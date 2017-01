Auto trends: zo moet je auto eruitzien in 2017!

Carbon? Check. Striping: Check! Extra veel geluid? Check! Hoe moet je trots op wielen er uit zien in 2017? Je leest het hier.

Het was ergens in 2002. Bij de plaatselijke pomp stond een Honda CRX met heel aparte achterlichten, overduidelijk geïnspireerd op de achterlichten van de eerste generatie Lexus IS/Toyota Altezza. De trend-aankondiging had ik even gemist. Nog geen drie weken later reed heel Nederland rond met die achterlichten. Een paar jaar later gebeurde het weer. Een Audi TT van de eerste generatie die in de grondlak leek te staan. Het zag er werkelijk niet uit. De eigenaar vertelde mij dat het een matzwarte wrap was. Het leek op een slecht huwelijk tussen een KOMO vuilniszak en een Golf Coupé. Tegenwoordig betaal je duizenden euro’s voor een dergelijke lak af-fabriek. Door de glanzende vernislaag weg te laten kun je er meer geld aan verdienen.

Het mag duidelijk zijn: tuningtrends worden soms langzaam opgepakt, maar zetten wel vaak door. Om er voor te zorgen dat jij in 2017 helemaal het mannetje bent met je voiture, nemen we de autotrends van 2017 met je door. De ervaring die je ondergaat is dezelfde als jouw vriendin/vrouw de Linda leest en besluit dat jij skinny jeans moet dragen en vunzige grassapjes moet drinken. Alleen heb je hier echt wat aan. Dus pak een kop koffie (of gewoon een biertje) en ga er maar goed voor zitten, want dit zijn de automotive-trends voor 2017!

Alles in carbon. Alles.

Koolstofvezel gaat nu al een aantal jaren mee. De eerste productie-auto die het op grote schaal toepaste was de Ferrari F40. Verder kennen we het van exoten als de McLaren F1 en Pagani Zonda. Ondanks de dure productietechniek wordt het wel telkens betaalbaarder. Verwacht wordt dat deze trend doorzet. Kijk alleen al naar de Shelby GT350R: die auto heeft zelfs koolstofvezel velgen.

Retrowielen

Op een gegeven moment zijn velgontwerpers zo in de weer met zichzelf uitvinden dat ze weer terug bij af zijn. Porsche probeerde het met de 911 Sport Classic en 911 Speedster (beide van de 997.2 generatie) en iedereen wilde die wielen. Fuchs levert ze met alle plezier. Een ander voorbeeld zijn de Muscle Cars in de VS, waarvan het wieldesign overduidelijk is geïnspireerd op de wielen van weleer. Dichter bij huis vind je Alpina, dat na allerlei verschillende 20″-velgen weer een model heeft dat terug bij het origineel is. In de aftermarket scene is met name HRE al erg actief met retrowielen.

Meer variatie in restomodding

Ja, zo’n Singer is prachtig. En leuk dat RUF ook weer oudere Porsches aanpakt. Maar dat zijn uiterst kostbare conversies. Gelukkig zijn er al andere aanbieders die ook betaalbaardere projecten zijn begonnen. Alfaholics is op de goede weg, maar nog steeds erg prijzig. In ons eigen land kun je waanzinnige Land Rover Defenders met 565 pk krijgen.

Weird Engine Swapping

De eerste voortekenen zagen we laatst al voorbijkomen. Een Ferrari V12 in een Toyota GT86? Een Bentley Continental met V6 diesel? Het kan allemaal. De heilige huisjes omtrent ‘het moet origineel zijn’ hebben plaatst gemaakt voor ‘het moet wel goed uitgevoerd zijn.’ Alhoewel, dit voorbeeld is eigenlijk een stap te ver, niet?

Terug naar fabrieksspecificatie

Begin 2000 kwam ‘The Fast and The Furious’ uit. Een film op het lijf geschreven van de autoliefhebber. Iedereen zag zijn kans schoon om zijn of haar auto vol te hangen met grote wielen, spoilers, metertjes, turbo’s en mega uitlaatpijpen. Het nadeel is dat sommige auto’s telkens zeldzamer worden. De getunede Calibra’s, Corrado’s en Celica’s kennen we nu wel. Originele exemplaren zijn niet meer te vinden, dus moeten we ze weer in hun originele staat brengen. Opdat wij niet vergeten.



Die man op de foto is Keke Rosberg. Hij werd in 1982 F1 kampioen zonder dat hij de meeste overwinningen had. Zal vast geen trend in de familie zijn.

Styling van elektrische auto’s

Toen de Tesla Model S net uitkwam was iedereen het er over eens: dat is gewoon een strakke auto. Mede dankzij het uiterst beperkte aanbod in kleuren en velgen zijn we er echter enorm snel aan gewend geraakt. Je kocht een Tesla om je te onderscheiden, niet om toe te treden tot de massa, toch? Dus moet je aan de wandel gaan met de diverse tuners/stylers. Het zijn niet de minste. Denk bijvoorbeeld aan Brabus en Saleen. Beide hebben uiteenlopende ideeën hoe het uiterlijk origineler te maken. Bij Brabus pakken ze ook nog eens het interieur aan. Kon absoluut geen kwaad.

Functionele tuning

Tuning is in zekere zin altijd al functioneel geweest. Je wilt je onderscheiden dus ga je aan de slag. Het feit wil dat niet elke verandering ook daadwerkelijk een verbetering is. Een goed voorbeeld van hoe het wel moet is AC Schnitzer. Hun interpretatie van de M4 lijkt verdacht veel op de M4 GTS die een jaar later kwam. Het is niet altijd even mooi, toegegeven, maar het werkt wel. De achtertuin van AC Schnitzer is toevallig de Eiffel en op de Nurburgring worden remmen, dempers, veren, wielen, spoilers en dergelijke getest of ze daadwerkelijk een verbetering zijn ten opzichte van het origineel.

Strakke Striping

Om nog even de F&F-films aan te halen, herinner je nog die gare striping? Dat ging werkelijk nergens over. Een overijverige stagiair ging aan de haal met de mooiste Japanse sportwagens. Zonde. Maar dat lag aan het type striping. Want het kan zo veel stijlvoller. Veelal striping die verwijst naar racers uit het verleden. Denk aan de klassieke Gulf striping of Shelby striping. Misschien een beter voorbeeld zijn de streepsets van Jaguar, Ferrari en Porsche, dat het met de 911 R (rijtest) fantastisch aanpakt.

Zichtbare bandenmerken

Een band is rond en zwart. Jaren zo geweest. Marangoni probeerde ons nog gekleurde banden te verkopen, maar gelukkig is niemand daar ingetrapt. Banden zijn nu eenmaal niet goedkoop en ook de budgetmerken leveren banden in de bijzondere maten. Dus wat moet je dan doen? Inderdaad, banden met witte merklogo’s. In de jaren 70 zagen we het al voorbij komen, met succes. Vervolgens stierf het een stille dood totdat de BMW M3 CSL Concept kwam, met zijn speciale Michelin Pilot Sport Cup banden. Dat was een eenmalige actie, maar het lijkt er op dat het vanaf volgend jaar weer helemaal terug gaat komen. Pak die tipex en schrijf ‘Wanli’, ‘Sava’ of ‘Gislaved’ op de 17 inch jetsers onder je (moeders) Toyota Starlet.

Dealer ‘tuning’

Ben je nog zo hard bezig om een goed product op de markt te zetten, gaan ze massaal met je auto aan de haal om deze aan te kleden naar wens. De tuningindustrie spint er garen bij, maar de fabrikanten missen zo een deel omzet. Althans, dat moeten ze denken, want tegenwoordig kun je bij de dealer voor alles terecht. Bij BMW kun je jouw M4 nog meer ‘M’ maken, maar ook bij merken als Volkswagen, Abarth en Volvo kun je je auto al zeer persoonlijk samenstellen met vermogensupgrades, bodykits en nog grotere velgen.

Geluid door de speakers

Dit is een interessante. Afgaande op de reacties in de comments zit werkelijk niemand hier op te wachten. Dat is vreemd, want fabrikanten als Renault (Clio Renault Sport) en BMW (M5) doen dit niet zomaar. Ook in de aftermarket scene zien we het vaker voorkomen. Bij Brabus kun je een V8 geluid in je Tesla Roadster krijgen… Dit gaat doorzetten en de reden is eigenlijk heel erg logisch. We leggen het kort voor je uit. Verbrandingsmotoren worden telkens efficiënter. Een motor produceert warmte, vermogen en geluid. Dankzij de turbo’s wordt een gedeelte van het geluid gedempt. Ergo: minder lol achter het stuur. Van BMW 530i tot Skoda Octavia en van 208 GTI tot Camaro: ze klinken allemaal hetzelfde. Komt doordat het allemaal efficiënte prutteltorretjes zijn met een viercilinder turbo. Het gemis aan geluid kun je dan opvangen.

Speciaaltjes

Er zijn diverse manieren hoe een fabrikant winst kan maken. Dat kan door iets te maken wat iedereen wilt. Maar dan moet je de vraag goed afwegen. Dat kan nog wel eens fout gaan. Je kan ook de boel naar je hand zetten door gewoon extreem weinig exemplaren te produceren. De 911R is een uitstekend voorbeeld. 2.500 stuks was geen enkel probleem geweest, toch? @CasperH was al bereid zijn hypotheek om te zetten. Hetzelfde geldt voor eigenlijk alle exclusiefe sportwagenfabrikanten, alhoewel ‘tuners’ het nu ook doen. Die smakelijke velgen en dat schitterende interieur van de Alpina B5 ‘Edition’ kun je alleen op de ‘Edition 50‘ krijgen. En daar zijn er maar 50 van. Lekker.