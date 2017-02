Amsterdamse doorrijder gepakt door typische buitenspiegel

Dankzij bovenstaande buitenspiegel kon de automobilist die een fietser omver reed en aan zijn lot overliet niet veel later alsnog worden ingerekend.

Daar reed vannacht een grijze BMW een fietser van zijn sokken. Hoewel het allerminst duidelijk is wie er schuldig is aan het voorval -afgaande op foto’s lijkt de auto namelijk voorrang te hebben- besloot de automobilist het hazenpad te kiezen en de gewonde fietser te laten creperen op het asfalt.

Veel getuigen waren er vermoedelijk niet om 04:30, maar de automobilist liet wel een zeer kenmerkend souvenir achter: zijn rechterbuitenspiegel. En als je vervolgens bedenkt dat de automobilist in een 7 Serie van de weinig geliefde E65-generatie rijdt, dan snap je dat een beetje autokenner de spiegels met de kenmerkende vinnetjes als luchtgeleiders herkent.

Met hulp van een politiehelikopter werd de omgeving uitgekamd en de lichtelijk gehavende Siebener al snel gespot op een bedrijventerrein. Het reukvermogen van een politiehond leidde de dienders naar de woning van de doorrijder, die zodoende uit bed gelicht kon worden en nu zijn zonden mag overdenken in een politiecel. Een bloedtest moet uitwijzen of alcohol een reden tot het verlaten van de plaats van ongeval was.