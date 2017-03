Auto op (grote) afstand besturen wordt mogelijk met 5G

Het leven immiteert weer eens de kunst.

Autofans die ook affiniteit hebben voor films zijn vast bekend met het beroemde moment dat James Bond zijn Siebener op afstand bestuurt met zijn Sony Ericsson telefoon in Der Morgen stirbt nie. De film, bij ons beter bekend is onder zijn Engelse naam Tomorrow Never Dies, blijkt de toekomst goed voorspeld te hebben. Telecommunicatie-giganten Telefonica en Ericsson claimen namelijk dat het draadloze 5G-netwerk, de opvolger van het huidige 4G-netwerk, zo snel zal zijn dat je er je auto op afstand mee kan besturen. Eerder bleek ook al dat de makers van (Bond)films soms beschikken over een glazen bol, denk bijvoorbeeld aan het navigatiesysteem uit de DB5 in Goldfinger.

Misschien denk je nu ‘ja maar ik kan mijn dikke BMW uit de 7-serie nu ook al van buiten de auto uit een parkeervak rijden met mijn sleutel’. Dit is echter van een andere orde. Op het Mobile World Congress in Barcelona is er namelijk een demonstratie uitgevoerd waarbij een auto die 70 kilometer verderop stond rond een stel obstakels gestuurd werd. Het 5G-netwerk is volgens Telefonica en Ericsson zo snel dat opdrachten binnen een fractie van een seconde opgevolgd kunnen worden.

Als praktisch nut van deze mogelijkheid ziet Javier Lorca van Telefonica bijvoorbeeld het Openbaar Vervoer voor zich. Een buschauffeur kan met deze techniek lekker van huis uit werken. Maar je kan bijvoorbeeld ook voertuigen in een afgelegen warenhuis besturen. Uiteraard moet een en ander wel gebeuren via een gesloten netwerk, anders kunnen schavuiten met h4x0rz de bus voor de grap de plomp inrijden, of nog erger.

Denk daarbij terug aan vroeger, toen je met je supersnelle radiografisch bestuurbare auto de straten voor je huis domineerde, totdat je ‘mattie’ stiekem met zijn afstandsbediening de controle overnam. Of was het nou andersom…

Enfin, in 2020 hopen de partijen het nieuwe netwerk uit te kunnen rollen.