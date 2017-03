Autoblog advies: vervanger voor Audi A6 (€80k)

Een praktische familieauto met fijne motor om een Audi A6 te doen vergeten: gaat dat lukken in dit budget?

De ideale familieauto, die is er al jaren. Zoek in Google naar Volvo + Stationwagon. Dit had dus eigenlijk een heel kort advies kunnen worden. Maar dat is niet waar Autoblog-lezer Finn om vroeg. Ja, er moet een ruime auto komen. Finn is namelijk vader van 3 kinderen waarvan er al eentje het huis uit is. En laten we de hond niet vergeten. Kortom, Finn heeft een auto met wat ruimte nodig.

Finn rijdt niet al te veel kilometers, zo’n 15.000 per jaar. Op dit moment doet Finn dat in een Audi A6 met een 180 pk sterke 2.0 TFSI motor. Daar is hij niet ontevreden over, integendeel. Alleen valt het vermogen een beetje tegen. Niet zozeer dat hij nu een snelheidsmonster wil hebben, maar het mag allemaal wel iets soepeler. Dat je iets meer power over hebt is natuurlijk geen enkel probleem.

De auto gaat niet heel vaak ingezet worden, maar voornamelijk op de lange afstanden. Een comfortabele auto is dus zeker gewenst. Ruim, comfortabel en met voldoende vermogen, gaat dat lukken? Vast wel, want Finn heeft de beschikking over een zeer ruim budget. Tot 100.000 euro maar liefst. Om een verder beeld te krijgen van wat Finn wenst heeft hij voor ons de welbekende tabel ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Audi A6 Avant 2.0 TFSI Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €80.000 - €100.000 Jaarkilometrage: 15.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: il een auto met wat meer vermogen dan huidige A6 (2.0 TFSI, 180pk) Gezinssamenstelling: 2 volwassen, 3 kinderen, 1 hond Voorkeursmerken /modellen: Audi, BMW, Range Rover, Jaguar No-go modellen / merken: Aziatische fabrikanten en Mercedes

Porsche Macan S (95B)

€96.000

Qua power zit je hier wel goed. De Macan zonder ‘S’ heeft een 252 pk sterke 2.0 TFSI. Niet verkeerd, maar niet wat je wilt als je een Porsche-badge op de motorkap hebt. De ‘S’ heeft een ‘waardige’ Porsche-motor onder de kap. Een heuse 3.0 V6 met twee turbo’s. Met 340 pk is 0-100 een eitje (5,4 seconden) en kun je op de Autobahn al het begrensde spul (nèt) bijhouden. Qua vering valt het heel erg mee, zeker als je niet voor de grote wielen gaat. Dan komen we meteen bij het grote nadeel van de Porsche Macan: hij is goedkoop noch compleet. In het budget kun je metallic lak aanvinken plus wat klein spul en dan zit je al door het budget heen.

BMW 540i Touring X-Drive (G31)

€ 78.000

Dan is deze BMW misschien wel de betere keuze. Deze 5-serie toont precies aan wat de voordelen zijn van een goede stationwagon. De 540i is completer uitgerust, sneller, ruimer en zuiniger dan de Macan S. Ok, de looks zijn vrij bedaagd, maar een M-Sport pakketje met een leuke kleur met veel goed. Nog een voordeel: je rijdt in een kakelverse auto. Ondanks dat de 540i redelijk compleet is, kun je alsnog failliet gaan opties. Bij BMW kun je in principe alles bestellen wat je maar wenst. Wees daar beducht op. Fantastische combinatie tussen emotie en ratio.

Jaguar F-Pace 35t R-Design

€ 102.000

De grote concurrent van de Porsche Macan. Het is niet zo zeer een betere auto dan een sympathiekere. De F-Pace is een van de weinig echt geslaagde middelgrote SUV’s. Qua prijs zit je dan wel aan de maximum van je budget (twee mille erover zelfs), maar dan is ‘ ie helemaal goed. Dan heb je namelijk de sportieve R-Design aankleding. Normaal gesproken niet nodig op een SUV, maar de F-Pace kan het zeker hebben. Zeker in combinatie met de motor. Een zescilinder met een heuse compressor. Zowaar exotische techniek! Andere optie is de technisch identieke, splinternieuwe, Land Rover Range Rover Velar.

Volvo V90 T8 R-Design

€ 74.165

Huh, een hybride? Zijn we gek geworden? Het is maar hoe je het bekijkt. Destijds was de T8-aandrijving een populaire keuze vanwege de lage bijtelling en het vermeende lage verbruik. Maar ook zonder die bijtelling is het nog steeds een indrukwekkende aandrijflijn. Het systeemvermogen van 407 pk maakt de V90 gewoon echt snel. Zowel sprintjes als tussensprint. Met een V90 blijf je 99% van het Nederlandse wagenpark met gemak voor. Het interieur is van een XC90, dus ook prima voor elkaar. Nog een voordeel: je hoeft niet het gehele budget stuk te slaan. Nadeeltje is misschien het ontbreken van een indrukwekkend motorgeluid.

Audi S4 Avant (B9)

€ 81.680

Gaan de kinderen nog vaak mee op vakantie? Aangezien de eerste al uit huis is, kan het zijn dat de andere twee liever met vrienden naar Lloret gaan om daar musea te bezoeken. De Audi S4 is dan een uitstekende keuze. Altijd comfortabel, maar uiterst capabel. Qua snelheid kom je niets te kort. Het interieur uitstekend, qua uitrusting is het OK, maar niet bijzonder indrukwekkend. Bij de Kia dealer lachen ze erom. De aandrijflijn is dan wel weer indrukwekkend: een 3 liter V6 met turbo, achttraps automaat en permanente vierwielaandrijving.

Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280pk First Edition

€ 67.325

Een Stelvio Quadrifoglio zal buiten budget komen te liggen, maar je krijgt met deze auto zowaar value-for-money. Want voor iets minder dan 70 mille kun je ook voor komen rijden in een heuse Alfa Romeo Stelvio. Dan heb je niet de V6, maar wel een 2-liter turbo met 280 pk. De First Edition zit lekker in de uitrusting, ook niet verkeerd. En ook qua design stelt de Stelvio zeker niet teleur: gewoon een dikke SUV. En omdat het een Alfa Romeo is, is het niet fout maar voor de fijnproever. We moeten er nog mee gaan rijden, maar over de Giulia was @Wouter uiterst enthousiast.

Cadillac XT5 3.6 V6 Premium

€84.040

Dit is een beetje een vreemde eend in de bijt. Je zou denken bij een SUV van Cadillac dat het een waanzinnig grote en logge lel van een auto is. Niets is minder waar, het is een behoorlijk compacte auto. Relatief, want de XT5 is groter dan de hierboven genoemde Alfa en Jaguar. Qua uiterlijk de opvolger van de SRX in elk geval origineel. Je zult niet snel een tweede tegenkomen. In tegenstelling tot de concurrentie is de motor een atmosferische V6 met een groot slagvolume van 3.6 liter. In Nederland kun je vooralsnog enkel de Premium uitvoering krijgen en daar kom je qua uitrusting niets te kort. Het is relatief gezien wel een dure auto. Dat dan weer wel.

Yolo: Jaguar XF-RS Sportbrake

€70.000 (Dld.)

2015

15.000

Voor deze moet je even over de grens kijken. Dit is namelijk de ultieme stationwagon. Ja, een snelle Audi RS6 is bijzonder gaaf en cool, maar ook een beetje ‘safe’. De Jaguar XF-RS is een auto waar je een beetje bang van wordt. de AJ-III Supercharged V8 levert namelijk 550 brute pk’s en produceren daarbij een geweldige kakofonie van geluid. Die paarden worden trouwens allemaal losgelaten op de achterwielen (275 per wiel!), wat de auto een beetje een onbehouwen karakter geeft. De XF-RS modellen zijn bijna allemaal dik afgeleverd destijds, dus je hoeft je daar geen zorgen te maken. Wel om het verbruik trouwens, want de 5-liter lust een slokje.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!