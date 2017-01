Autoblog advies: vlotte sedan met dieselmotor voor €5.500

Een lekkere diesel sedan met automaat: is dat te vinden voor 5 mille?

Roland zal waarschijnlijk goede vrienden worden met @lekbak. Want Ronald maakt nu de wegen in Groningen en omgeving onveilig in een walmende W201 190 D 2.5. Dus een vijfcilinder zonder turbo. Erg comfortabel, maar niet vooruit te branden. Althans, dat konden we opmaken uit het mailtje dat hij naar ons stuurde.

Je ziet het niet vaak: dat de bestuurder jonger is dan de auto waarin hij rijdt. Of je moet @Dizono heten en in een vooroorlogse gemotoriseerde skelter rondtuffen. Roland stuurde ons een mailtje met de vraag of wij hem wilden helpen met het uitkiezen van zijn volgende auto. Zelf is hij 19 jaar oud en een eenvoudige rekensom leert ons dat hij dus 3 jaar ouder is dan de jongste W201.

Ronald zoekt wat snellers. Hij heeft al gekeken naar modernere en snellere versies van de C-Klasse (W203) en 3-Serie (E46), de Mercedes lijkt vooralsnog zijn voorkeur te hebben. Is er wellicht iets leuks wat hij over het hoofd ziet?

Uiteraard heeft Ronald de tabel meegestuurd, waarvoor dank!

Huidige /vorige auto's: Mercedes Benz 190D 2.5 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €5.000 tot €5.500 Jaarkilometrage: 20.000 km Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: Wil wat nieuwers en snellers Gezinssamenstelling: Alleen. Soms paar kameraden er in. Voorkeursmerken /modellen: Mercedes C Klasse W203. BMW. No-go modellen / merken: Volkswagen en Audi

Voordat je op pad gaat om te zoeken een paar tips bij dit type auto:

Originaliteit is belangrijk. Niet-originele velgen, spoilers, bumpers, koplampen of achterlichten zijn bijna altijd bezuiniging omdat fabrieksonderdelen te duur waren. Dat kan veel zeggen over het onderhoud. Een C220 of 320d is nooit volledig AMG of M-uitgevoerd. Altijd even een kentekencheck doen. Autopas en documentatie! Bij dit type auto valt het niet altijd direct op als de klok een tonnetje is terug gedraaid. Ga eens langs bij de betere Youngtimer handelaar. Die krijgen vaak dit soort auto’s als inruil. Zelf stoten ze het door naar de handel, dus misschien kun jij hen een handje helpen.

Bij deze: de 7 keuzes plus een heuse Yolo!

Mercedes-Benz C220 CDI Avantgarde (W203)

Prijs: €5.250

Bouwjaar: 2003

KM-stand: 225.000

De standaardkeuze waar je zelf ook al naar keek. Op zich terecht, want er is veel voor te zeggen. De motor tokkelt lekker door, de automaat schakelt soepel en dankzij de afstelling en achterwielaandrijving ervaar je een enorme rust in de auto. De stoelen lijken plankhard maar worden prettiger naarmate je langer zit. Ondanks de naam ‘Avantgarde’ is er niet zo veel sportiefs of dynamisch aan de W203. En dat is geen schande. Helemaal foutloze auto’s zijn het niet. Met name roest wil (helaas) nog wel eens opspelen. Check hier onze aandachtspunten.

Alfa Romeo 159 1.9 JTD Q-Tronic (939A)

Prijs: €5.500

Bouwjaar: 2007

KM-stand: 200.000

Yes! Eindelijk! De tweede keer dat ondergetekende een Alfa Romeo 159 (rijtest) kan aanbevelen. Bij de 159 heeft men het er vaak over dat de ‘motor’ van GM niet Alfa-waardig is en dat klopt gedeeltelijk ook. De diesels zijn echter van Alfa zelf en zeker niet te versmaden. We zouden wel de handbak aanbevelen: de Q-Tronic is niet echt denderend. Verder een enorm fijne reisauto met een schitterend exterieur en uitstekend interieur. Ondanks (of omdat!) niet alles 100% Alfa Romeo is, bleef er veel heel. Dit zijn de punten waar je punten waar je op moet letten.

Volvo S60 D5 Geartronic

Prijs 5.700

Bouwjaar: 2006

KM-stand 220.000

Qua gedachtegoed komt deze Zweed dicht in de buurt van de C-klasse. Ook hier is het comfort wat de boventoon voert. De stoelen zijn zo mogelijk nog fijner: hiermee rijd je in een ruk naar het Zuiden van Spanje. De D5 motor is een heerlijkheid: véél koppel en manieren. Een iets minder spectaculaire 2.4D kan overigens ook en rijdt bijna net zo lekker. Veel S60’s zijn lekker compleet uitgerust, wel zo prettig. De C-klasse was standaard namelijk nogal karig uitgerust. Omdat het in Nederland een veelverkochte auto is, kun je ze goed in het budget vinden. De Geartronic automaat is ok, maar niet meer dan dat. Ook hier heeft de handbak de voorkeur.

Saab 9-3 1.9 TiD Vector

Prijs: €5.500

Bouwjaar: 2005

KM-stand: 245.000

Als we dan toch de premium-sedans afgaan kan de Saab 9-3 niet ontbreken. De 9-3 is eigenlijk niets meer of minder dan een Opel Vectra met Saab koets en interieur. Op zich geen verkeerde auto. Ja, het is anders dan een Opel Vectra, maar of het nu zo veel beter is: neuh. Ligt vooral aan het feit dat de Vectra niet eens zo’n slechte auto is. De Saab heeft wel een veel beter imago en dat zie je in de vraagprijzen. Dezelfde techniek kost nu een stuk meer, omdat een Saab nu eenmaal wat cooler is. Minder pretentieus dan een Mercedes, BMW of Audi. En iets minder ‘ribbroek’ dan een Volvo. Kijk deze video om te zien wat de aandachtspunten zijn.

Hyundai Sonata 2.0 CRDI Style Automaat (NF)

Prijs: €4.500

Bouwjaar: 2007

KM-stand: 110.000

Deze hebben we nog niet vaak behandeld. Dat komt ook omdat de eisen altijd nét even anders zijn. Maar in het geval van Ronald zullen we er zeker even naar kijken. Waarom? Kijk even naar het staatje hierboven. Weinig kilometers, jonge auto en een lage prijs! Tel daarop dat deze generatie Sonata een uitstekende reputatie heeft op het gebied van betrouwbaarheid en we hebben een winnaar. Het uiterlijk is niet onaardig, alhoewel een setje spacers en goede lichtmetalen velgen wonderen kunnen doen. Qua rij-eigenschappen is het op zich o.k., maar wel onder het niveau van de Duitsers. Het interieur is ook niet onaardig, maar je ziet wel waar de lagere nieuwprijs vandaan kwam.

Opel Vectra 1.9 CTDI GTS Automaat

Prijs: €5.500

Bouwjaar: 2007

KM Stand: 130.000

Een auto die ondergetekende erg kan waarderen. De Vectra GTS is geen supersnelle sportsedan of wulpse verleider. Maar het is wel een uitstekende auto die weinig steken laat vallen. De sedan is extreem duf, maar de GTS hatchback ziet er lekker dik uit, zeker in een goede uitvoering met grotere velgen. De eerste generatie Opel diesels waren niet zeer bijzonder, maar deze generatie vectra kreeg later de beschikking over Fiat diesels! Dus dezelfde motor uit de 159. Met 150 pk lekker vlot. Ook hierbij heb je een relatief jonge auto met niet al te veel kilometers. Het onderstel van de Saab met de motor van een Alfa Romeo. Als dat geen premium is!

BMW 320dA Executive

Prijs: €5.000

Bouwjaar: 2004

KM-Stand: 260.000

Als we de Mercedes C-klasse noemen, mag de BMW 3-serie niet ontbreken. De E46 is misschien wel de laatste mooie 3-serie, volgens de kenners @Jaapiyo. In het budget valt een wat late E46 LCI met redelijk wat kilometers op de klok. Het zijn op zich prima auto’s, maar je er zijn nogal wat punten waar je op moet letten, zoals je kunt zien in deze video. Ook is het een auto die nog wel eens ten prooi wil vallen aan mensen met een bepaalde voorliefde voor niet-originele onderdelen en matig onderhoud. Deze kun je het beste mijden. Als je een goed exemplaar gevonden hebt, zul je er zeker lol aan beleven. De E46 is minder sportief dan je zou denken en lijkt qua karakter redelijk wat op de C-klasse. Zeker als je een normaal exemplaar hebt op kleinere wielen.

Yolo: Jaguar S-Type 2.7D

Prijs: €5.500

Bouwjaar: 2006

KM-stand: 245.000

Ja hoor, weer een Jaguar voor de Yolo. De auto is een klasse hoger dus reken ook op kosten die dat reflecteren. Maar je krijgt er enorm veel auto voor terug. Waar de BMW’s en Mercedessen gretig aftrek vinden bij aspirant Uber-chauffeurs en beta-kickbocksers, zit werkelijk niemand te wachten op een gebruikte S-Type. De enige geïnteresseerde is misschien de Rover 75 rijder die graag wil upgraden. Maar ja, vind die persoon maar eens. Daarom staat het land vol met uitstekende S-Type’s voor dumpprijzen. Natuurlijk, qua kosten ga je merken dat je een dikke V6 hebt. Maar qua betrouwbaarheid, rijeigenschappen en comfort is deze Jaguar bijna ongenaakbaar. Zeker de latere post-facelift modellen (wat de diesel altijd is).

Wil jij ook advies over je volgende auto? Mail dan naar tips-apenstaart-autoblog-punt-nl met het onderwerp Autoblog-Advies. Voorzie ons dan van de gegevens in de tabel en beschrijf duidelijk eventuele andere zaken die relevant zijn! Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!