Arteon nu ook te bestellen met instapdiesel (150 pk)

Omdat 240 pk voor de gemiddelde wagenparkbeheerder wat al te gortig is.

Onlangs maakten we de prijzen bekend voor de nieuwe Volkswagen Arteon, de opvolger van de Passat CC. Deze begon net onder de 40 mille voor de 1.5 TSI met 150 pk, terwijl de goedkoopste dieselversie de 2.0 TDI met 240 pk was à 57.890 euro. Nu had Volkswagen al aangekondigd dat diezelfde tweeliter er ook zou komen met 150 en 190 pk en die eerste staat vanaf heden bij de dealers.

Standaard is deze zelfontbrander gekoppeld aan een 7-traps DSG-bak en verlangt Volkswagen minimaal 45.670 euro voor deze auto. Hij komt in vier uitrustingsniveau’s, variërend van -en hier quote ik VW letterlijk- ‘complete Arteon tot en met sportieve Arteon Business R.’ Hoe een complete auto nog rijker uitgerust kan worden is mij taalkundig gezien een raadsel, maar in Wolfsburg weten ze daar ongetwijfeld raad mee.