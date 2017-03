Audi: Drift Mode is alleen voor trage losers

It zjust makes no szenze!

In principe is het geen nieuws dat Audi niet met een Drift Mode komt, het bedrijf maakte dat immers al eerder duidelijk. Inmiddels hebben na Ford ook Mercedes, BMW en zelfs Opel echter aangegeven wél met zo’n kwispel-setting te komen.

Zodoende is de druk vanuit de ‘community’ op Audi om toch overstag te gaan zo groot geworden, dat het bedrijf zich genoodzaakt voelt alsnog een keer haar visie uit te spreken. Stephan Reil, Head of Development bij Audi Sport, gooit er tegenover het Australische Motoring deze hartekreet uit:

“No drift mode. Not in the R8, not in the RS3, not in the RS6, not in the RS4.”

Het vraagt niet heel veel inlevingsvermogen om de geïmpliceerde ‘NEIN! NEIN! NEIN!’ erbij te denken. Desalniettemin neemt Stephan wel de moeite om de beweegredenen achter deze beslissing uit de doeken te doen. Hij ziet er als techneut gewoon niet het nu van in, want je gaat er niet sneller door. Je rookt er alleen maar je achterbanden mee op en dat slaat volgens Reil nergens op.

“I don’t like them. I do not see the reason for them. We do not see the sense in sitting there burning the back tyres. It’s not fast. It’s much faster the way we do it.”

Bandenbeulen moeten dus uitwijken naar andere merken. Naar BMW bijvoorbeeld, dat zelfs twee auto’s ontwikkeld heeft die autonoom kunnen driften. Een opvallend verschil van inzicht dus tussen de merken die in veel andere opzichten elkaar niet zelden kopiëren. Maar, is er stiekem niet een andere reden dat Audi niet kiest voor een Drift Mode? Reil hint daar wel naar als hij zegt:

“Drifting also does not really suit the architecture of our cars.”

Dat lijkt een verwijzing te zijn naar de ontiegelijk zware neuzen en dikke frontoverhangen waar Audi’s onder gebukt plegen te gaan. Of is dat alleen wat ik uit de uitspraak haal? Hoe dan ook laat de Ford Focus zien dat een Drift Mode ook (soort van) prima kan op een in de basis voorwielaangedreven auto met flink meer gewicht op de voor- dan de achteras (60:40). Om de optie niet aan te bieden lijkt me dus een gemiste kans voor Audi, maar laat je eigen bespiegelingen daarover los in de comments!