Audi RS5: pk’s vielen tegen, maar is ‘ie mooi in het echt?

"Maar" 450 pk, zijn ze helemaal van God los daar bij Audi?

450 pk en 600 Nm uit een 2.9 TFSI zescilinder. Volgens ondergetekende geen cijfers waar je je voor hoeft te schamen, maar als we een rondje door de comments klikken lijkt het erop dat jullie op meer hadden gehoopt, niet in de laatste plaats omdat het aantal cilinders een beetje tegenvalt.

Valt iets voor te zeggen al moet ook Audi met de tijd mee en dus is downsizing hot. Voor dikke vette NA motoren kun je altijd nog bij Ferrari terecht, moet je maar denken. De RS5 chopt in 3,9 tellen naar 100 km/u en pas bij 280 km/u grijpt de begrenzer in.

Het uiterlijk is mij wat aan de drukke kant, maar in deze ingetogen kleur blauw (en een zooi studiolampen ernaast) wordt het best een smaakvol geheel.