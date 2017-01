Autoblog advies: leaseauto voor Alfa Romeo liefhebber! (€720 p.m.)

Autoblog les nummer 1: we zijn eigenlijk allemaal Alfa Romeo fan.

Een nieuwe lease-auto uitzoeken, het is misschien wel het leukste om te doen. Alle internetsites afstruinen op zoek naar de beste deal in het budget. Het is de kunst om zoveel mogelijk auto te kunnen krijgen. Nu is een leaseprijs dusdanig opgebouwd dat de vraagprijs leidend is, dankzij een gunstige afschrijving kunnen sommige ‘premium’ producten echter verrassend betaalbaar zijn.

Maar voor welke moet je gaan? De keuze is immers enorm. Dat ondervond Thijs ook. Hij is nu op zoek naar een leaseauto. Hij heeft al wel een idee, want Thijs is een Alfa Romeo-fan, zoals het hoort. Hij heeft met zijn vader een Alfa Giulietta die uitstekend bevalt. Daarom heeft hij voor zijn leaseauto ook meteen de Alfa Romeo configurator geopend om te kijken naar een MiTo. Maar Thijs vroeg zich af wat er nog meer mogelijk is in het budget. Wellicht heeft hij iets over het hoofd gezien?

Thijs heeft voor ons de tabel al helemaal ingevuld om te zien wat hij wel en juist niet wenst:

Huidige /vorige auto's: Alfa Romeo Giulietta 1.4T Koop / lease: Lease Zakelijk / privé: Zakelijk Budget: €27.500 Jaarkilometrage: 40.000 km Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: Auto van de zaak Gezinssamenstelling: Samenwonend Voorkeursmerken /modellen: Mito, Ibiza FR No-go modellen / merken: Skoda Fabia, alle Dacia’s, alle Fiat's en de nieuwe Citroën C3

Zoals je kunt zien is de prijs inclusief brandstof. Waarschijnlijk zal dat zo’n 200 per maand behelzen. Vandaar dat we iets aan de veilige kant zitten qua aanbevelingen. Dan blijft er nog iets ruimte over voor een optie of twee, een opvallende kleur en fraaie velgen.

Alfa Romeo MiTo 1.3 JTD Super (955)

Nieuwprijs: €21.950

Leaseprijs: €520 p.m.

Je wilt absoluut geen Fiat, zoveel is duidelijk. Houdt er rekening mee dat de MiTo technisch gezien nog een Grande Punto is. De meest strakke Alfa Romeo is het niet en ook in zijn klasse zijn er sportievere aanbiedingen. Je merkt aan kleine dingen (navigatie bijvoorbeeld) dat de MiTo (rijtest) al behoorlijk op leeftijd begint te raken. Maar één ding heeft de MiTo uitstekend voor elkaar: het is een gave auto. En je kan hem met mooie velgen en leersoorten aankleden. De uitrusting is dik voor elkaar, maar de 80pk motor met vijfbakje is een beetje uit de tijd. Het blokje loopt wel mooi, maar je mist wat power. Zeker voor een Alfa Romeo.

Audi A1 1.4 TDI Sport (8X)

Nieuwprijs: € 23.540

Leaseprijs: €515 p.m.

Waar de MiTo technisch een Punto is, is de A1 (rijtest) natuurlijk gewoon een Polo. Of een Fabia. De A1 is het chique alternatief. Qua rijden merk je dat niet direct. Het is gewoon een volwassen en degelijke auto. Spannend is het niet echt. De motor is ten opzichte van de Alfa precies het tegenovergestelde. De loop van de driepitter is iets minder, maar het vermogen en met name het koppel is erg prettig. Die 50 Nm extra ten opzichte van de Alfa merk je echt. Wat je ook merkt is dat de Alfa wat completer is. Je moet echt nog even de configurator langsgaan om alles te selecteren wat je nodig hebt. Dan kan de A1 nogal prijzig worden. Let daarom op de actiemodellen die Audi de laatste tijd heeft. De Adrenalin modellen hebben veel nuttige opties er voor een schappelijke prijs op zitten.

DS 3 HDI Business

Nieuwprijs: € 21.950

Leaseprijs: €525 p.m.

Dit is de eerste keer dat we een auto van dit merk kunnen adviseren!!! Ok, het is natuurlijk gewoon een Citroën DS3 met een strakke snoet, maar dat mag de pret niet drukken. De DS 3 is nog altijd een unieke en herkenbare verschijning, zowel van binnen als van buiten. Qua motor is het overigens een winnaar. De 1.6 HDI motor heeft een soepele viercilinder met 102 pk en 254 Nm. Soepeler dan de Alfa, sneller dan de Audi. Dat noemen wij op de AB-redactie een Win-Win situatie. Check in deze video hoe de DS 3 zich verhoudt tot de Alfa Romeo MiTo.

MINI One D (F56)

Nieuwprijs: €22.471

Leaseprijs: €500 p.m.

Als we dan toch alle premium compacte hatchbacks benoemen, dan mag het origineel natuurlijk niet ontbreken. Ook hier weer een driecilindertje, maar echt storend is dat niet. Het is wel een potig blokje. Echt mooier is de MINI (rijtest) er met de jaren niet op geworden, maar het is nog altijd een herkenbare en originele auto. Het interieur is een feestje. Alles voelt goed, stevig en fraai en terwijl het er ook nog eens leuk uitziet. Net als bij de Audi moet je uitkijken voor de opties, deze kunnen je tot waanzin drijven. Dankzij de uitstekende restwaarde valt de leaseprijs overigens heel erg mee.

Seat Ibiza 1.4 TDI FR

Nieuwprijs: €20.499

Leaseprijs: €525 p.m.

De Seat Ibiza wordt nogal vaak over het hoofd gezien. Dat is jammer, want er valt zeker wat voor te zeggen. Technisch gezien is de Ibiza (rijtest) gelijk aan de A1. Zelfde motor, bak, onderstel: alles. In het interieur merk je wel waar de extra euro’s naartoe zijn gegaan. Aan de andere kant, voor dit geld rijd je wel even in een FR met sportstoelen en handige opties terwijl de Audi nogal karig is uitgerust. Wat is nu echt premium? En wat vind je zelf belangrijk? Qua rijden is het niet zo temperamentvol als de folder doet geloven. Het is absoluut niet slecht, maar een beetje saai. De motor draagt ook niet bij aan het auditief genot. Veel waar voor weinig in een aardig jasje.

Peugeot 208 GT-Line HDI

Nieuwprijs: € 22.174

Leaseprijs: €510 p.m.

Een sterk nummer! Althans, dat was bij zijn overgrootvader het geval. De 208 (rijtest) is nu al weer een aantal jaartjes op de markt, maar het is nog altijd een bijzonder chique en alleraardigst model. De zitpositie is iets waar je aan moet wennen: je zit met een klein stuurtje op schoot. Volgens veel eigenaren went het snel en ga je het zelfs waarderen. Het dashboard is verder best netjes, lekker opgeruimd en opgetrokken uit heel behoorlijke materialen. Het rijden is ook lekker Frans. Niet weeïg, maar wel meer dan voldoende comfort. De motor is dezelfde topper als in de Citroen C3. Dus comfort, vermogen, kracht en zuinigheid in een pakketje. Laat het bouwen van diesels maar de Fransen over.

Renault Clio 1.5 dCi Intens

Nieuwprijs: €22.990

Leaseprijs: €520 p.m.

Zoals deze Fransen, bijvoorbeeld. Toen @Casperh een tijdje geleden de nieuwe Clio Renault Sport aan de tand voelde, reed hij ook een stukje met de nieuwe diesel (in deze video). Dit beviel hem uitstekend. Een lekker blokje dat soepel loopt met voldoende power onderin. 260 Nm is behoorlijk veel in dit gezelschap. Qua design nog altijd een bijzonder kek autootje. De zitpositie moet je even uitproberen, zeker als je wat langer bent kun je het dak raken met je kruin. Voordeel van deze Clio, naast de motor, is de uitrusting. De Intens heeft de meest essentiële items wel aan boord en de opties zijn niet eens zo gek duur.

Yolo: Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD Eco Business (952)

Nieuwprijs: €39.995

Leaseprijs: €750 .p.m.

Bijbetalen met leasen. Wie wilt dat nou? Vooral voor een schraapuitvoering als deze. Nou, ehh, wij! Het prijsverschil per maand viel ons heel erg mee, eigenlijk. Natuurlijk is tweehonder euro per maand veel geld, maar daarvoor krijg je een auto uit niet één, maar twee klasses hoger. Maar dan heb je wel een relaxte viercilinder plus, jazeker, achteriwelaandrijving! Leer zul je achteraf moeten monteren evenals een setje leuke velgen en niemand ziet dat het een basis Alfa is! De Business uitvoering heeft alles wat je nodig hebt: cruise control, airco en navigatie zitten er allemaal op. Oké, het is niet de Quadrifoglio (rijtest) maar het is in elk geval in stap in de goede richting. Eigenlijk zijn we net als @Wouter allemaal Alfa fanboys.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Mail dan naar tips-apenstaart-autoblog-punt-nl met het onderwerp Autoblog-Advies. Voorzie ons dan van de gegevens in de tabel en beschrijf duidelijk eventuele andere zaken die relevant zijn! Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!