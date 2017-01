Antwerpse mileuzone: 8 dingen die je moet weten

Volgende week wordt de Antwerpse milieuzone van kracht en de regels zijn streng, dus zorg dat je op de hoogte bent.

1. Wanneer hij ingaat

Naar ‘goed’ Nederlands voorbeeld is nu ook Antwerpen gezwicht voor de milieuzone. Per 1 februari 2017 mogen ‘vervuilende’ auto’s en vrachtauto’s een groot gedeelte van de stad niet meer in

2. Waar je niet meer mag komen

Grote delen van het centrum zijn aangewezen als ‘lage emissiezone’ (LEZ). Daaronder valt niet alleen het centrum, maar praktisch al het bewoonde gebied binnen de Antwerpse ring. Ook op de Linkeroever ben je met je stinkhok niet meer welkom.

3. Wie er niet meer in mogen

Antwerpen gaat zowel oudere diesel- als benzineauto’s weren uit de stad. Daarbij kijken ze niet naar bouwjaar, maar naar de Euro-normen waaraan een auto voldoet. Dieselauto’s moeten minimaal een Euro 4-norm of een Euro 3-norm met roetfilter hebben. De Euro 4-norm werd van kracht in oktober 2006, dus met een wat oudere diesel val je al snel buiten de boot. De eisen aan benzineauto’s zijn aanzienlijk minder streng, ten minste Euro1 is benodigd om Antwerpen in te mogen.

4. Welke uitzonderingen er zijn

Brommers en motorfietsen gaan voorlopig vrijuit en kunnen zich dus met een gerust hart binnenrings vertonen. Ook als je auto niet aan de normen voldoet, maar is aangepast vanwege een handicap, kun je een ontheffing aanvragen.

5. Wat je kunt doen als je auto niet aan de norm voldoet

Tegen betaling mag je in sommige gevallen met een auto die niet aan de norm voldoet tóch de stad in. Voor voertuigen ouder dan 40 jaar is er een verlaagd tarief, maar deze is niet voor één dag te koop. Voor een weekje toegang ben je 20 euro kwijt. Dieselauto’s met een Euro3-norm en geen roetfilter kunnen voor 20 euro per dag of 30 euro per week de stad in. Kom je niet in aanmerking voor dit normale of verlaagde tarief, dan kun je per kenteken maximaal acht keer per jaar een LEZ-dagpas kopen á 35 euro per dag. Dit doe je vooraf online of ter plekke bij een perkeerautomaat in De Leien.

6. Hoe hoog de boetebedragen zijn.

Tot 1 februari 2018 krijg je voor elke overtreding een boete van 125 euro. Vanaf die datum kost diezelfde overtreding je 150 euro. Ga je binnen 12 maanden tweemal de mist in, dan bedraagt de tweede boete 250 euro, terwijl bij drie of meer keer de boete 350 euro bedraagt.

7. Wat je kunt doen als je perongeluk de milieuzone inrijdt

Gelijk bij een ‘touch parkeerautomaat’ binnen De Leien een LEZ-dagpas kopen. Dat kan, zoals je bij punt 5 al las, namelijk ook voor de betreffende dag.

8. Wat je ook kunt doen

Antwerpen is een mooie Vlaamse stad, maar België heeft meer te bieden. Wat dacht je van Brugge of Gent?

Foto: @escher93 op Autojunk.nl