“Audi-monteur pleegt zelfmoord na getreiter collega’s”

Een bizar verhaal vanuit het Verenigd Koninkrijk.

De 18-jarige George Cheese was zo blij als een kind. Aanvankelijk werkte de jongeman als monteur in het leger, maar om medische redenen moest hij daarmee stoppen. Gelukkig mocht hij als leerling-monteur aan de slag bij de lokale Audi-garage. De jubelstemming sloeg echter al gauw om.

Het zal niet veel verbazing wekken dat in de meeste garages een zekere mannencultuur heerst en daar moet je tegen een geintje kunnen. De collega’s van Cheese gingen echter véél te ver in hun pesterijen. Zo werd de jonge monteur opgesloten in een kooi, waarna z’n kleren werden overgoten met remolie en in brand gestoken.

De ouders van George zagen ook dat hun zoon steeds vaker thuiskwam met kneuzingen en brandgaten in z’n kleding. de dag voordat Cheese zichzelf van het leven beroofde probeerde hij een gesprek aan te gaan met z’n pa, maar die was op dat moment verdiept in een potje golf op televisie. Het zal je niet verbazen dat de man zichzelf niet kan vergeven dat hij (te) weinig heeft gedaan om z’n zoon te ondersteunen.

Bovendien had Cheese al vaker aangegeven dat hij doodsbang was om naar z’n werk te gaan. Helaas reageerden de ouders van George met de belofte dat het allemaal goed zou komen. Bovendien had de jongen al een keer een overdosis medicatie ingenomen. Het verhaal wordt echter nog gekker.

Op een kwade dag arriveerde George op het werk, waarop z’n manager reageerde met “oh, so you are alive after all”. Klachten over het gedrag van de rest van het personeel wuifde de leidinggevende weg met “those naughty boys, I have told them about this”. Diezelfde manager was aanwezig toen Cheese in de kooi werd opgesloten, waarop de baas naar verluidt lachend wegliep.

Na de dood van Cheese heeft de manager maatregelen getroffen om te voorkomen dat dergelijke praktijken ooit nog voorkomen in de garage. Fijn voor hem, maar wat ons betreft is het belachelijk dat er zoveel voor nodig was om het sociale klimaat eens grondig te herzien. (via: The Telegraph)