Autoblog advies: sportauto voor de purist (€23.000)

Purist. Volgens Kernerman staat dat voor: “iemand die streeft naar het behoud van de oorspronkelijke vorm van iets.” Dus in autotermen betreft dat het behoud van achterwielaandrijving, een atmosferische motor, een handgeschakelde transmissie en een minimum aan elektronica. Achterwielaandrijving vanwege de balans. De atmosferische motor voor vlijmscherpe reacties op het gaspedaal en een handbak voor de interactie met de techniek. Ofzo.

Het nadeel van auto’s voor puristen is dat ze vaak waanzinnig onpraktisch en duur zijn. Met kinderen is het niet te doen. Maar als je zelf nog jong bent, vallen ze veelal buiten het budget. Dat is niet het geval bij Autoblog-lezer Christopher. Hij heeft net zijn studie Bedrijfseconomie afgerond. Gefeliciteerd! Om zichzelf te belonen is hij aan het kijken naar een auto.

Het moet dus een auto voor de purist zijn. Achterwielaandrijving en minimaal 200 pk zijn de vereisten. Christopher heeft geen kinderen en praktisch gemak is onderschikt aan pure fun! Kijk, dat horen we graag. Het budget zit rond de €20.000, maar als het een pareltje is, kan dat opgerekt worden naar zo’n €23.000. De vraag van Christopher is of wij hem kunnen helpen met een perfecte auto. Maar natuurlijk kunnen wij dat!

Huidige /vorige auto's: Geen Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €20.000 tot €23.000 Jaarkilometrage: 10.000 km per jaar Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Puur voor plezier Gezinssamenstelling: 2 volwassenen Voorkeursmerken /modellen: Alles mag! No-go modellen / merken: Landwind

Voordat we verder gaan, eerst nog een paar tips die we graag willen meegeven:

Tip 1: Koop bij een dealer of specialist. Ondanks dat puristische auto’s relatief simpel zijn, is onderhoud essentieel en vrij prijzig.

Tip 2: Korting is leuk, maar een grote beurt + 4 nieuwe banden is nog beter. Zeker in het geval van zo’n sportwagen is vers onderhoud prettiger dan het besparen van enkele honderden euro’s.

Tip 3: Neem direct een slip- en rijderscursus. Niet dat we het idee hebben dat je niet kunt rijden, maar zo leer je de auto goed kennen. Een achterwielaangedreven sportwagen reageert nu eenmaal anders. Het is ook nog eens erg leuk!

Tip 4: Beraam de kosten van tevoren. Bij sportwagens ben je nu eenmaal meer kwijt aan verzekering, onderdelen, onderhoud en brandstof. Een voordeel is de vaak geringere afschrijving.

BMW Z4 3.0si Coupé (E85)

Prijs: +/- 22.000

Bouwjaar: 2007

KM-stand: 110.000 km

Eigenlijk de eerste auto waar wij allen op de redactie aan moesten denken. De Z4 is een klassieke sportwagen. Dus met een zes-in-lijn voorin, twee sportstoelen en aandrijving op de achteras. Het design is geweldig: er is geen enkele auto die er op lijkt. De motor is een heerlijkheid: 258 atmosferische peekaa’s staan tot je beschikking. De prestaties zijn meer dan voldoende: 0-100 in 6 seconden een een afgeregelde top van 250 km/u. In het budget kun je in Nederland prima slagen. De video met aankooptips vind je hier.

Nissan 370Z (Z34)

Prijs: +/- €23.000

Bouwjaar: 2009

KM-stand: 100.000 km

Een absolute aanrader is de compacte coupé van Nissan. De 370Z (rijtest) is typisch zo’n auto die je niet kunt rijden met een vrouw, drie kinderen en een Kruidvat-voordeelpas. De 3.7 motor is 337 pk sterk en heeft een ruig randje. Dat geldt eigenlijk voor de gehele auto. Het is niet een onderontwikkelde auto, maar je merkt dat de sensaties van het rijden net even wat beter binnenkomen dan in een normale voiture. De techniek is wel een groot voordeel, want ze zijn behoorlijk betrouwbaar. Achterbanden gaan een stukje sneller op, dat wel. Een andere optie is een heel late Nissan 350Z (Z33). Deze rijden zo mogelijk nog beter, alhoewel het interieur van de 370Z veel volwassener is.

Mazda MX-5 Cosworth (NC)

Prijs: €15.000

Bouwjaar: 2010

KM-stand: 60.000 km

Prijs kit: €6.000

Veel puristen zweren bij de MX-5 (rijtest). Deze heeft echter te weinig vermogen volgens de eisen van de aanvrager. Gelukkig heeft Cosworth daar een goede oplossing voor. We wilden aanvankelijk de Honda S2000 aandragen. Voor 20k kun je een heel laat exemplaar krijgen. Maar de S2000 is al vaker voorbij gekomen en heeft een behoorlijk nadeel: onderin zijn ze nogal lui. Dat zul je met deze Cosworth MX-5 niet overkomen. De compressorkit zorgt voor aanzienlijk meer vermogen: 252 pk. Maar met name het vroeg beschikbare koppel zorgt ervoor dat deze MX-5 echt snel is. Bij BBR-GTI kun je de kit voor 5 mille in ponden kopen. BBR-GTI geldt als een absolute topper in de industrie, dus qua betrouwbaarheid hoef je je geen zorgen te maken. Uiteraard hebben we ook een aankoopadvies voor de MX-5 (NC).

Toyota GT86 TRD

Prijs: €22.000

Bouwwjaar: 2012

KM-stand: 100.00 km

Uiteraard moet de GT86 (rijtest) ook benoemd worden. Het is nog altijd een schande dat ze zo weinig verkocht worden. Het geeft maar aan hoeveel puristen er zijn. De GT86 werd in het buitenland een stuk beter verkocht, alhoewel je met het budget in Nederland prima kunt slagen. Zelfs een TRD (Toyota Racing Development) uitvoering behoort tot de mogelijkheden. Deze gingen niet zozeer sneller, maar zien er wel dikker uit. Ook het onderstel heeft aan nog meer scherpte gewonnen. Groot voordeel zijn de kosten: die zijn aangenamer dan de die van de rest in dit overzicht. Een ander belangrijk pluspunt is dat je op legale snelheden al veel lol kunt hebben.

BMW 135i Coupe M-Sport

Prijs: 23.500

Bouwjaar: 2008

KM-stand: 110.000 km

Mocht je het iets minder puristisch wensen is de 1-serie een optie. Ergens wordt dat gekke ding mooier naarmate de tijd verstrijkt. Een 1M is natuurlijk nog leuker, maar die zijn al onbetaalbaar geworden. Ondanks de 135i (rijtest) behoorlijk afwijkt is het verschil ook weer niet zo groot. Met name de motor, die is bijna identiek. Dat is ook meteen het paradepaardje van deze auto. Standaard heb je 300 pk en 400 Nm, maar daar kan met eenvoudige tuning (luchtfilter, uitlaat en chip) zo 100 pk en 150 Nm bij. Deze generatie 1-serie staat te boek als redelijk betrouwbaar, maar er zijn wel een paar puntjes waar je op moet letten.

Opel Speedster 2.2-16v:

Prijs: 20.000

Bouwjaar: 2001

KM-stand: 70.000 km

Dit is het levende voorbeeld dat het onzin is om te zeggen “Tsja, maar het blijft een Opel”. Nu getuigt dat sowieso niet van veel kennis en kunde, maar in het geval van de Speedster gaat het niet eens op. Dit is natuurlijk een Lotus Elise, maar dan anders. Met name de motor is afwijkend. De Elise had een Rover K-Series vierpitter (later Toyota), de Opel had een 2.2 liter Ecotec, goed voor 147 pk. We weten dat 200 pk de minimum eis was. Maar dankzij het lage gewicht (850 Kg) van de Speedster maakt dat niet uit. 0-100 duurt slechts 5,9 seconden. Er zijn niet veel Speedsters te koop, maar voor rond de 20 mille kun je kiezen uit heel aardige exemplaren. Ondanks dat er niet veel op zit, kan er wel degelijk wat kapot. Check dit aankoopadvies waar je op moet letten.

Porsche 968 3.0

Prijs: €22.000 (Dld.)

Bouwjaar: 1994

KM-stand: 140.000 km

Nee, niet de Club Sport uitvoering. Dat is geen probleem, want de verschillen zijn veel minder groot dan het automotive journaille en iedereen op het internet doen beweren. Daarmee vergeten we ook dat de ‘gewone’ 968 al een uitstekende auto was. Qua onderhoudskosten is het goedkoper dan een 928 of 911, maar het blijft een Porsche, dus houd daar rekening mee. De motor is een topper. Zelfs het geluid is best indrukwekkend. Aan sommige dingen merk je wel dat het een stokoude auto is, de basis (924) stamt immers uit 1976. In het budget is er wel het één en ander te verkrijgen in redelijk goede staat. Echte showroomstaat modellen zijn al onbetaalbaar geworden.

Semi-YOLO: Chevrolet Corvette Coupe (C5)

Prijs: +/- €21.000

Bouwjaar: 2001

KM-stand: 120.000 km

Een auto met een vijf-punt-zeven liter grote V8 is toch altijd Yolo? Niet helemaal. Ondanks dat de C5 een doorontwikkeling was van de Corvette C4 was het een aanzienlijk betere auto. Met name de latere uitvoeringen reden veel beter dan Clarkson & Co beweren. Ja, het interieur is redelijk knudde. De LS1 V8 motor is daarentegen briljant. Deze levert 344 pk en 589 Nm en een fantastische soundtrack. Qua kosten valt het eigenlijk best mee. Ja, de achtcilinder lust een slokje als je alle paarden aanspreekt, maar dat geldt voor elke auto in dit lijstje. Ze staan te boek als zeer betrouwbaar. Onderdelen en upgrades zijn goed te verkrijgen tegen zeer aanvaardbare prijzen. Het onderhoud is kinderlijk eenvoudig en ook best betaalbaar. Valt allemaal heel erg mee dus. Totdat je de verzekeraar gaat bellen. Of de bandenboer.

YOLO: Lotus Esprit GT3

Prijs: +/- 21.500

Bouwjaar: 1997

KM-stand: 140.000 km

Ondanks dat de hele wereld zat te wachten op een V8, hoort een Esprit een viercilinder turbomotor te hebben. Toen de Esprit V8 dan ein-de-lijk leverbaar werd, hield Lotus een tijdje de viercilinder in productie voor de puristen Italiaanse markt. De viercilinder is geen Opel of Ford unit, maar een geheel eigen ontwerp van Lotus, genaamd Type 920. Waar je de Esprit om koopt is natuurlijk de fantastische wegligging. Zeker als GT3 heb je in de Esprit een van de beste onderstellen en stuurhuizen in de business. Waar je een Esprit om liet staan was het interieur. Dat is bij de GT3 al een heel stuk beter voor elkaar. Er is niet veel keuze (ze zijn niet veel gebouwd) en de kosten voor onderhoud zullen hoog zijn. De afschrijving valt dan wel weer mee. Een goede Esprit zit altijd boven de 20 mille.

