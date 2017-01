Audi geeft je kekke figuurtjes in je laklaag

De mannen van Audi Exclusive hebben weer een nieuwe cashcow gevonden!

De rijkere liefhebber kan namelijk vanaf nu matte figuurtjes in de lak van z’n Audi R8 of R8 Spyder laten toveren. Voorlopig gaat het enkel nog om de side blades van de supercar uit Ingolstadt, maar klanten krijgen wel de vrijheid om zelf een figuurtje te kiezen. Benieuwd wanneer de eerste R8 met Autoblog-logo rondrijdt, da’s natuurlijk een kwestie van tijd. Als we het persbericht correct hebben geïnterpreteerd zal de techniek binnenkort ook worden uitgerold naar de minder exotische Audi’s uit het gamma.

Het gaat wat ver om tot in detail uit de doeken te doen hoe de techniek werkt. In elk geval wordt op een sjabloon van het gewenste figuur een bepaald poeder gespoten, die ervoor zorgt dat de laag blanke lak (die er uiteindelijk overheen komt) een paar duizendste van een millimeter dunner wordt dan op de rest van de auto. Hierdoor ontstaat het gewenste matte effect, maar dus alleen daar waar je het wilt.

Audi geeft verder aan dat de techniek ongevoelig is voor weersomstandigheden, zoals bij onder meer stickers juist wel het geval is. Bovendien ziet het er een stukje netter uit. Aan de andere kant: als je het figuurtje zat bent, heb je pech. Een beetje zoals bij tattoos dus. Over tattoos gesproken: check HIER een lijstje met bizarre en fraaie auto BMW-gerelateerde tatoeages.

Wat zou jij trouwens op de sideblades van je R8 laten zetten?