Autoblog advies: legendarische youngtimer sedan €12k

Deze zoektocht maakt jaloers. Zeer jaloers...

Een probleemstelling staat niet gelijk aan een probleem. Dat wordt vandaag maar weer eens bewezen. Onlangs plofte er een digitale brief op de deurmat van Chris. Chris is op dit moment de trotse bestuurder van een Volvo 850. Niet zomaar eentje, maar een heuse 850 T-5R. Kijk, dat wekt de eerste gezonde jaloezie op.

Maar de jaloezie gaat nog verder opgewekt worden, want Chris mag op zoek naar een opvolger voor deze Zweedse sportsedan. Als dagelijks vervoer is er een Fiat Punto Evo waar zijn vrouw in rijdt. De nieuwe auto hoeft dus niet zuinig of verstandig te zijn. Neen! Het moet iets bijzonders zijn. De kilometerstand van de auto maakt niet zo veel uit, goed onderhoud wel. Chris heeft zijn wensen en eisen keurig verwerkt in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Volvo 850 T-5R Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €12.00 Jaarkilometrage: 30.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Tijd voor iets nieuws. Gezinssamenstelling: 2 volwassenen

2 kinderen Voorkeursmerken /modellen: Sedans uit de jaren 80/90 met power. No-go modellen / merken: Alles mag

204 pk: Ford Sierra Sapphire Cosworth

Bouwjaar: 1992

Kilometerstand: 110.000

Vraagprijs: €12.000

Dit is een werkelijk unieke auto. Ten eerste heeft deze auto zijn roots in de motorsport. De Sierra RS Cosworth (rijtest) was zowel op het circuit (BTCC, DTM) als in de modder (WRC) uitermate succesvol. De Porsche 959 onder de sedans dus. De 2.0 liter Cosworth is bijkans onverwoestbaar. Dus als je een exemplaar met 300+ pk tegenkomt, hoef je niet meteen bang te zijn, mits de onderhoudshistorie maar sluitend is. Het leuke is dat de vierdeurs Sierra een raszuivere sleeper is. Zo’n driedeurs met mega spoiler ziet er altijd snel uit, maar de sedan is lekker discreet. Het enige nadeel is de onderdelenvoorziening. Sommige specifieke onderdelen kunnen erg lastig te vinden zijn.

212 pk: Honda Accord Type-R (CH1)

Bouwjaar: 1998

Kilometerstand: 190.000

Vraagprijs: €7.500

Dez sportsedan van de jaren 90 was iedereen vergeten. Dat is een megazonde, want wat stuurt een Accord Type-R fijn. De zitpositie, de bediening, het stuurgevoel, die jankende VTEC motor: het is echt een bijzonder geslaagde mix. Je kon ze in het wit krijgen, met witte velgen en grote spoiler voor de betere touring car look. Het interieur is absoluut niet spectaculair, maar Recaro-sportkuipen en een Momo-stuurwiel maken veel goed, evenals een (ijskoude!) aluminium pookknop. Ze kunnen op zich flink wat kilometers en tuning aan, maar wij geven de voorkeur aan een origineel exemplaar.

218 pk: Subaru Impreza GT Turbo

Bouwjaar: 1998

Kilometerstand: 70.000 km

Vraagprijs: €11.900

Dit was dé sport sedan van de jaren ’90. Dit was de ramp voor elke Porsche Boxster eigenaar. Bij het verkeerslicht was een standaard GT Turbo namelijk altijd sneller. Helaas zijn er niet veel standaard gebleven. In principe kunnen een groot filter en nog grotere uitlaat geen kwaad, maar de blokken zijn niet zo stevig als de reputatie ons doet geloven (daarvoor moet je een STI hebben). Maar met 218 pk heb je nergens over te klagen. De Impreza heeft altijd grip en dankzij de korte overbrengingen en het lage gewicht voelt de auto niet alleen snel aan, hij is het nog steeds. Rond de 10 mille komen de acceptabele exemplaren bovendrijven.

226 pk: Alfa Romeo 164 3.0 V6 24v Q4

Bouwjaar: 1996

Kilometerstand: 195.000

Vraagrpijs: €12.000

Een beetje temperament kan zeker geen kwaad, vonden wij op de redactie. De Alfa Romeo 164 is nog altijd een schitterende auto. Wel typisch: alle auto’s in de jaren 90 waren rond, maar bij Alfa was alles hoekig. Met name de laatste serie van de 164 is gewoon een bloedmooie auto om te zien. Aan het interieur kun je zien dat de basis uit de jaren 80 stamt. De Busso V6 is met 226 pk voldoende sterk, alhoewel je diverse opgevoerde, uitgeboorde exemplaren kunt vinden. Mits goed uitgevoerd (door Savali, Madeno, Novitec of Autodelta) hoeft dit geen enkel probleem te zijn. Veel exemplaren klimmen al iets qua prijs, dus een beetje haast is geboden.

254 pk: Alpina B10 3.5/1 (E34)

Bouwjaar: 1989

Kilometerstand: 170.000

Vraagrpijs: €12.000 (Dld.)

Een M3 of M5 is gewoon te standaard om te benoemen. Die vergeet je niet, maar benoem je expres niet, anders had je die al gekocht. Maar voor een leuke Alpina zijn wij altijd wel te porren. De B11 is zeker niet de snelste Alpina aller tijden. Het vermogen van 254 pk is meer dan voldoende, maar jouw Volvo sleurt er harder aan. Dat is niet van belang. De zes-in-lijn loopt zijdezacht en klimt graag in de toeren. Dankzij de typische BMW handbak en achterwielaandrijving is een gewoon ritje al een echte bezigheid. Freude Am Fahren voor gevorderden.

264 pk: Renault Safrane Baccara Biturbo

Bouwjaar: 1996

Kilometerstand: 135.000 km

Vraagprijs: €14.500 (Fr.)

Ten eerste: deze zit iets boven het budget. De exemplaren die wij vonden waren zeker de moeite waard. Allemaal keurig onderhouden Safranes met sluitende historie. Het is natuurlijk een liefhebbersauto pur sang. Het verhaal achter deze auto is bijzonder. De auto werd getuned door Hartge (motor) en Irmscher (onderstel en uiterlijk), om vervolgens door Renault dealers verkocht te worden. Een ware M5 killer is het niet, maar wel een zeer charmant alternatief. Gewoon een zeer coole auto. Ook hier kunnen sommige onderdelen lastig te vinden zijn.

305 pk: Saab 9-5 Aero Hirsch Troll R

Bouwjaar: 2000

Kilometerstand: 165.000

Vraagprijs: 11.000

Hoeveel vermogen kan een voorwielaangedreven auto aan? De tovenaren van het Zwitserse Hirsch dachten aan 305 pk en een koppel van 450 Nm. De Troll R zag er dik uit, maar was zeker geen BMW alternatief. In de bochten was het altijd spannend. Maar op de snelweg ben je heer en meester. Je moet echt een E39 M5 goed op toeren houden om een Troll op de tussensprint de baas te kunnen. De stoelen zijn misschien wel de beste ooit gemaakt. Groot, comfortabel en uitstekende ondersteuning. Er zijn wel wat puntjes van aandacht, maar die neemt @Wouter graag met je door in deze video.

395 pk: Jaguar S-Type R

Bouwjaar: 2002

Kilometerstand: 160.000

Vraagprijs: €12.500

Ok, iets na 2000. De E39 M5 was de absolute heerser in zijn klasse, ondanks dat Mercedes en Audi het wel probeerden. De auto die het dichtste bij kwam was de S-Type R. Deze zwaar onderschatte auto is gezegend met een uitstekende 4.2 supercharged V8 en zestrapsautomaat. Ondanks dat het vermogen bijna gelijk is aan dat van de M5, is de S-Type sneller in real-life situaties. Dankzij het koppel van 552 Nm ben je altijd direct weg. De S-Type R combineert het gemak van een AMG met de scherpte van een M5. Topcombinatie. Het uiterlijk moet je van houden, maar de ‘R’ behandeling heeft de Jag veel goed gedaan.

420 pk Audi A8 L 6.0 quattro (Yolo)

Als het om puur vermogen gaat kun je niet om de Audi A8 6.0 heen. De S2 is één van de meest understated sedans. De 6.0 quattro heeft ‘6.0’ plaatjes en een iets andere grille en afwijkende wielen, maar je moet echt met een kenner te maken hebben die ziet dat dit wel iets héél bijzonders is. De motor levert 420 pk! Dat is bijna 100 meer dan de twaalfcilinder BMW 750i. Met vierwielaandrijving kun je het ook daadwerkelijk kwijt en dankzij de aluminium constructie is het gewicht (net) aan de goede kant van twee ton. Verder is alles peperduur: onderhoud, verzekering en met name brandstofkosten gaan helemaal nergens over. Maar op de Autobahn ben je de koning, keizer en klant van de maand bij de pomp.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Mail dan naar tips-apenstaart-autoblog-punt-nl met het onderwerp Autoblog-Advies. Voorzie ons dan van de gegevens in de tabel en beschrijf duidelijk eventuele andere zaken die relevant zijn! Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!