Audi A3 (2012 – heden) – occasion video & aankoopadvies

Één van de meest gezochte auto's als occasion is de Audi A3. Maar waar moet je rekening mee houden als je gaat shoppen voor een jong gebruikt exemplaar?

Vijf jaar geleden, op de autosalon van Genève, maakten we kennis met de huidige generatie Audi A3. Het was de eerste A3 die op het MQB-platform van de Volkswagen Group gebouwd werd. Vorig jaar kreeg de auto een subtiele opfrisbeurt, maar de komende paar jaar kan deze nog wel mee. Het is één van de meest gezochte auto’s op Marktplaats.nl en dus hebben we ons eens verdiept in wát je precies in de gaten moet houden als je een jong gebruikt exemplaar wil scoren.

Om te beginnen is er de keuze voor een carrosserievariant. Ga je voor een driedeurs hatchback, de sportback, de sedan of de cabriolet? Het kan tegenwoordig allemaal. En dan zijn er nog de sportievere S3 en RS3 (rijtest), maar dat en de cabriolet zijn auto’s met hun eigen specifieke aandachtspunten dus die laten we in dit verhaal buiten beschouwing.

Motorische gezien is er keuze uit benzinemotoren variërend van 105 tot 223 pk, diesels zijn er van 105 tot 184 pk. En dan zijn er nog de hybride (e-tron) en groengas (g-tron) motoriseringen. Er waren een aantal auto’s die in aanmerking kwamen voor een gereduceerd bijtellingstarief, voordelen waar je vijf jaar vanaf de eerste registratie nog van kan genieten als ondernemer.

Aanbod op Marktplaats

Er zijn ongeveer 750 A3’s van deze generatie te vinden op Marktplaats.nl, waarvan ongeveer 20 auto’s een leaseprijs hebben. Er zijn ruim 50 hybrides te vinden, ongeveer vier op de zeven van de overige auto’s heeft een benzinemotor. Die verdeling geldt ook voor handbak versus automaat. De driedeurs is schaars, daar zijn er ongeveer zestig van te vinden. De prijzen van auto’s zonder leaseprijs variëren van €14.000 tot €50.000 euro. Het kan bij een duurdere occasion als deze lonen om een auto bij een dealer te kopen met het occasion-label “Audi Selectie plus”, waarmee je onder andere 12 maanden garantie krijgt en mobiliteitsgarantie.

Pluspunten

Premium badge.

De vorige eigenaar heeft de afschrijving voor je op zich genomen…

…en wellicht nog wat bijtellingsvoordeel voor je overgelaten.

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De zeventraps S-tronic van vroege modellen is onderdeel van discussie op het web. Hij zorgt voor problemen en in Australië is er een recall voor geweest. In Rusland en Azië is de garantie verlengd. Hoewel deze S-Tronic ook in Europa geleverd is, zijn er geen officiële terugroepacties geweest. Wel ontvangen we de laatste tijd signalen dat Audi probeert onder coulance problemen op te lossen met deze bakken.

De 2.0 TDI is betrokken bij het dieselgateschandaal. Check dus of de modificaties zijn doorgevoerd of dat dit nog moet gebeuren.

De lettercombinaties “TSI” en “TFSI” worden veel gekoppeld aan olieverbruik. Of dat nog relevant is voor de nieuwere generaties motoren is de vraag, maar met name bij de 1.8 en 2.0 kan het geen kwaad om de oliepeilstok af en toe eens te gebruiken waarvoor men hem bedoeld heeft.

De TFSI motoren hebben bij tanken van goedkope brandstoffen last van koolstof afzetting. Premium brandstof tanken lost het op/ voorkomt het. Een specialist kan het reinigen met walnoot schillen.

Ratelend of snerpend geluid bij acceleratie 1.4 TSI 122 pk. Het is te verhelpen door een eenvoudig slangklemmetje.

Vroege e-trons waren nogal storingsgevoelig in de hybride techniek. Dit is in de loop van de tijd flink verbeterd, maar wees voorbereid op een gekke foutmelding nu en dan. Elk bijtellingsvoordeel heb z’n nadeel, zullen we maar zeggen.

Exterieur

De motorkap komt omhoog bij een aanrijding met een voetganger, maar soms schiet deze uit zichzelf omhoog. In principe kun je de kap gewoon terugduwen in de juiste positie.

Een krakend of niet goed sluitend panoramadak lijkt vaak erger dan het is. Eens per twee jaar dient deze ingevet te worden en dat lost bijgeluiden meestal op. Als de bijgeluiden niet verdwijnen, kan het met een speciale viltset worden opgelost.

De blanke raamlijsten hebben relatief snel last van corrosie (een witte uitslag of waas).

De wielnaven roesten snel. Het kan niet direct kwaad, maar fraai (of premium) is anders.

Vervorming van de voorruit kan een vertekend beeld voor de bestuurder opleveren. Nieuwe ruiten hebben dit probleem ook nog, maar niet iedereen stoort zich eraan.

Elektronica

Het lichtbeeld van de optionele xenon plus lampen valt tegen, ze schijnen niet ver genoeg. Het kan worden opgelost door ze hoger af te stellen dan Audi voorschrijft.

De radio-ontvangst is niet erg goed.

Bij de e-tron zorgt de stekker soms voor problemen. Deze blijft vastzitten, maar in het instructieboekje kun je de juiste handelingen vinden om de kabel alsnog los te krijgen.

Krakende geluiden bij de voorwielen worden meestal veroorzaakt door draagarmrubbers. Soms helpt smeren, maar meestal moet ze vervangen worden.

Zoek de A3 of een andere auto op Marktplaats.nl.