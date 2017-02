Aston Martin One-77 zoekt een nieuwe baas

Waardevaste investering én je trekt gegarandeerd bekijks. Kopen dus!

Misschien ligt het aan ons, maar we zijn erg benieuwd of er over, zeg, een jaar of 40 op de One-77 wordt teruggekeken als een ware klassieker. Het is absoluut een fraai ding en de V12 à 760 pk weet onze fantasie te prikkelen, maar qua sportwagen is het toch wat meer show dan go.

Hoe het ook zij, dit exemplaar (nummertje 66 van 77) staat in Amerika en zoekt een nieuwe eigenaar. Op de teller staan slechts 1.175 kilometers en volgens duPont Registry staat het ding er in absolute nieuwstaat bij. Het kleurtje moet je alleen wel liggen.

De koets is gespoten in Aviemore Pearl, wat op zich een fraaie kleur is. De spuiter heeft ook maar meteen de velgen meegenomen en dat had wat ons betreft niet per se gehoeven. Het interieurtje is dan wel weer chique en lekker rustig. Alleen hoort zo’n ongeïnspireerd stuur dan weer niet in een auto van 3,5 miljoen USD. Wat?! Jazeker, voor dat bedrag mag je ‘m meenemen.

Die bruine vonden we trouwens nog mooier.