Autoblog advies: rappe fundiesel voor 15 mille

Een diesel voor maximaal vijftienduizend euro. Het klinkt zo makkelijk. Normaliter zou je zeggen: zoek de mooiste Avensis of Accord diesel in het budget en je kan de komende 15 jaar probleemloos erop uit. Dus toen Joost contact met ons opnam, was dat ook de gedachte die wij hadden. Maar voor Joost (@iJoost voor intimi) mag het wel iets spannender, sneller en exclusiever. Maar natuurlijk: u vraagt en wij draaien.

Hij had zelf al een auto in gedachten: een Alpina D3. Joost geeft minder geeft om de kilometers op de teller, een auto uit Duitsland halen vind hij geen probleem. Zijn redenering: “Het is een diesel voor de lange afstanden, dus als zo’n auto twee ton aan snelwegkilometers heeft gereden en altijd keurig zijn onderhoud heeft gehad, kun je toch een prima deal doen?”. Dat klopt behoorlijk. Mits inderdaad het onderhoud correct is gedaan hoef je je minder zorgen te maken.

Houd alleen wel een potje achter de hand voor onvoorzien onderhoud. Een koppeling vervangen van bijvoorbeeld zo’n Alpina D3 is al gauw 800 euro. Maar als je daartoe bereid bent, heb je wel iets bijzonders op de inrit staan. Uiteraard willen wel een kanttekening plaatsen. Zorg dat je je goed inleest wat de eventuele problemen kunnen zijn. Uiteraard hebben we diverse Autoblog aankoopadvies-video’s. Maar voor zeldzame modellen als de Alpina D3 is het zaak om op diverse fora te kijken wat de specifieke punten zijn. Heeft Joost verder nog wensen? Jazeker, graag een stationwagon. Het hoeft niet zo groot als zijn huidige Volvo V70, maar een station is lekker praktisch. Daarnaast wil Joost graag ook een automaat.

Om een goed beeld te krijgen van de wensen en eisen van Joost, hier voor jullie de welbekende tabel:

Huidige /vorige auto's: Volvo V70 op LPG Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Beiden Budget: € 15.000 Max. Jaarkilometrage: 20.000 - 25.000 sowieso Brandstofvoorkeur: Diesel lijkt me handigste Reden aanschaf andere auto: Weer eens iets nieuws + hekel aan tanken. En dat moet met LPG zo vaak. Gezinssamenstelling: Alleenstaand, 2 kinderen Voorkeursmerken /modellen: Alfa Romeo, Audi, BMW, Renault, evt Saab, Volvo No-go modellen / merken: geen

Alpina D3 Biturbo Touring Switchtronic (E91)

€ 14.450

2009

180.000 km

We beginnen maar meteen met de D3, hier vroeg hij specifiek naar. Het is een bijzondere auto. In plaats van wat je zou denken was deze gebaseerd op de E90 BMW 320d, niet de 335d (zoals de huidige D3 Biturbo dat wèl is). Dat resulteerde in een van de meest succesvolle Alpina’s (als je kijkt naar verkoopaantallen). De eerste D3 had 200 pk, deze werd later opgevolgd door de D3 Biturbo (met de motor uit de BMW 123d). Het is een bijzondere auto om te rijden: de motor is behoorlijk explosief en het onderstel is vrij hard. De latere Biturbo’s waren iets meer uitgewogen (ondanks nog meer koppel: 450 Nm!). In Duitsland zijn ze te vinden, maar makkelijk is het niet. Veel exemplaren hebben behoorlijk wat kilometers gelopen en sommige D3’s zijn extreem kaal uitgerust. Bekijk hier het aankoopadvies voor de reguliere E90.

Renault Laguna Grand Tour GT 2.0 dCI 175 (X51)

€ 11.500

2011

60.000 km

Een schromelijk onderschatte auto. De Laguna II had aanvankelijk een lastige geboorte, wat deze Laguna III nog altijd heeft achtervolgd (en Renault heeft doen besluiten om de opvolger de naam Talisman mee te geven). Omdat de Laguna II zo geplaagd werd door kinderziektes, deed Renault er alles aan om de Laguna III zo betrouwbaar mogelijk te maken, met hulp van concerngenoot Nissan. Dat is gelukt, getuige het historisch korte aankoopadvies. Kijken we naar deze topdiesel, dan heb je alles wat je hartje begeert: climate control, navigatie, 18″ velgen en je kon ze zelfs krijgen in een blauwe kleur die wel wat op Alpina-Blau lijkt. De diesel is een fijne: minder sterk dan de Alpina, maar wel smeuïger en beter gemanierd. Het grote voordeel is dat jonge exemplaren kunt uitzoeken met bijzonder weinig kilometers.

Volvo V60 D5 Summum

€ 13.750

2011

140.000 km

Tegenwoordig bouwt Volvo enkel viercilinders, maar de V60 (rijtest) is ook nog geleverd met de ‘oude’ motoren, waaronder deze smakelijke vijfcilinder. Met 215 pk net zo sterk als de Alpina, maar iets relaxter qua karakter. Aangezien je zelf Volvo gewend bent, zul je de V60 ongetwijfeld al een keer hebben meegemaakt als leenauto. Het interieur is minder ruim dan dat van een V70, maar voorin zit je uitstekend. In het budget is het wel goed zoeken naar exemplaren met weinig kilometers. Deze Volvo’s zijn fantastische auto’s om lange afstanden mee af te leggen en dat is ook precies wat veel vorige eigenaren gedaan hebben. Op een enkele uitzondering na hebben alle V60 D5’s in deze prijsklasse meer dan 2 ton gelopen. De Summum-uitvoering is een fijne: alles wat je wilt zit er wel op. Het aankoopadvies check je hier.

Citroen C5 Tourer V6 HDI Carlsson

€ 14.000

2012

200.000 km

Deze zul je moeten zoeken met een vergrootglas. Of met de hulp van collega @Jaapiyo: die eenzelfde auto al een tijdje geleden had gevonden. De C5 Carlsson is een speciale auto, gebouwd door Carlsson in opdracht van Citroën. Van alle auto’s in het lijstje is dit een van de snelste. Ondanks de grote wielen en het aangepaste onderstel is de C5 (aankoopadvies) nog altijd geen echte sportieve auto. Ten opzichte van de standaard C5 V6 diesel (die ook prima in het budget valt) is de Carlsson een stuk stabieler en voelt zeker op hogere snelheid prettiger aan. Carlssons zijn zonder uitzondering uitermate luxe aangekleed, inclusief ruime sportzetels. Onbekend maakt onbemind, maar in dit geval niet terecht. Zowaar een auto met karakter!

Skoda Octavia vRS Combi TDI DSG

€ 13.500

2011

105.000 km

Een beetje het tegenovergestelde van een Yolo, deze Skoda. Dit is meer de DMGDDJAGG-keuze (Doe Maar Gewoon Dan Doe Je Al Gek Genoeg). De Octavia Combi is gewoon een prima stationwagon. Niet een spannende en intense beleving, maar een capabele kilometervreter. De 2.0 TDI is officieel een sjoemeldiesel, dus check of deze de fix heeft gehad en de DSG bakken zijn niet altijd vrij van kuren. Gelukkig zijn er voldoende specialisten om deze kuren te verhelpen. Voordeel van deze Skoda: je hebt een relatief jonge auto met weinig kilometers. Ondanks dat de Octavia vRS (aankoopadvies) best goed in zijn spulletjes zat bij aanschaf, kon je ze niet zo dik aankleden als sommige Duitsers. Kijk even of alles er op zit wat je wenst.

Saab 9-3 Sport Estate Aero 1.9 TTID

€ 11.950

2009

150.000 km

Qua motor lijkt deze wel wat op de Alpina, want ook de Saab 9-3 Aero kon je krijgen met een twinturbo viercilinder dieselmotor. Qua karakter is deze motor overduidelijk minder explosief. Sowieso is de Saab wat rustiger van aard dan de Alpina. Dat past de auto ook wel. De sportstoelen in de Aero verdienen een speciale vermelding, want ze zitten uitstekend. De meeste Aero uitvoeringen zijn behoorlijk compleet uitgerust. Het uiterlijk zat altijd wel snor: dik aangezette bumpers en grote velgen kreeg je er standaard bij. Kan de auto goed hebben. Bekijk hier het aankoopadvies voor de aandachtspunten.

Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro (B8)

€ 13.950

2008

170.000 km

Deze zie je in Duitsland veel meer dan in Nederland, de 3.0 TDI uitvoering. Voor de purist: je kon hem zelfs met handbak krijgen, alhoewel de meeste 3.0 TDI’s zijn uitgerust met een zestraps automaat. Met deze motor is de A4 bijzonder vlot te noemen. In iets meer dan zes seconden zit je op de 100 terwijl de topsnelheid begrensd is op 250 km/u. Let wel even op de uitrusting: de meeste exemplaren zijn zeer compleet de dealers uitgerold, maar er waren eigenaren die een standaard A4 met een dikke motor prefereerden. Het is niet zo’n bochtenridder als de Alpina, maar maakt dat meer dan goed op de snelweg. Voordat je over gaat tot het maken van een proefrit, check in deze video waar je op moet letten.

Yolo: BMW 745d (E65)

€12.950

2006

170.000 km

Ok, het is geen Alpina maar je hebt wel twee keer de motor van die Alpina. Zo ongeveer dan. De 745d komt nog uit de tijd dat alles kon, met name bij de Duitse merken. Dat resulteerde in diverse dikke V8 diesels die bijna niemand kocht. De 745d was het laatste huzarenstukje van BMW, de opvolger kreeg een zes-in-lijn. Zo’n grote V8 heeft natuurlijk wel wat meer karakter en geeft een ander gevoel. Je rijdt op enorme golven van koppel, met een zacht grommende V8 in het vooronder. Qua luxe en prestaties kom je dus absoluut niets tekort, maar je voelt hem al aankomen: de kosten om het allemaal een beetje rijdend te houden zijn nogal hoog. Vandaar Yolo. Oh ja, en het is geen stationwagon. Wel heerlijk ruim.

