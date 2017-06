Audi: geen gesjoemel bij dikke diesels, maar productiefout!

Een verrassende wending?

Afgelopen week meldden we je dat Audi opnieuw onder vuur ligt rondom het thema ‘sjoemelsoftware’.

Dit keer zouden de boosdoeners de dikkere diesels van het merk zijn. De V6 TDI en V8 TDI modellen van de A6, A7 en A8 geleverd tussen 2009 en 2013 stoten op papier minder braggel uit dan in de realiteit. De Duitse minister van verkeer Alexander Dobrindt claimt dat het om 24.000 exemplaren zou gaan. De Nederlandse Audi-importeur Pon geeft aan dat dit issue in Nederland slechts voor enkele tientallen auto’s van toepassing zou zijn. Logisch, want wij kopen allemaal de 2.0 TDI.

Audi heeft nu echter een verklaring afgegeven dat de discrepantie tussen de uitstootwaarden op papier en in de praktijk niet het gevolg is van sjoemelsoftware, maar van een technisch mankement. het verschil zou te verklaren zijn door een fout in de software van de automatische versnellingsbak. Maar wacht even. Fout in de bak? Die auto’s zijn toch preeeeeeemijum?

Het nieuwste akkefietje is een streep door de rekening van Audi’s CEO Rupert Stadler. Zijn contract werd onlangs verlengd tot en met 2022. De head honcho beloofde meer openheid van zaken rondom dieselgate bij het bedrijf, maar deze nieuwe ontwikkeling lijkt die uitspraak te logenstraffen. Boze Duitse tongen beweren dat de Volkswagen Groep hem ondanks zijn nieuwe contract inmiddels toch liefst de laan uit wil sturen. Het paniekvoetbal bij de gigant uit Wolfsburg gaat zo dus nog even door.