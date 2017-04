Audi Sport heeft een speciale R8 in de aanbieding

En de sideblades zijn duidelijk voor TEAM ROOD.

Na de R8 LMS GT4 van vanochtend hebben we vandaag nog meer R8-nieuws voor je. Audi pakt op de New York International Auto Show namelijk uit met deze speciale editie van de R8 voor de straat. Hij heet de ‘Audi Sport Edition’ en je kan ‘m zowel met een magere 540 als met 610 pk krijgen.

Het kleurenschema is zoals je al begrepen had een hoedtik naar de racekleuren van Audi Sport. Als basiskleur kan je kiezen voor floret silver in matte dan wel glimmende uitvoering, mythos black of ibis white. Voor de spiegelkappen en sideblades kan je elke kleur kiezen die je wilt, zo lang het maar brilliant red is. De voorspoiler, grille, diffuser en de eindstukken van de uitlaat zijn zwart gemaakt voor een paar extra sportieve accenten.

Ook de 20-inch wielen zijn uitgevoerd in het zwart. Kies je voor de gewone V10 variant met stalen remmen dan zijn de klauwen rood. De V10 plus heeft carbon ho-ijzers met antraciet-kleurige grijpers. Op de velgen vind je een speciaal Audi Sport logo terug dat normale R8-en moeten ontberen.

Het interieur is een explosie van carbon, aluminium, Audi Sport-logo’s en leder in de kleuren zwart en rood. Het lederen stuurwiel heeft op de 12-uur positie een rood streepje, zodat je weet wanneer je rechtuit rijdt. Tevens is er een baaaaaadge aanwezig die je er aan herinnert dat je in één van de tweehonderd Audi Sport Editions rolt.

De Duitse prijzen van het R8 speciaaltje zijn al bekend. Voor de V10 betaal je 181.900 Euro en voor de V10 Plus 205.800 Euro. Reken dankzij ons belastingstelsel ongeveer op het vierdubbele als je ‘m op gele platen wil hebben.