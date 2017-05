Autoblog advies: enorm ruime auto voor €4.000

Ok: een Volvo ligt enorm voor de hand. Maar zijn er nog meer opties?

Maak kennis met Autoblog-lezer Bart. Op zijn inrit prijken op dit moment twee titanen uit de verkooplijsten: een Fiat Grande Punto en een Volkswagen Passat. Je zult het wel voelen aankomen: dat gaat binnenkort veranderen. Naast geld uitgeven aan auto’s kun je het namelijk ook in de verbouwing van een huis stoppen en dat is precies wat Bart wil gaan doen.

Het zal geen kleine verbouwing worden, want Bart en zijn vrouw hebben er maar liefst 2 jaar voor uitgetrokken! Nog een verandering in het gezin van Bart: zijn vrouw heeft een nieuwe baan en zal voortaan met de trein gaan reizen. Er is dus een auto minder nodig. Wat Bart zoekt is een goedkope, ruime en comfortabele auto waar hij in elk geval twee jaar mee vooruit kan.

Uiteraard, de Volvo V70 komt meteen bovendrijven. Deze hoeksteen van de samenleving blijft maar rijden en werkelijk iedereen heeft er onderdelen voor. Kortom: voldoet helemaal aan het wensenplaatje, dat je hieronder kunt zien:

Huidige /vorige auto's: Prive: Fiat Punto diesel, zakelijk: VW Passat Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 4.000 Jaarkilometrage: < 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Gaan minder kilometers maken Gezinssamenstelling: 2 volwassenen, 1 dochter van 1 jaar en een hond Voorkeursmerken /modellen: Volvo V70 No-go modellen / merken:

Volvo V70 2.4 Europa

€ 3.950

1998

165.000 km

De Volvo V70 is een icoon. Ironisch dat dit icoon eigenlijk zijn leven begon als Volvo 850. De kwaliteiten van de V70 staan buiten kijf. Ze zijn ruim, praktisch, uiterst comfortabel en redelijk betrouwbaar. Als je een rondje rijdt in een V70 begrijp je meteen waarom ze zo populair zijn: je zit op fijne fauteuils, de vijfcilinder roffelt lekker in het vooronder en alles lijkt in de achterbak te passen. In het budget zijn er voldoende te vinden, waarvan de meeste astronomische kilometerstanden op de klok hebben staan. Exemplaren met minder dan twee ton zijn lastiger te vinden.

Mercedes-Benz E280 Combi (S124)

€ 3.250

1995

200.000 km

Nog zo’n de hemel ingeprezen auto. De W124 is het toonbeeld van onverzettelijkheid. Mits het onderhoud een beetje correct is uitgevoerd blijven deze auto’s rijden en rijden. In het budget is het een beetje lastig zoeken. Er staan veel verkwanselde exemplaren tussen met bizar hoge kilometerstanden. Wij vonden een paar heel sober uitgevoerde E-klasses waaronder zelfs een heuse zescilinder. Dat ‘sober’ moet je heel letterlijk nemen. Op de voordeuren zit elektrische bediening en je krijgt de 8-gaats lichtmetalen velgen. Maar items als airco, fabrieksradio of een schuifdak zul je moeten missen. Opties waren destijds schreeuwend duur op een W124. Als je een complete uitvoering vindt in combinatie met een acceptabele kilometerstand, betaal je automatisch de hoofdprijs.

Toyota Camry Stationwagon 3.0 GX (XV10)

€ 2.750

1997

165.000 km

Een V70 of W124 onverwoestbaar? Schattig, maar deze Camry is misschien wel het ultieme toonbeeld als het gaat om een doorwrochte stationwagon. De Duitser en de Zweed worden in Europa op handen gedragen, maar de Camry wordt geëxporteerd naar landen waar de omstandigheden erbarmelijk zijn. In tegenstelling tot de Benz en de Volvo zijn Camry’s wel compleet uitgerust. Airco, lederen bekleding, schuifdak en automaat zit er meestal wel op. De motor lust een wel een slokje, maar er was ook een zuinigere 2.2 viercilinder. De auto is met V6 overigens niet meer dan vlot, het is vooral een heel comfortabele cruiser. Qua betrouwbaarheid staan deze auto’s te boek als hardnekkiger dan kakkerlakken, maar het is wel belangrijk dat ze goed onderhoud hebben gehad. Sommige onderdelen kunnen overigens behoorlijk prijzig zijn (want zeldzaam).

Renault Espace 2.0 Authentique (J81)

€ 3.750

2006

170.000 km

Wat? Gaan we een Espace aanraden? Maar die auto’s staan toch bekend als enorm storingsgevoelig? Dat klopt, met name de eerste exemplaren hadden in het begin van hun carrière nogal wat problemen. Maar ga voor een jonger exemplaar, die zijn een stuk betrouwbaarder en vallen alsnog in het budget! Ga voor de instapvariant (Authentique) met de instapmotor (2.0 16v). Die zijn kaal en niet vooruit te branden, maar wat er niet op zit kan ook niet kapot. Wat de Espace wel biedt: ruimte! Ook zijn het enorm fijne reisauto’s. Je zit lekker hoog en het onderstel is soepel afgesteld. Ideale auto om mee te cruisen naar Zuid-Frankrijk. Of gewoon de kinderopvang om de hoek, natuurlijk. De waslijst van het aankoopadvies lijkt bijzonder lang, maar dat betreft voornamelijk de oude diesels. Check of alle elektrische spulletjes goed werken, of het dashboard functioneert en het stuurslot het doet.

Opel Signum 2.2 16v Elegance

€ 3.250

2004

135.000 km

Net als de Espace biedt deze auto enorm veel waarde voor zijn geld. En om heel eerlijk te zijn: waarom de Signum zo onderschat is, is niet helemaal duidelijk. Ze zijn namelijk bizar ruim, luxe uitgerust, uiterst comfortabel en hebben zowaar iets van karakter. Het is natuurlijk geen ‘Premium’ auto, dus dan is het lastig om in dit segment potjes te breken. Doe er je voordeel mee, want tussen de 3 en 4 mille heb je keuze uit mooie exemplaren. De 2.2 motor is een fijne: snel zat met een acceptabel verbruik, maar een 3.2 met meer dan 210 pk is ook mogelijk.

Lancia Kappa SW 2.4 LX (838)

€ 2.850

1999

90.000 km

Chique, niet Duits, Premium, vijfcilinder. Daar voldoet niet alleen een V70 aan, maar ook deze Lancia Kappa SW. In tegenstelling tot de Volvo zul je deze met een lampje moeten zoeken, want nieuw was de K geen doorslaand succes. Waarom niet is eigenlijk een beetje onduidelijk. Ze waren erg luxe, de motoren erg fijn en het comfort was uitmuntend. Misschien was de Lancia Kappa te subtiel en bleven de oude sentimenten omtrent Lancia opspelen. Dat drukt de prijzen aanzienlijk, want voor 3 tot 4 mille kun je de mooiste exemplaren uitzoeken. Wij zouden opteren voor de 2.4 vijfcilinder, fijn blok in de omgang. Er was ook een uitvoering met een Busso V6 (en automaat) en zelfs een hele snelle 2.0 20v Turbo uit de legendarische Fiat Coupe.

Saab 9-5 Estate 2.3T Estate

€ 3.500 (Dld.)

2001

160.000 km

De Volvo 850 Estate en V70 waren een regelrechte hit, zoveel is duidelijk. Het duurde eventjes voordat ze bij Saab inzagen dat zij ook een ruime stationwagon konden maken. Gelukkig kwam deze er uiteindelijk wel. Qua kwaliteiten staan de Zweden enorm dicht bij elkaar. De Volvo is iets saaier en de Saab wat eigenzinniger. Zowel qua uiterlijk als in het interieur. De 2.3 Turbo motor is een waar pareltje: stil, soepel en sterk. De automaat met zijn vier versnellingen kun je het beste overslaan. De handbak is fijner. Helemaal foutloos zijn ze niet, maar met het juiste onderhoud kun je er nog jaren plezier aan beleven. Wouter legt enthousiast uit waar je allemaal op moet letten bij de aankoop van een 9-5 in deze video.

Yolo: Chevrolet Caprice Classic Stationwagon (N35)

4.000

1981

130.000 KM

Als we de eisen (groot, ruim, comfortabel) doortrekken tot het idiote komt deze topper in aanmerking. De stationwagon van de Caprice Classic is zo bizar groot dat het weer leuk is. Hetzelfde geldt voor de 5.0 liter V8, die 155 pk leverde in 1981. Maar je hebt wel een redelijk koppel en een fantastische soundtrack. In het budget kun je niet kiezen uit de mooiste exemplaren (die doen al gauw het dubbele), dus als je een beetje handig bent kun je een goede deal doen. Tip: sla de zwarte exemplaren over. Deze hebben weliswaar een goed leven gehad, maar het idee dat de auto enkel bestemd was om zes planken te vervoeren is misschien een mindere.

