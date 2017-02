Autoblog advies: prettige lange-afstandsauto voor €2.500

Vandaag gaan we op zoek naar de ideale vervanger voor een Intercity.

Het openbaar vervoer. Dat is vloeken in de kerk hier op AB. Alhoewel het in sommige gevallen reuze meevalt, Utrecht-Amsterdam doe je niet sneller met de auto dan met de Intercity. Maar dan moet het wel uitkomen dat je van centrum naar centrum gaat. Oh, en je moet rekening houden met de tijden dat de trein vertrekt. Oh, en in de spits mag je blij zijn als je überhaupt in het gangpad mag staan. Misschien wel het grootste nadeel is dat je er niet van op aan kan. Ondanks dat Nederland een enorme dichtheid en bizarre punctualiteit kent, kun je er nog niet voldoende van op aan. Als je student bent is het minder erg en ook voor de forens kan het te behappen zijn.

Maar niet voor Filip, student uit Rotterdam. Hij reist minimaal twee keer per week naar Lelystad, waar zijn vader woont. Helaas gaat het niet goed met de gezondheid van zijn vader, die terminaal is. Dit betekent dat Filip soms verder moet rijden als zijn vader met spoed naar een verderop gelegen ziekenhuis moet. Zoals je kunt begrijpen is deze situatie te ernstig om te gokken dat de treinen wel op tijd rijden. Vandaar dat Filip op zoek is naar een andere auto.

De auto moet voornamelijk goed zijn voor lange stukken. Filip zal jaarlijks niet veel kilometers afleggen, maar de ritten die Filip maakt zijn relatief lang. De auto moet vooral comfortabel zijn, niet te sportief. Ook de motor hoeft niet bijzonder te zijn, zo lang snelwegkilometers moeiteloos afgelegd kunnen worden. Als het een beetje kan mogen alle kosten voor wegenbelasting, verzekering en brandstof lekker laag zijn.

Dan kom je uit op de kleine gebakjes en dat heeft Filip liever niet. Een Cuore of Starlet is echt te klein. Ook wordt het telkens lastiger om onderdelen te vinden voor dat type auto. Filip begrijpt dat er concessies gedaan moeten worden en heeft zijn vizier nu op een middenklasse auto laten vallen. Dus formaatje 3-Serie/Passat. Mits met een eenvoudige motor, is dat nog goed te doen.

Uiteraard heeft Filip ook de tabel ingevuld met alle eisen en wensen:

Huidige /vorige auto's: 2001 Lancia Ypsilon 1.2 16 , diverse huurauto's Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €2.500 Jaarkilometrage: 10.000 km Brandstofvoorkeur: Geen Reden aanschaf andere auto: Slechte verbinding OV Gezinssamenstelling: 1 kind Voorkeursmerken /modellen: Als het even kan iets met wat karakter No-go modellen / merken: MG, Rover

Voordat we de aanbevelingen willen doen, nog even een kleine kanttekening. Gezien het budget is niet zozeer de auto belangrijk, dan wel de staat waarin deze zich bevindt. Dus ondanks dat de Citroën Xantia er niet tussen staat, kan het zomaar de beste keuze zijn. Als je er één kunt vinden met goede historie, weinig kilometers en in nette staat verkerend. Om je in elk geval op weg te helpen, hebben we deze 8 aanbevelingen voor Filip:

BMW 318i (E46)

Prijs: €2.250

Kilometerstand: 195.000 km

Bouwjaar: 1998

In de categorie oude BMW 3-serie’s zijn er drie categoriën.

Petjesmobielen met strijkplanken, 19″ imitatie-velgen en Lexus-looklampen Poetsparels bij de Youngtimer boer. Zeer mooi met navenant prijskaartje. Zonde om in te rijden. De standaard particuliere BMW’s die saai zijn.

Vandaag moet je letten op categorie 3. De E46 is ook in standaarduitvoering een uitstekende auto. Het rijdt en stuurt uitstekend. Ok, de 1.9 motor is niet het toppunt van prestaties, maar vergeleken met een Cuore of Starlet kom je meer dan goed mee met het verkeer. Helemaal vrij van foutjes is de E46’s absoluut niet, dus bekijk dit aankoopadvies om de aandachtspunten in beeld te krijgen. Een saai groene met wieldoppen en onderhoudshistorie is zeker de moeite waard om te bekijken.

Volvo S40 1.8 Europa

Prijs: €1.950

Kilometerstand: 160.000 km

Bouwjaar: 2000

De Volvo S40 spreekt de jeugd absoluut niet aan en dat is in dit geval een groot voordeel. De sedan versie spreekt families niet aan, dus werkelijk niemand lijkt warm te worden voor een S40. Wij wel! Destijds was het een behoorlijke verkoophit, met name de 1.8 in Europa uitvoering zag je destijds overal rijden. Het is vooral een comfortabele kilometervreter, absoluut niet sportief. De Europa-uitvoering had standaard items als elektrische ramen en airco, dus die zijn zeker aan te raden. Nadelen zijn er ook. Achterin is het vrij krap. Een groot voordeel is de onderdelenvoorziening. Ze zijn in Nederland gebouwd en waren mateloos populair, dus dat is makkelijk te regelen.

Peugeot 406 XT 1.8-16v Pack

Prijs: €2.300

Kilometerstand: 170.000 km

Bouwjaar: 2003

Als je de fijnste reisauto aller tijden zoekt, kijk niet verder. Het onderstel van de Peugeot was en is nog altijd legendarisch. Het filtert alle hobbeltjes uitstekend, maar is ook in staat om flink over dijkjes gejaagd te worden. Nadelen zijn er ook: het dashboard kon in 2003 écht niet meer en is anno 2017 zwaar verouderd. Maar neem een late XT uitvoering en je hebt alle luxe die je je maar kunt wensen. Groot voordeel van een zeer late 406: alle kinderziektes zijn er wel uit gehaald. Net als bij de Volvo en BMW is de viercilinder motor niet bijzonder. Je kunt er een boete mee scoren, maar dan moet je wel je best doen. Brandstofverbruik valt wel mee en ze lopen heel soepel.

Saab 9-3 SE 2.0t

Prijs: 2.450

Kilometerstand: 195.000 km

Bouwjaar: 1999

Over fijne reisauto’s gesproken. Veel fijner dan een Saab 9-3 word het niet. De Peugeot 406 geeft weliswaar een (véél) beter onderstel, de Saab pareert met prettigere zetels. Als dynamische propositie is een Aero of Viggen volkomen hopeloos, maar als comfortabele kilometervreter zijn er weinig betere opties in het budget. De afwerking is nogal grof en het materiaalgebruik is niet al te best. Maar een luxere SE is te vinden in het budget, wat er al een stuk beter uit ziet. Ook de Saab is zeker niet vrij van fouten, integendeel. Maar onderdelen zijn goed te vinden. De 2.0t motor is een heerlijkheid. Uiterst soepel en in staat tot aansprekende prestaties, terwijl het verbruik oké is. Er staan er zat te koop met minder dan twee ton op de teller, dus richt je vooral daarop. Dan kun je hem altijd weer doorverkopen (tweedehands Saabs slijt je altijd wel aan een liefhebber).

Audi A4 1.6 Advance (B5/8V)

Prijs: 2.500

Kilometerstand: 160.000km

Bouwjaar: 1999

Net als bij de BMW moet je zoeken naar de modellen zónder RS6 velgen en ‘angel-eyes’. In het budget vonden we enkele particuliere uitvoeringen van de A4 1.6 Advance, een uitloop actiemodel van de B5 generatie A4. Technisch gezien heeft deze zeker geen voorsprong, want met 101 pk is het geen strepentrekker. Echter, om langere stukken snelweg te rijden is het blok daarentegen wel uitstekend geschikt. Daarbij is deze Audi nog behoorlijk sterk qua betrouwbaarheid. Het enige grote nadeel van deze generatie A4 is de voorwielophanging. Even op slechte klinkerwegen rijden en kijken of je bijgeluiden hoort. De Advance was het actiemodel voordat de tweede generatie A4 zou komen en is behoorlijk compleet met lichtmetalen velgen, airco, elektrische ramen en spiegels en nog wat klein grut.

Fiat Croma 2.2 16v Emotion (194)

Prijs: €2.900

Kilometerstand: 150.000 km

Bouwjaar: 2005

Ok, deze zit €400 boven het budget, maar toch willen we deze auto aanhalen. Je krijgt namelijk waanzinnig veel auto voor je geld. De 2.2 motor is gewoon van Alfa Opel en is een behoorlijk krachtig en soepel aggregaat. Het interieur is zeer ruim en de zitpositie zit een beetje tussen die van een sedan en MPV in, zeker niet onprettig. Aangezien werkelijk niemand deze rijdende botervloot op de inrit wil hebben staan worden ze aangeboden voor dumpprijzen. Helemaal foutloos zijn ze niet, maar bij de verschillende GM en Fiat dealers kun je gemakkelijk aan onderdelen komen. Doorverkopen wordt wel lastig, dus oprijden is het devies.

Mitsubishi Galant 2.4 GDI Motion

Prijs: €2.250

Kilometerstand: 175.000 km

Bouwjaar: 1999

Van alle auto’s in dit lijstje heeft deze Japanner de mooiste snoet. Het blijft een gaaf ding om te zien. Van binnen is het typisch Aziatisch, alhoewel zeker niet storend. Zeker de completere ‘Motion’ uitvoering ziet er gelikt uit, zowel van binnen als van buiten (VR-4 voorbumper!). Betrouwbaarheid is ook typisch Japans: je hebt er vrij weinig gezeur aan. Daarbij heb je in het budget een behoorlijke keuze. Er stonden veel 2.4 GDI’s in deze ‘Motion’ uitvoering, maar een 2.0 GLS voldoet uitstekend en is wellicht te prefereren met het oog op betrouwbaarheid.

Ford Focus Sedan 1.6 16v Ghia (DFW)

Prijs: 2.500

Kilometerstand: 140.000 km

Bouwjaar: 2002

Uiteraard kun je ook een maatje kleiner kijken. Zeker in het sedan-segment zijn er best leuke aanbiedingen te vinden. C-segment sedans zijn niet bepaald sexy, dynamisch of stoer, dus de emotie wordt niet echt aangesproken. Dat betekent niet dat je er geen goede auto aan hebt, integendeel! Met name de Focus is een winnaar. De Focus is gezegend met een puik onderstel, uitstekende techniek en onderdelen zijn nog goed te verkrijgen. De Focus sedan was bijna altijd een Ghia, dus je hebt velours bekleding, airco, elektrische ramen en spiegels plus nog wat snuisterijen. De 1.6 is prima, de 1.8 fijner. De 4 en 5 zijn behoorlijk lang bij de Focus. Dit heeft als voordeel dat de auto op de snelweg weinig toeren maakt. Nadelen zijn er ook. Ze kunnen wat roesten. En echt mooi zijn ze niet te noemen.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Mail dan naar tips@autoblog.nl met het onderwerp Autoblog-Advies. Voorzie ons dan van de gegevens in de tabel en beschrijf duidelijk de andere zaken die relevant zijn! Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!