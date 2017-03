Audi: we kunnen 40 procent van onze motoren schrappen

Slecht nieuws voor fabrikanten van smeerolie...

Niets zo veranderlijker als een CEO bij Audi. Brachten we je maandag nog het nieuws dat Audi een zwik nieuwe modellen op de markt brengt, inmiddels heeft Audi’s CEO Rupert Stadler een ander geluid laten horen. Volgens hem kan de botte bijl losgelaten worden op het aanbod van het merk, als we Car Magazine mogen geloven. Hoe zit de vork in de steel?

Een en ander heeft te maken met het feit dat Audi een switch voorbereid om veel meer EV’s te gaan leveren. Daarvoor moet productiecapaciteit vrijkomen en Rupert ziet wel enige ruimte in het huidige gamma om die te creĆ«ren. Stadler noemt specifiek tweedeurs modellen die kunnen verdwijnen maar heeft het ook over de techniek. Zo vraagt hij zich hardop af waarom Audi eigenlijk zo’n grote verscheidenheid aan vierpitters levert.

“I’m absolutely convinced that new things can only arrive if we throw a few things overboard. Do we need so many four-cylinder engines with various powers? Do we need a manual and automatic version? Okay, we can take these models out without losing a lot. That is the ultimate objective.”

Weg met al die kleine TSI-tjes dus, dat is het doel! Maar heeft Rupert gelijk, of is een zo groot mogelijke keuze voor motoren en versnellingsbakken juist een van de pijlers van een premium-merk? Laat je bespiegelingen hierover los, in de comments.