Audi Q8 is klaar voor de strijd met X6 en GLE Coupé

In het segment van de grote olifanten lijkt Audi met iets fraais te komen.

Laat ik als eerste even zeggen dat de BMW X6 in mijn ogen geen mooie auto is. Over de Mercedes GLE Coupé (rijtest) ga ik het niet eens hebben. Audi heeft tot op heden nog geen antwoord in dit segment. De Duitse autofabrikant zal in Detroit echter met een antwoord komen.

En dat antwoord komt in de vorm van de Q8 E-tron. Een concept, dus de uiteindelijke productieversie zal wat afwijken van de getoonde auto op de North American International Auto Show (NAIAS). Deze twee officiële renders zijn vandaag vrijgegeven. “Met de Audi Q8 conceptauto hebben we een nieuw vlaggenschip binnen onze Q modelserie gecreëerd,” verklaart Marc Lichte, hoofd Design bij Audi. “Een belangrijke eigenschap van deze showauto is het ruime interieur met vier comfortabele stoelen, ondanks de lage daklijn.”

De designbaas liet verder weinig los over het concept en dus is het afwachten tot de autoshow wanneer nadere informatie bekend zal worden gemaakt. De getoonde Q8 zal vermoedelijk een plug-in hybride betreffen, of de SUV zal beschikken over een volledig elektrische aandrijflijn. Dat verraden de letters ‘E-tron’ op de voorbumper. De voorkant doet mij overigens sterk denken aan de Maserati Levante (rijtest), de achthoekige Singleframe grille is aanzienlijk breder dan die van Audi’s huidige productiemodellen. Het uiterlijk ziet er in elk geval lekker scherp uit en oogt nu al beter dan de gevestigde orde.