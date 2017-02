Audi RS3 Sportback strakker en krachtiger

Meer pk's en een nieuwe snuit: de RS3 Sportback kan weer even mee.

Sinds de introductie van de RS3 Sedan in Parijs, was de RS3 Sportback (rijtest) een beetje het sneue broertje. Net wat trager en net wat minder knap, op het schoolplein kwam hij er niet meer aan te pas. Maar nu is hij terug, na wat plastische chirurgie en een goede workout in de sportschool.

En om met dat laatste te beginnen: voortaan beschikt de RS3 Sportback dankzij de nieuwe 2.5 TFSI vijfcilinder over 400 pk. Dat was 367 pk met het oude blok. Ook is er 480 Nm koppel beschikbaar, vanaf 1700 toeren per minuut. Maak je er op de juiste manier gebruik van dan slinger je jezelf naar 100 kilometer per uur binnen 4,1 seconden. Vervolgens stopt de naald pas bij 280 kilometer per uur, tenzij je vergeet Audi te vragen om de begrenzer van 250 af te halen. Uiteraard beschik je over Quattro vierwielaandrijving en een S-Tronic met zeven verzetten. Audi meldt niet of er verbeterde remmen zijn gemonteerd, alleen dat ze 310 mm schijven hebben verstopt achter alle vier 19 inch wielen en dat er optioneel carbon-keramisch besteld kan worden.

Je kan de nieuwe RS3 Sportback ten opzichte van zijn voorganger herkennen aan de herontworpen “blade” in de voorbumper, iets strakkere lichtunits en een opgefrist interieur. De nieuwe RS3 is leverbaar vanaf augustus 2017, de orderboeken openen officieel in april.