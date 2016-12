Audi Steppenwolf: vergeten concept (2000)

Nope, deze Audi heeft inderdaad niks te maken met die geweldige band uit een grijs verleden.

Mozeskriebel, wat een apart ding is dit! In 2001 verraste Audi vriend en vijand door in Parijs met de Steppenwolf op de proppen te komen. Deze SUV werd aangedreven door een 3,2 V6 (230 pk en 320 Nm) en de Steppenwolf stond op het platform dat onder meer voor de TT en de A3 werd gebruikt. Om aan te geven dat dit een serieus speeltje was, monteerde Audi onder meer geperformeerde remschijven van Brembo. Béétje overdreven, maar wel gaaf!

Qua uiterlijk vallen vooral de overeenkomsten met de toenmalige TT op, gezien de bolle vormen die het exterieur van de conceptcar domineren. Verder was de crossover voorzien van luchtvering die op vier verschillende hoogtes kon worden ingesteld en een carbon hardtopje of een soft top. Ook was deze opvallende proefballon voorzien van een elektronische handrem. Nu een feature die je op veel nieuwe auto’s tegenkomt, maar 15 jaar terug was het een behoorlijke noviteit.

De Steppenwolf ging inderdaad niet in deze vorm in productie. Wel kwam Audi later met de Cross Coupé quattro op de proppen, die weer een voorbode was van de Q3. Van het vrij opvallende uiterlijk bleef in de productieversie weinig over, al is dat misschien maar beter ook.