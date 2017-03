Autoblog advies: Hot Hatch voor de privékilometers (€15k)

Saaie zakelijke wielen, spannende wielen privé. Prima combinatie.

Sommige dingen staan gewoon vast in de autowereld. Iedereen draagt Alfa Romeo een warm hart toe. Alle auto’s die slecht verkopen zijn per definitie ondergewaardeerd en briljant. En eigenlijk wil iedereen een Hot Hatchback.

Zo ook Eric. Tot voor kort reed hij een leaseauto, een ware Seat Leon in de heuse 2.0 TDI FR uitvoering met 184 trappelende paarden op de vooras. Nice! Maar helaas, dankzij wat veranderingen in de leaseregeling gaat Eric rijden in een andere leaseauto, namelijk een Peugeot 308 SW, waar nog een bijtelling van 14% op zit. Tsja, aan het einde van de rit scheelt dat toch een slok op de borrel.

Gelukkig is zijn vriendin ook een autofreak. Op dit moment rijdt zij een leuke Opel Corsa, maar om het verlies van de Seat op te vangen mag deze vervangen voor een heuse hot hatch. Eric is dus op zoek naar een pure funmobiel met handbak: een DSG of automaat doet hem niet zo veel, sterker nog: hij kan er maar niet aan wennen. Wat wel belangrijk is, is de aanwezigheid van 5 deuren! Het moet natuurlijk wel een beetje praktisch zijn, natuurlijk. Om een goed beeld te krijgen van de wensen en eisen van Eric, heeft hij de overbekende tabel ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Seat Leon SC FR 2.0 TDI 184 / Opel Corsa Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Zakelijk Budget: €15.000 (ex. btw) Jaarkilometrage: 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Gemis van Leon opvangen Gezinssamenstelling: 2 Volwassennen Voorkeursmerken /modellen: 5 Deurs hatchback, max 100.000 km, minimaal 2008 No-go modellen / merken: Auto's met bekende issues's als de Mazda RX-8

Het Vag-Kwartet!

€12.500 – 15.000, BTW-auto (Dld.)

2008 – 2012

60.000 – 90.000 km

De Volkswagen Groep is Hofleverancier in dit segment. Daarom behandelen we vier amodellen in één want het zijn in principe allemaal dezelfde auto’s met een paar wezenlijke verschillen. Het begint natuurlijk met de basis, de Volkswagen Golf VI GTI (5K) (aankoopadvies). Een goede combinatie tussen sport, fun, luxe, stijl en comfort. De Audi A3 Sportback 2.0T quattro S-Line (8PA) (aankoopadvies) is de luxe variant. Je ziet ze geregeld met vierwielaandrijving en dat is geen verkeerde optie. Het is alleen geen spannende auto. Ondanks dat het chassis vrij hard is, zit er weinig gevoel of scherpte in. Wel een lekkere Autobahn-knaller. De Seat Leon Cupra R (1P) (aankoopadvies) is juist de sportieve variant. Deze heeft niet de motor uit de Golf GTI, maar de Golf R! Dus 265 pk en 350 Nm op de vooras. Verreweg de leukste auto uit dit setje, het interieur is alleen wel duidelijk minder dan de andere drie. Outsider is de Skoda Octavia vRS (1Z) (aankoopadvies). Deze zal je broek niet in vuur en vlam zetten tijdens een ritje, maar is gewoon een no-nonsense, praktische allrounder. Neem een zilveren exemplaar en breng hem naar JD: heb je een fantastische sleeper! Wat ze allemaal delen is in basis de motor. Op de Leon na hebben ze bovengemiddeld wat issues. Er is een fix voor, maar check of deze is doorgevoerd. Ze staan beschreven in de aankoopadviezen.

Mazda 3 MPS 2.3 MZR (BL)

€14.000, Marge-auto (Dld)

2009

65.000 km

Dat de Mazda 3 MPS (aankoopadvies) geen wereldwijd succes is geworden is vreemd. De auto heeft namelijk alles mee. Ruim interieur, een betroubware 2.3 motor met 380 Nm, prima looks, Focus-onderstel en een sperdifferientieel. Doe er je voordeel mee, want de prijzen zijn best aantrekkelijk. Het model van ná de facelift heeft de voorkeur. Deze zijn beduidend minder roestgevoelig dan de eerste. Ook is het uiterlijk net even wat leuker. De eerste was een leuke sleeper, maar misschien iets te anoniem. Qua rijden is het niet de meest verfijnde Hot Hatch, maar wel een heel effectieve.

BMW 130i Executive (E87)

€14.950, Marge-auto (Nld)

2007

90.000 km

Je gaf aan het liefste een auto met turbo te willen, dus een Honda Civic Type-R valt dan helaas af. Maar mogen wij wel op deze BMW 130i (aankoopadvies) attenderen? Deze anonieme vijfdeurs beschikt namelijk over een 265 pk sterke zes-in-lijn! Er staan er niet veel te koop (veelal ook driedeurs en/of automaten), maar je hebt maar één auto nodig. In tegenstelling tot wat je zou denken is het niet een waanzinnig sportieve auto, wel een heel fijne.

Ford Focus ST (DA3)

€12.950, Marge-auto (Nld)

2008

80.000 km

Zeker na de facelift werden de Focus RS en Focus RS500 voornamelijk behandeld door de pers, waardoor de ST een beetje ondergesneeuwd raakte. Niet helemaal terecht, want de ST (aankoopadvies) heeft een paar goede troeven in zijn mouw. Ten eerste dat onderstel. Een uitstekende combinatie tussen sportief bochtengedrag en comfort. Top. De motor doet ook een duit in het zakje. De vijfcilinder van Volvo roffelt er lekker op los en het timbre zorgt ervoor dat je ook bij normale snelheid het idee hebt in een bijzondere auto te rijden.

Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio (940)

€14.000 (Dld)

2010

92.500 km

Het is bijna te gek voor woorden, maar de Alfa Romeo Giulietta (aankoopadvies) is misschien wel de meest verstandige keuze… De motor is niet zo karaktervol als de oude Busso zespitters, maar ook veel minder dorstig. De prestaties zijn meer dan in orde. Het interieur is niet bijzonder maar gewoon prima. Geen Audi maar ook zeker geen Hyundai. Het uiterlijk is niet heel veel anders dan dat van een gewone Giulietta, maar dat is geen enkel probleem. Het zijn gewoon knappe hatchbacks. Zorg wel dat je een rode hebt.

Renault Mégane Renault Sport 225

€9.950,- (Marge auto, Nld)

2007

90.000 km

Het blijft een bijzondere auto, deze Renault Mégane II (aankoopadvies). Qua uiterlijk is het nog steeds geen verouderd model: het originele avant-garde design van Patrick LeQuement werkt gewoon nog steeds. Als vijfdeurs toont het iets minder spectaculair, maar die kont blijft interessant. De motor is meer dan OK, maar het paradepaardje van Renault is natuurlijk het onderstel. Zeker met het optionele Cup-chassis is dit een van de best sturende hot hatches. Let er even op: met een panoramadak is dit chassis NIET mogelijk. Nog een voordeel van deze Mégane: je betaalt niet de hoofdprijs. Ook wel eens lekker. Heb je meteen wat achter de hand voor onvoorziene kosten, want de Megane kent nogal wat aandachtspunten.

Subaru Impreza WRX 2.5 AWD (GH)

€15.000 (marge-auto, Dld)

€2009

90.000 km

Je vroeg of je misschien iets over het hoofd zag. Nou, deze wordt door iedereen vergeten. De overgang naar een vijfdeurs hatcback heeft veel fans doen afhaken, maar het feit wil dat deze Impreza een stuk praktischer is dan voorheen. Het interieur is ok, de sportstoelen best prettig en het uiterlijk is slaapverwekkend. Toch is het een unieke aanbieding, het is de enige auto met een boxermotor en permanente vierwielaandrijving.

Dodge Caliber SRT-4 (PM)

€12.000 (marge-auto, Nld)

2009

100.000 km

Wil je veel power voor weinig geld, kijk dan niet verder. De Dodge Caliber SRT-4 beschikt over dezelfde 2.4 Turbo als de supersnelle Neon SRT-4, maar dan met 295 pk! De voortrein heeft een beetje moeite om dit vermogen allemaal goed en wel op het asfalt te krijgen, maar lukt dat eenmaal, dan gaat de Dodge als de spreekwoordelijke brandweer. De dikke sportkuipen zitten verrassend goed, maar het interieur is bedroevend slecht. Kneiterhard goedkoop plastic is de keerzijde van deze ondersturende medaille. Het is maar hoeveel waarde je er aan hecht.

YOLO: Porsche Cayenne (957)

€16.000

2009

130.000 km

Ok, het is niet echt direct een Hot Hatch. Maar het is wel een vijfdeurs auto van 2009 met een handbak! Bij de eerste generatie Cayenne (aankoopadvies) kon je een manuele transmissie krijgen bij de atmosferische V8. Deze werd door bijna niemand besteld. Vervolgens bracht Porsche deze handbak nogmaals onder de aandacht met de GTS uitvoering en nog steeds interesseerde het niemand. Dus je moet ze echt met een lampje zoeken. Voor een SUV rijdt het verrassend sportief, voor een Hot Hatch, ehh, minder. Maar in een rechte lijn kom je meer dan goed mee. Aangezien je toch maar 10.000 km per jaar rijdt valt het extra benzineverbruik (1 op 5 ongeveer) best mee. Wel duur in het gebruik, maar hey: je rijdt dan wel Porsche. Dat dan weer wel.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!