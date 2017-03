Aston Martin werkt aan 488-killer

De Britse autofabrikant zet er een tandje bij.

Aston Martin is een merk dat je kiest om anders te zijn. De auto’s zijn snel, maar nooit zo supersnel als Ferrari’s, Lambo’s of de heetste modellen van McLaren. Daar gaat het bij Aston Martin ook niet om. Ging, moet ik eigenlijk zeggen. Op de achtergrond werken de Britten namelijk aan een nieuw model met een middenmotor, aldus Andy Palmer in Genève volgens Autocar.

De auto moet in de voetsporen treden van de Valkyrie. De gelimiteerde hypercar van Aston Martin staat gepland voor 2019 en is, tot ongenoegen van velen, al uitverkocht. De supercar met middenmotor moet in 2021 op de markt gaan verschijnen en zal de strijd aangaan met de 720s’en en 488’s van deze wereld. De nog naamloze supercar zal in tegenstelling tot de peperdure hypercar geen gelimiteerd model worden. Max Szwaj, sinds december werkzaam bij de Britse autofabrikant, gaat zich actief bemoeien met de ontwikkeling van het model. Szwaj was in het verleden werkzaam bij Ferrari als hoofd ‘Body Engineering and Innovations’.

Met het onlangs geïntroduceerde AMR-label neemt Aston Martin definitief afscheid van de statige reputatie van het merk. Met de Vulcan lieten ze al zien meer de racy-kant op te willen gaan, en de komst van de Valkyrie en AMR-modellen bevestigen deze gedachten. Naast heerlijke GT’s kunnen we dus in de toekomst ook bij Aston Martin terecht voor volbloed supercars. Het nieuwe model zal worden gebouwd naast de DB11 (rijtest), Vanquish en de opvolger van de Vantage.