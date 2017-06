Audi onder vuur door nieuwe sjoemelsoftware

Dieselgate dendert vrolijk verder.

De minister van verkeer bij onze oosterburen, Alexander Dobrindt, heeft namelijk onthuld dat bij 24.000 wagens van het type A6, A7 en A8 (gebouwd tussen 2009 en 2013) sjoemelsoftware is gevonden. Dobrindt heeft Audi zelf verzocht om deze auto’s terug te roepen. Een en ander vloeit voort uit een onderzoek dat in maart van dit jaar begon met enkele invallen bij het merk met de boksbeugel.

Wederom zou het gaat om software die in staat is om testsituaties te onderscheiden van real world omstandigheden en die daarop anticipeert door de uitstoot van schadelijke stoffen (en wellicht dus ook het motorvermogen) te knijpen, als het gaat om een testsituatie.

Van het Ministerie van Transport heeft Audi de opdracht gekregen om de auto’s terug te roepen en te fixen. Volgens het merk gaat dat proces in de maand juli van start. Een groot deel van de geïnfecteerde wagens rijdt rond in Duitsland. Vooralsnog is onduidelijk of er ook auto’s van dit type in Nederland zijn verkocht.

Dank aan Frank voor het tippen!