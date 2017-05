Autoblog advies: stijlvolle open cruiser voor een lezer

Toch de kersjes in de appelmoes, dit soort aanvragen.

Het maken van Autoblog adviezen is af en toe lekker wegdromen. Zeker als het een aanvraag is die tot de verbeelding spreekt. Voor deze week geldt dat al helemaal. We kregen namelijk een mailtje van Gerard binnen, jullie beter bekend als @maxidyne. Op dit moment heeft hij al een wagenpark om van te smullen: onder andere een BMW 330Ci (E46) en Audi 80 RS2 Avant (B4). Niet misselijk! Maar hij wil daar graag nog iets aan toevoegen.

Een cabrio. Maar dan een échte cabriolet. Dus geen roadster, targa of sportwagen. Een comfortabele Grand Tourer met open dak. Gerard heeft al consult gepleegd bij (helaas) voormalig collega @Dizono. Uiteraard kwam de Mercedes SL opborrelen. Logisch. Maar zijn er nog meer opties? Het liefst wil Gerard een Youngtimer of een auto die binnenkort een Youngtimer wordt. Maar het mag ook wat ouder zijn. Kortom: wat zijn de opties?

De wensen en eisen van Gerard kun je nalezen in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Audi RS2- BMW 330Ci (E46) - BMW 328Ci (E36) - Audi 80 2.3E quattro Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €40.000 Jaarkilometrage: 7.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Nog een leuke auto voor de bij. Luxe probleem. Gezinssamenstelling: Getrouwd, geen kinderen. Voorkeursmerken /modellen: Geen No-go modellen / merken: Aziatisch, met uitzondering van Japan.

Mercedes-Benz SL500 Edition 50 (R230)

€33.000

95.000 km

2004

De absolute vedette in zijn klasse. De R230 was destijds een mega-hit. Dat is op zich logisch, want de R230 is eigenlijk van alle markten thuis. Het is een fraaie coupe met dat harde dak en in no-time een elegante cabrio. Het is weliswaar een capabele auto, maar de nadruk ligt op heel erg veel comfort. De automaat doet zijdezacht en ietwat traag zijn werk en de V8 heeft altijd koppel te over. Waar je heel erg op moet letten is het hydraulische ABC systeem. Dit komt altijd wel een keer bovendrijven. Ook moet je goed checken of alle elektronica goed werkt. Uiteraard is het zaak alle ‘getunede’ en US-import te omzeilen en een nette Duitse of Nederlandse auto op te zoeken. Ze zijn eenvoudig te vinden, dus neem niet genoegen met matig exemplaar. Wij vonden in Duitsland een heus speciaaltje ter gelegenheid van 50 jaar SL. Maar je kan ook iets oudere ‘normale’ exemplaren vinden met nog minder kilometers op de klok voor hetzelfde geld.

Lexus SC430 (Z40)

€26.000

35.000 km

2003

Een regelrechte en schaamteloze Mercedes SL kopie, zou je denken. Ware het niet dat de SC430 eerder op de markt was dan de R230. Volgens de heren van het ter ziele gegane Top Gear was dit de slechtste auto aller tijden. Waarom is niet helemaal duidelijk, want de SC430 heeft namelijk een paar grote pluspunten. Ten eerste techniek: het is een Toyota, dus het gaat niet kapot. In het geval van de aanvrager is het comfort ook zeer welkom. De SC430 kreeg matige aandacht van de pers, omdat deze niet sportief zou zijn. Tsja, dat is net zoiets als klagen dat er tegenwoordig gitaarsolo’s verwerkt zijn in het nieuwe Album van Ellie & Rikkert. Het interieur is een beetje kitsch (cassette-deck!) en de standaardvelgen lijken op uitvergrote afvoerputjes.

Jaguar XK8 Cabriolet

€33.800

40.000 km

2004

Destijds was dit hét alternatief voor de mensen die geen Mercedes SL wilden. Ja, de SL was technologisch gezien hoogwaardiger, maar ook een beetje ordinair. Dat kun je onmogelijk zeggen van deze Jaaaag. In het budget kun je ook gaan voor een Supercharged XKR, maar heb je dat nu nodig? Nouhhh… Nee! In het budget kun je namelijk kiezen uit hele late exemplaren met zeer weinig kilometers. Latere exemplaren hebben namelijk een veel fijnere zestraps automaat en een iets potentere 4.2 liter V8. Ondanks het klassieke uiterlijk kun je er een behoorlijk potje mee sturen. De balans in het chassis is bovengemiddeld goed. Nog een voordeel om voor een XK8 (aankoopadvies) te gaan: ze klinken aanzienlijk beter. Als het jonger mag, dan is de latere XK (X150) ook een optie. Op alle vlakken een veel betere auto, overigens.

Cadillac XLR

€20.000

60.000 km

2005

Jazeker, deze was er ook nog. De Cadillac XLR was eveneens een rechtstreekse concurrent voor de Mercedes-Benz SL. Om meteen met de deur in huis te vallen: nee, de Cadillac is niet zo goed als de Benz. Dat gezegd hebbende, er zijn zeker pluspunten. Ten eerste de looks: je moet deze auto in het echt zien, pas dan valt op hoe laag en breed deze is. Echt cool. Het interieur is redelijk, niet meer dan dat, helaas. De motor is een Northstar V8 met 326 paarden en die laten zich gelden. De auto is gebouwd op het platform van een Corvette (C6) en dat merk je. Het is een behoorlijk sportieve cabriolet, zeker in dit overzicht. Wie had dat gedacht van een Cadillac? Groot voordeel is dat de XLR niet echt bekend is, dat drukt de prijzen aanzienlijk. Al voor de helft van het beschikbare budget kun je een goed exemplaar vinden. Dat is enorm veel value-for-money. Andere optie is een échte Corvette, maar dat is meer een echte sportwagen.

BMW 645Ci Cabriolet (E64)

€22.500

40.000 km

2004

Deze auto heeft een nogal ‘hate-it-or-love-it’ uitstraling. Mits standaard uitgevoerd, vind ondergetekende de 6-Serie geweldig. De zescilinder (630Ci) loopt mooier, maar de V8 heeft veel meer bruikbaar koppel onderin. Dat past beter bij het karakter van de auto. Nog een voordeel van de 6-serie Cabrio is dat het een relatief moderne auto is, zeker in vergelijking met de andere auto’s uit dit lijstje. Een ander voordeel is de achterbank. Handig voor de boodschappen, maar ook voor het vervoeren van mensen (mits niet te groot van stuk). Het is niet altijd even comfortabel, maar het kan tenminste. Het dakmechanisme is ook schitterend: het achterruitje staat er los van en fungeert als windreflector. Ondanks dat het een BMW is, valt de sportiviteit heel erg mee. Tip: ga voor exemplaren met kleine banden en vervang de rumflats voor normale banden. Scheelt enorm in het comfort.

Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet Tiptronic (996.2)

€33.000

75.000 km

2004

Toegegeven: de 911 is eigenlijk meer een sportauto. We moeten er wel bij aantekenen dat de uitvoering wel enige doorslag kan geven. Een 911 Carrera 2 Coupe met handbak is behoorlijk sportief, maar een Carrera 4 Cabriolet met Tiptronic is de andere kant van het spectrum. Met deze 911 kun je met gemak kilometers verslinden. Het comfort ten opzichte van zijn voorganger (de 993) is enorm toegenomen. Ga sowieso voor het model van na de facelift, te herkennen aan de ‘Turbo’ koplampen. Het voordeel van deze pensionado-uitvoering is dat de prijzen gunstiger zijn in vergelijking met de puristische varianten. Zeg je 996, dan zeg je AOS een IMS. De 996 kent zijn perikelen, maar als je er rekening mee houdt is het te overzien. Vaak hebben ze al een fix gehad, anders zijn er voldoende specialisten die het kunnen verhelpen.

Aston Martin DB7 Volante

€34.000

90.000 km

1998

Je kan natuurlijk ook op super-chique gaan en kiezen voor deze edel-Brit die eigenhandig het merk gered heeft. Vaak wordt er gerept over de V12 Vantage-modellen (deze AB-lezer heeft er zelf eentje!), maar de standaardmotor is ook een pareltje: een zes-in-lijn met compressor. Weinig motoren zijn smeuïger of soepeler. De auto deelt veel techniek met de Jaguar XK8, sterker nog, de motor is een Jaguar-krachtbron. De DB7 is zeer gestoeld op comfort, zoals verzocht. Het dakmechanisme is niet het fraaiste en het is binnen bijzonder krap. Jammer zijn ook de Peugeot 106 knopjes en Ford schakelaartjes. Aan de andere kant: het gelooide leer is van zeldzaam mooie kwaliteit. Daar kan geen Duitser tegenop. Er staan niet veel exemplaren te koop, maar de zescilinders zijn te vinden in het budget. Houdt er wel rekening mee dat het een Aston Martin is: het onderhoud is navenant qua kosten.

Mercedes-Benz SL500 Silver Arrow Edition (R129)

€32.000

90.000 km

2001

Je kan natuurlijk ook gaan voor een ‘ouder’ modelletje. Mercedes neemt altijd ruimschoots zijn tijd met SL’s, sommige zijn zelfs langer dan 10 jaar in productie. Mede daardoor kan het verschil tussen een R129 en R230 bijna niet groter zijn. Desondanks is de motor in hoofdlijnen hetzelfde. De R129 is gebaseerd op het platform van de W124 en is dus eigenlijk de laatste ‘echte’ onverwoestbare Mercedes-Benz. Het is overduidelijk een klassiekere auto dan de R230, maar je kan er evengoed enorm goed comfortabel mee toeren. In het budget kun je zelfs bijzondere exemplaren vinden, zoals deze Silver Arrow Edition. Wellicht niet eens zo’n verkeerde investering. Niet dat we willen beweren dat deze auto in waarde toe gaat nemen, maar de afschrijving zal zeer beperkt zijn. Deze auto’s staan bekend als zeer betrouwbaar en de late versies al helemaal. Als de motor en bak goed zijn en alle elektronica gewoon functioneert, kan er weinig aan mis gaan als het onderhoud goed is uitgevoerd.

Yolo: Ford Mustang Shelby GT500 Convertible

€38.000

35.000 km

2006

Mocht bovenstaande allemaal iets te lief zien, kijk dan niet verder en opteer voor deze Mustang. Laat je niet misleiden door de naam, dit is namelijk geen product van Shelby (maar van SVT). Voor de prestaties maakt dat niet uit, want deze open kanonskogel blijft maar sleuren. De 5.4 liter grote V8 met compressor levert meer dan 500 pk. Omdat het chassis matig is en de stijfheid belabberd, zijn de 500 paarden nog veel spannender. Absoluut geen sportieve rijdersauto, maar als hot-rod voor de mooie dagen uitermate goed geschikt. Technisch gezien zijn ze behoorlijk sterk, maar er zijn wel degelijk aandachtspunten. In het budget zijn ze te vinden. Mochten er upgrades opzitten hoeft dat in dit geval niet eens zo slecht te zijn. Vaak is het een verbetering. Het aankoopadvies kun je hier bekijken.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!