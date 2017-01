Attentione! Sneeuw zorgt voor gladheid in heel NL

Pechvogels die niet nog een dagje/weekje uit mogen brakken van Oud & Nieuw doen er verstandig aan om voorzichtig te rijden.

Voor 2017 hebben we ons voorgenomen om ons niet al teveel meer aan te trekken van alle codes geel, oranje en rood. Vaak blijkt het loos alarm of valt het allemaal wel mee met de ellende op de weg. Desalniettemin kan het geen kwaad om deze ochtend op je hoede te zijn voor verraderlijke gladheid. Er trekt momenteel een neerslaggebied van noordwest naar zuidoost Nederland.

Naar verwachting kan daardoor sneeuw vallen in Brabant, Limburg en op de Veluwe. Mogelijk blijft de sneeuw alleen in de Limburgse heuvels liggen. Toch is in het grootste gedeelte van het land code geel afgegeven, omdat nattigheid op de wegen alsnog kan bevriezen.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus je zit in elk geval niet alleen in de auto.

Foto: besneeuwde RR Ghost, @glenn141 via Autojunk