wellicht kan je nog een paar tips van hem lospeuteren. Rond 10:00 uur ’s ochtends gaat de beer los.