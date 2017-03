Artega komt met 1000pk-sterke Scalo Superelletra

Indrukwekkende specs, maar of je er ook blij van wordt?

In 2009 kwam Artega met de GT, een compacte sportwagen met Volkswagens 3.6 VR6 midscheeps achterin. Het fraaie ontwerp was van Henrik Fisker en smoelde absoluut beter dan zijn directe concurrent, de eerste generatie Porsche Cayman. Helaas bleek het grote publiek liever op de reputatie van Porsche te vertrouwen en stierf de Artega GT een stille dood in 2012. In 2015 was Artega terug met een elektrische versie van de GT, de Scalo, maar daarna bleef het wederom stil.

Nu zijn ze nogmaals terug en wel met de Scala Superelletra. De naam dankt de auto aan een succesvol Duits racepaard, aldus Artega, maar ik vermoed dat ze dan alleen op het Scalo-gedeelte doelen… Superelletra wijst natuurlijk op de volledig elektrische aandrijflijn, die goed moet zijn voor 750 kW ofwel zo’n 1000 pk. Dankzij een flinke LiIon-accu moet de range rond de 500 kilometer liggen.

Het ontwerp komt uit de pen van Carrozzeria Touring Superleggera. De voorkant is vertrouwd Artega, maar mijns inziens gaat het daarna een beetje mis. De ongemakkelijk lange wielbasis, het wat lieflijke en gladde design, de misplaatste McLaren F1-achtige deuren, het oogt wat bedaagd en uit proportie. Overigens doen niet alleen de deuren aan McLarens supercar denken, de Scala beschikt over drie zitplaatsen, waarbij de bestuurder in het midden zit.

Dat de renders van niet al te hoge kwaliteit zijn, draagt evenmin bij aan de geloofwaardigheid van deze auto, maar als het goed is krijgen we over enkele dagen in Genève een tastbare auto te zien. We gaan natuurlijk voor je uitzoeken of dat al iets beter smoelt.