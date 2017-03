Analyse: hoe veel sneller zijn de F1-auto’s dit jaar écht?

Je las het overal: 'F1-auto's in 2017 fors sneller'. Maar hoe veel sneller zijn ze echt?

Met de eerste kwalificatie van dit jaar achter de rug kunnen we eens kijken hoe groot de verschillen zijn met vorig jaar. Aangezien de snelste rondes tijdens de race zo vijf seconden langzamer zijn dan tijdens de kwalificatie, zijn die laatste tijden de beste manier om te vergelijken hoe groot het verschil met vorig jaar nu écht is. Alleen tijdens de kwalificaties gaan (en bovenal kunnen) coureurs nog voluit.

Zoveel sneller is snel

Laten we met de makkelijkste vergelijking beginnen: de snelste tijd van de kwalificatiesessie. Die is namelijk zowel in 2016 als in 2017 gezet door Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Vorig jaar deed hij dat met een 1:23.837, dit jaar met een 1:22.188. Dat is maar liefst 1,649 seconden sneller.

Kijken we naar Verstappen, dan is ook hij flink sneller dan vorig jaar. Van een 1:25.434 -goed voor een 5e plek destijds- naar een eveneens vijfde stek met een 1:23.485. Dat is precies 1,949 seconden sneller dan vorig jaar, maar de oplettende lezer zal snappen dat die vergelijking mank gaat. Immers, vorig jaar reed Max de eerste races namelijk nog in een Toro Rosso, terwijl hij nu in de potentieel snellere Red Bull zit. Diezelfde potentieel snellere Red Bulls kende precies een jaar geleden overigens wat tegenslagen, want zowel Ricciardo als Kvyat eindigden destijds achter Sainz en Verstappen.

Opvallend is het verschil dat Ferrari dit jaar laat noteren, zij lijken van de topteams voorlopig de grootste stap te hebben gemaakt. Vorig jaar noteerde Sebastian Vettel een derde tijd met 1:24.675, destijds ruim 0,8 seconden langzamer dan Hamilton. Dit jaar geeft Vettel met een 1:22.456 slechts een kleine 0,3 seconden toe. Alles bij elkaar boeken Vettel en Ferrari een winst van 2,219 seconden.

Vorig jaar was Australië de eerste race voor Haas-Ferrari en dat vertaalde zich in een behoorlijk matige 1:28.322 voor Romain Grosjean, goed voor p19. Dit jaar revancheert Grosjean zich machtig met p6 en een 1:24.074. Dat is maar liefst 4,248 seconden sneller!

De voorlopige verliezer is…

En dan het team met de kleinste vooruitgang. Dat is het team waarvan je eigenlijk hoopte dat ze het meeste vooruitgang zouden boeken. Vorig jaar ging Alonso in 1:26.125 rond op het circuit van Melbourne, dit jaar kwam hij in de nieuwe McLaren MCL32 niet verder dan 1:25.425. Dat is slechts 0,7 seconden sneller dan vorig jaar en het kleinste verschil van alle teams. Ook het niet al te rappe Sauber is nog altijd circa een seconde sneller dan vorig jaar, evenals het in 2016 zo verrassend goed presterende Toro Rosso. Zij vielen dat jaar echter rap terug omdat ze geen doorontwikkeling van de oude Ferrari-motor kende, terwijl ze dit jaar kunnen blijven verbeteren.

Opvallend is dat Palmer dit jaar (1:28.244) langzamer was in zijn Renault dan vorig jaar. Na afloop klaagde de Brit dan ook steen en been over zijn slechte auto. Dan moet zijn bolide wel flink verschillen van die van Hulkenberg, want die zette de Renault keurig op de twaalfde plek met een 1:25.091. Dat is liefst 2,516 seconden sneller dan Palmer vorig jaar was met de Renault (1:27.601).

Hogere bochtensnelheid, lagere top

Dan nog wat andere statistieken. Zo trok Sebastian Vettel vorig jaar in de laatste bocht (14) 3,7G. Dit jaar is dankzij de bredere banden en andere aerodynamica liefst 4,5G. In snelheid uitgedrukt: vorig jaar ging Vettel met 184 km/u door bocht 14, dit jaar met 209 km/u! Niet voor niks zijn de coureurs afgelopen winter druk bezig geweest hun nekspieren nog wat aan te dikken.

De topsnelheid lijkt juist wat gedaald te zijn door de nieuwe aerodynamica. Vorig jaar topte Vettel nog met een 325,9, dit jaar blijft de teller steken bij 318,4 km/u. Ergo: de extra snelheid komt louter en alleen doordat de auto’s dit jaar veel harder de bocht door kunnen. We moeten de volledige lijst met topsnelheden tijdens de kwalificatie nog even afwachten, maar voorlopig lijkt het erop dat de auto’s op het rechte stuk juist iets minder hard lopen dan voorheen. Kijken we naar de resultaten van de vrije training, dan komen de topsnelheden in ieder geval niet boven de 320 km/u uit, daar waar vorig jaar de 330 nog werd gehaald door Hulkenberg in zijn Force India.