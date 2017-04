Autoblog advies: Saab Cabrio alternatief voor €3.500

Zoveel mensen, zoveel wensen.

De anders-dan-normaal auto. Helaas is deze een beetje aan het uitsterven. De klassieke buitenbeentjes zijn of opgedoekt of overgenomen door een groot concern. De merken die het overleven worden veelal getransformeerd in iets totaal onherkenbaars. Aan de ene kant is dat logisch: er is immers te weinig vraag naar waardoor een solide businesscase onmogelijk is. Aan de andere kant is het jammer. Want in technisch en esthetisch opzicht moet zo’n merk enorm inbinden.

Dat is zonde, vind Tom. Hij kan een automobiel buitenbeentje juist wel waarderen. Op dit moment maakt hij Neerlands Wegen onveilig in de Citroen DS3 van zijn moeder, maar het is tijd om over te gaan tot aanschaf van zijn eerste auto. Het liefst had Tom een klassieke Saab 900 Cabriolet gehad, maar hij weet dat die inmiddels behoorlijk prijzig zijn geworden en daarmee buiten het budget vallen.

Tom vroeg zich af of er nog meer opties waren. Een tweede generatie Saab Cabrio lijkt hem wel wat, evenals een Alfa Romeo Brera, alhoewel die helaas ook nog te duur zijn. Liefst een cabriolet, maar dat hoeft niet per se. Zolang het maar iets anders-dan-anders is.

Huidige /vorige auto's: DS3 van moeders Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €3.500 Jaarkilometrage: 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Eindelijk geen student meer, en aan het gebruiken van de auto van moeders moet daarom ook maar een eind komen. Gezinssamenstelling: Alleen Voorkeursmerken /modellen: Saab 900, 9-3 No-go modellen / merken: 13 in een dozijn voertuigen

Saab 9-3 Cabriolet 2.0t SE

€3.200

2001

150.000 km

Gezien je wensenplaatje is dit wellicht de beste keuze. De Saab 9-3 is weliswaar slechts een facelift van de 900 NG, maar er zijn zo veel kleine dingen aangepast en verbeterd dat de 9-3 altijd de voorkeur verdient. Nog een reden om te kiezen voor de 9-3 is de 2.0 met low pressure turbo. Dit is een van de fijnste motoren in zijn soort. Bijzonder smeuïg, heerlijk soepel en zorgt voor alleszins redelijke prestaties. In het budget kun je kiezen uit behoorlijk nette exemplaren. Houd er wel rekening mee dat het onderhoud behoorlijk prijzig kan zijn. Oh, en de de carrosserie vraagt, nee, schreeuwt om een overdosis Viagra. De carrosseriestijfheid is ver te zoeken, namelijk. Als comfortabel vervoer geen probleem, maar het is in de verste verte geen stuurmansauto. Dat is aan de andere kant een compliment, want weinig auto’s zijn zo relaxed.

Peugeot 406 Coupé Pack 2.216v

€3.300

2002

165.000 km

Dat is in het geval van de Peugeot wel anders. Want ondersteltechnisch is de Peugeot 406 Coupé veel geavanceerder. De dempers voor de 406 waren tailor-made, het onderstel had dubbele draagarmen rondom waardoor de auto een fijne combinatie boodt van sportiviteit en comfort. De motor is een juweeltje: aanmerkelijk sterker dan de 2.0, maar nog altijd licht in de neus. In het budget moet je goed zoeken naar een goed exemplaar. Hele nette uitvoeringen kosten aanzienlijk meer, maar voor minder vind je ook ‘Volledig Ferrari BOMVOL uitgevoerd’-exemplaren. Ondanks dat het er zeer exotisch uitziet, is het technisch gezien gewoon een Peugeot 406. Dus onderdelen zijn gemakkelijk te vinden en betaalbaar. Op die dempers na dan.

MG ZT190

€3.500

2002

145.000 km

Als je echt anders dan anders wilt, dan kun je niet om de MG ZT heen. De auto waarop hij gebaseerd is (Rover 75) is al een zeldzaamheid, maar de ZT190 is helemaal een vreemde eend in de bijt. Het is in principe een veel fijner rijdende Rover 75 die wat lekkerder smoelt. De V6 zuipt meer dan dat ie power levert, maar klinkt best aardig. Zie het als een volwassen 156 GTA met manieren en iets meer ruimte voor een fractie van de prijs. Gebruikt althans, want nieuw lagen de prijzen dichter bij elkaar. In het budget kun je genoeg ‘liefhebbersexemplaren’ vinden. Het kan lonen een iets te laag bod te doen. Niemand kent de auto en ze zijn bijzonder lastig te verkopen. Dus als je niet met je tong op de schoenen verliefd naar de auto staart, kun je een goede deal doen.

Opel Astra Cabriolet 2.2 16v

3.500

2003

120.000 KM

Op zoek naar iets bijzonders en wij komen aan met een Opel Astra? Jazeker. De invalshoek is namelijk de Saab. Ongetwijfeld heeft dat merk meer passie, lading en gevoel. Maar de Astra Cabriolet is gewoon de betere auto. Alles zit steviger en degelijker in elkaar. Het interieur is wel wat saai, toegegeven, maar het koetswerk is niet onaardig. Deze werden bij Bertone gebouwd, dus dit is gewoon een Italiaanse Duitser. De 2.2 motor is lekker bij de les. Het klinkt niet zo bijzonder, maar de prestaties zijn meer dan toereikend. Iets minder koppelrijk dan de Saab turbo, maar de gasrespons is wel beter. Er was ook een Opel Astra Turbo Cabriolet, maar nette exemplaren daarvan vallen niet in het budget.

Mazda RX-8 RENESIS HP

€3.500

2004

120.000 km

Laten we met het slechte nieuws beginnen: ze kennen specifieke issues, zuipen als een malle en ze zijn bijzonder lastig te verkopen. Mooi, dat gehad. Want verder biedt de RX-8 behoorlijk wat voordelen. Het is een bijzondere auto, zowel in technisch als esthetisch opzicht. Ze zijn nog behoorlijk praktisch, ook wel lekker. De rotatiemotoren behoeven aandacht, Casper legt het uit in deze video. Maar mede dankzij die motor en de achterwielaandrijving is de wegligging van de RX-8 bovengemiddeld goed. En door de enorme afschrijving kun je voor een hebbekrats een goed exemplaar bij een particulier ophalen.

Alfa Romeo GT 1.8 Twin Spark 16v Distinctive

€3.250

2004

165.000 km

Een Alfa Romeo Brera gaat nogal lastig worden in het budget, of je moet gaan voor een exemplaar met 4 ton op de klok. Misschien iets te enthousiast. Daarom willen je graag wijzen op de Alfa Romeo GT. Deze door Bertone ontworpen coupe is bijzonder en nog redelijk praktisch ook (er kan wat op de achterbank). Qua motorisaties kun je kiezen uit een 1.8 of 2.0 JTS. Die laatste staat bekend vanwege wat nukken, alhoewel de 1.8 ook niet altijd vrij is van issues. Check daarom extra goed of het onderhoud door een specialist of dealer is uitgevoerd. Verder zijn het fijne auto’s. Stuurt lekker terwijl er voldoende comfort is.

Chrysler Sebring Convertible

€3.450

2002

175.000 km

De sedanversie van de Sebring was niet al te best. En iedereen weet dat als Cabrio een auto alleen maar slechter wordt, maar niet de Sebring. Het design klopt veel beter als Convertible. Het karakter van de luie V6 ook, ondanks een verrassend hoog specifiek vermogen. Dit is een ware cruise-mobiel zonder pretenties. Net als de Saab overigens absoluut geen rijdersauto. Ga wel voor de V6: die 2.0 liter is nogal rauw en de handbak is redelijk op zijn best. Die V6 met trage automaat past veel beter bij het karakter van de auto.

Yolo: Cadillac Eldorado TC 4.6

€3.950

1996

220.000 km

Alles schreeuwt: niet doen! V8 met wat zorgen, veel kilometers, hoog verbruik en onbekende techniek. Gelukkig zijn er voldoende specialisten die er mee overweg kunnen. Het rijden met zo’n Eldorado TC (Touring Coupé) is een onverdeeld genoeg. Je zoeft van A naar B. Een dynamische auto is het niet, alhoewel het ook weer niet zo dramatisch is als bij sommige andere Amerikanen uit die tijd. En ondanks dat het interieur nog altijd een beetje low-rent is, is het aanzienlijk beter dan een Camaro of Firebird uit dezelfde tijd.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!