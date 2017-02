Audi deelt een snoeiharde sneer uit aan Tesla

Oef, dat moet wel pijn doen.

Alsof Elon nog niet genoeg aan zijn hoofd heeft, deelt Audi’s baas van Sales en Marketing Dietmar Voggenreiter ook nog eens een joekel van een sneer uit aan het bedrijf in gesprek met Autocar. Volgens de paarse broek wordt de Audi e-tron, voorheen bekend als de Q8 e-tron, namelijk de eerste premium SUV van een premium fabrikant op de markt.

“…[de Audi e-tron is] the first real premium manufacturer doing a premium electric SUV”

Een regelrechte bitchslap in het gezicht van Musk dus, die op basis van de uitspraak slechts vier mogelijke conclusies kan trekken.

A) Dietmar beschouwt Tesla niet als premium.

B) Dietmar beschouwt de Tesla Model X (rijtest) niet als een SUV.

C) Dietmar beschouwt Tesla niet als premium én de Tesla Model X niet als een SUV.

D) Sebastian Vettel.

Overigens is het niet de eerste keer dat men binnen VAG de neus ophaalt voor Tesla. Eerder al zei een man van Porsche dat Tesla weinig voorstelt en dat hun Mission E veel beter wordt. Wellicht niet toevallig deelt de e-tron het platform met deze Porker.

De SUV komt overigens pas volgend jaar op de markt en op de Mission E moeten we nóg een jaar langer wachten. Voggenreiter stelt dat dit feit te maken heeft met het ontbreken van voldoende snelle oplaadpunten. Pas in 2018 zijn er genoeg van dit soort stekkers te vinden in Europa, de Verenigde Staten en Azië om de e-tron een comfortabel alternatief te maken voor auto’s op fossiele brandstof. Het is volgens hem de taak van de autoriteiten om zorg te dragen voor een goed netwerk.

“It’s not our job to invest in charging points. We are pushing and organising this, though, and working with partners on it.”

Dietmar vergeet daarbij wellicht dat in Amerika de staat het wél de taak gemaakt van VAG om te investeren in oplaadpunten. Twee miljard van de boete die het concern daar opgelegd kreeg vanwege dieselgate, komt ten bate van deze opgevoerde stopcontacten.