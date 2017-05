Arie Luyendijk: Alonso kan Indy 500 winnen

Morgen stapt Fernando Alonso voor het eerst in een Indycar op de Indianapolis Motor Speedway. Je kan zijn verrichtingen volgen via een livestream. Nederlandse oval-koning Arie Luyendijk heeft alvast vertrouwen in een goede afloop.

Ondanks dat Arie Luijendijk/Luyendijk/Luyendyk nooit Formule 1 reed is hij één van de meest succesvolle Nederlandse coureurs. Toegegeven, voordat Max Verstappen ten tonele verscheen zei dat ook wel wat over de andere coureurs die ons land heeft voortgebracht. Maar laten we daar niet te lang bij stilstaan.

Arie verkaste medio jaren ’80 naar Amerika om de American Dream na te jagen. De geboren Sommelsdijkenaar slaagde daar wonderwel in, want hij bouwde een mooie carrière op met onder andere overwinningen in de CART-serie en in het Indycar-kampioenschap. Vanwege zijn prestaties is de Nederlander opgenomen in de Motorsports Hall of Fame of America.

Zijn grootste successen behaalde Arie in de Indy 500. Op de Brickyard mocht Arie twee keer de melk proeven die de winnaar na de race krijgt aangeboden. De inmiddels 63-jarige heeft naar verluidt dan ook nog steeds sterke botten.

Nu Fernando Alonso een aanval gaat doen op de overwinning in de Amerikaanse klassiekers om zijn tweede puzzelstukje van de Triple Crown op te eisen, vond GPUpdate de tijd rijp om Arie eens naar zijn mening te vragen over de kansen van de Spanjaard. Arie denkt dat Alonso een realistische kans maakt om te winnen:

“Voor Alonso is de moderne tijd fantastisch. Andretti Autosport rijdt met zes wagens en zodoende vergaren ze ontzettend veel data. Onderling delen ze die informatie – binnen het team is het een open boek, er wordt niets achtergehouden. Voor Alonso is dat fantastisch: hij heeft alle informatie die hij nodig heeft. Van zoveel data was vroeger, ten tijde van mijn debuut, absoluut geen sprake.”

Volgens de man die tegenwoordig fungeert als steward bij de race, gaat de ‘500’ vooral om concentratie. Dat ene momentje dat je aandacht verslapt, kan je de kop kosten:

“Voor je het weet, lig je in de muur. Het concentratieniveau is als nergens anders. Het insturen van de bocht, het midden, het uitsturen, de rechte stukken – je mag nooit verslappen. Fysiek gezien is het misschien niet heel zwaar, maar mentaal is dat het wel.”

Misschien wel het belangrijkste trucje is het bepalen van het juiste niveau van downforce dat je nodig hebt op het juiste moment. Als je het lef hebt om vleugel van de auto af te halen, kan je dat de overwinning opleveren. Echter, het risico dat je de muur invliegt wordt natuurlijk ook groter.

“In de kwalificatie is het bijvoorbeeld compleet anders dan in de race, want op Pole Day wil je zo hard mogelijk over het rechte stuk. De wagen gaat dan glijden, ze wordt floaty in de bochten. In de race zelf heb je meer downforce, anders kom je niet uit de voeten in het verkeer. Mocht je je goed voelen, kan je naarmate de race vordert het team zelfs vragen om er wat [downforce] af te halen.”

Voor de diehards die geen minuut willen missen van Alonso’s verrichtingen in Indy is er trouwens goed nieuws. Morgen wordt de eerste dag van de Spanjaard op de oval live uitgezonden op het YouTube-kanaal van de IndyCar Series. Hopelijk vliegt ‘Nando niet té hard de muur in.