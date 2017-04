Autoblog advies: vrijetijds cabrio voor €25.000

Als de kinderen van huis zijn, dansen de ouders op tafel!

Een cabriolet. We staan er niet zo echt bij stil, maar het is een bijzondere koetswerkvariant. Niet alleen vanwege de technische complexiteit die daarbij komt kijken, maar vooral vanuit praktisch oogpunt. Bij een cabriolet lever je namelijk enorm veel gemak in. Ze zijn krapper, zwaarder en duurder in onderhoud dan een gesloten variant. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de verminderde stijfheid van een open auto. Kortom, je moet wat concessies doen, zeker als het je eerste auto is.

Maar is dat nu wel zo relevant? Op het moment dat de lentezon doorkomt en je het dakje laat zakken, bevind je je in een totaal andere wereld. Alles wordt ineens een stuk relaxter. Het is eigenlijk onthaasten in 30 seconden, zo’n dakje inklappen. Maar ja, waar laat je de boodschappen? En als er kinderen mee moeten, wat doe je dan? En als laatste: open rijden is veelal iets duurder.

Mocht je maar één auto op de inrit willen hebben, dan zijn er niet veel opties. Voordat het kroost ter wereld komt, zou het kunnen. Maar veelal ben je dan nog niet in het bezit van de benodigde pecunia om een dergelijke open variant te kunnen bekostigen. Een ander moment is wanneer de kinderen het huis verlaten en je het rijk weer alleen hebt. In die situatie bevind Joost zich. Op dit moment heeft hij een van de meest praktische auto’s ooit gebouwd, een Volvo XC70. Maar nu de kinderen op eigen benen zijn gaan staan, mag er weer iets leuks voor de deur. Een Cabriolet, graag. Of wij een advies kunnen geven. Maar natuurlijk!

Om een beeld te krijgen betreffende de wensen en eisen, heeft Joost de tabel voor ons ingevuld:

Huidige /vorige auto's: 2012 Volvo XC70 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €25.000 Jaarkilometrage: 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Kinderen zijn allebei het huis uit Gezinssamenstelling: 2 volwassenen Voorkeursmerken /modellen: Geen No-go modellen / merken: Geen

Gezien het feit dat Joost niet heel erg specifiek is in wát voor type cabriolet, geven we in dit geval diverse alternatieven die in het budget passen. Houd er rekening mee dat de exemplaren met een voorheen hoge nieuwprijs in onderhoud nog altijd duurder zullen zijn. Bij de jongere auto’s is het zaak de afschrijving in te calculeren. We beginnen met de verstandige keuze. om vervolgens bij de spannende keuzes te eindigen!

Volkswagen Golf GTI Cabriolet (5K)

€21.950

2012

20.000 km

Is dit nu wel een ‘leuke cabrio’? Het is maar hoe je het bekijkt. In vergelijking met een Cadillac XLR of Lotus Elise is het nogal gewoontjes, maar de Golf heeft wel degelijk een paar pluspunten. Ten eerste is het een Golf. In het normale verkeer heb je dus een prima auto waarmee je overal kunt komen. Zonder nukken en nog behoorlijk praktisch ook. De Golf Cabriolet in GTI uitvoering is een beetje misleidend, want echt sportief is deze auto niet. Het geeft er wat extra sjeu aan: mooie wielen, fijne stoelen en een soepele motor. Check wel even of de zuigerringen een fix hebben gehad (aankoopadvies), want deze TFSI lust anders nog wel een slokje olie. Nog een voordeel is dat je in het budget heel verse exemplaren kunt uitkiezen met een lage kilometerstand. Gezien het jaarkilometrage blijft de afschrijving dan ook binnen de perken.

MINI Cooper S Roadster Chili (R59)

€23.950

2014

20.000 km

Als het wel iets spannender mag, is deze MINI een leuke optie. Qua rijeigenschappen staat de MINI Roadster op een hoger plan dan de Golf. De MINI is ook aanmerkelijk minder comfortabel, alhoewel dat relatief is. Maak dus even een proefritje om te kijken of dat ook voor jou geldt. De motor heeft zo zijn issues, dus lees ons aankoopadvies om deze punten te kunnen tackelen. Ook hier een hele jonge auto met weinig kilometers, waar je jaren plezier van kunt hebben. Echt praktisch zijn ze niet, maar daar was het niet om te doen. Ook hier zijn er voldoende in het budget te vinden. Men kon destijds deze auto’s op allerlei manieren samenstellen, waardoor de kans aanwezig is dat je letterlijk in een unieke auto rond rijdt.

Alfa Romeo Spider 1750 TBI (939E)

€22.950

2009

45.000 km

Als het een maatje groter mag, is dit een fantastische auto. Het is een beetje een verwarrende auto, deze Spider. Een GM-platform, ontwerp van Italdesign, cabrio-conversie van Pininfarina, maar dan wel met een Alfa motor erin. Het eindresultaat is an sich goed, alleen is de naam Alfa Spider misleidend. Dit is niet een auto om de bergwegen van Costa Di Amalfi op hoge snelheid te ronden. Of om een oudere docente het hof te maken. Neen, zie het als een soort Riva met wielen. Stijlvol cruisen. De latere Spiders waren kwalitatief een heel stuk beter dan de eerste, alhoewel er wel degelijk wat aandachtspuntjes zijn. @Wouter neemt ze graag met je door in deze video.

Volvo C70 T5

€21.000

2008

45.000 km

Er zijn heel veel vierzits cabrio’s te vinden in dit budget, check dit Autoblog Advies om ze te bekijken. Aanrader voor deze keer is de Volvo C70. Is deze dan beter dan de Duitse alternatieven? Nee. Betrouwbaarder dan de Japanners? Ook dat niet. Maar het totaalplaatje klopt gewoon. Bizar fijne stoelen, een comfortabel weggedrag en een koppelrijke motor is precies wat je nodig hebt. Een andere reden is het imago: met een Volvo Cabrio maak je volgens sommigen een sympathieker statement dan met een Duitser. In het budget zijn er voldoende te vinden van ná de facelift met weinig kilometers op de klok. De aandachtspunten voor deze auto vind je in dit aankoopadvies.

BMW Z4 sDrive 23i (E89)

€22.000

2009

85.000 km

Aanvankelijk was de tweede generatie BMW Z4 niet echt de sportieve roadster die je van BMW zou verwachten. In plaats daarvan hebben de Beiers er een soort Mini-SL van gemaakt. Over het uiterlijk kunnen we positief zijn: een bijna perfect geproportioneerde roadster. Het klapdak detoneert niet eens! Qua karakter veel breder inzetbaar dan voorheen. Qua motor kun je gaan voor een viercilinder (iets te karig) of een dikke zescilinder turbo (iets te veel van het goede). Ga voor de specialiteit van BMW, namelijk atmosferische zescilinders. De ‘23i’ heeft 204 pk, meer dan voldoende om met het verkeer mee te kunnen komen en zorgt met zijn turbine achtige gehuil voor beleving onder de motorkap.

Mercedes-Benz SL350 (R230)

€24.000

2006

125.000 km

Wat? Geeneens een SL met V8? Maar dat heeft de SL toch minimaal nodig? Nou, nee, eigenlijk niet. Natuurlijk is een AMG of V12 (of een combinatie van die twee) bruter en sneller, maar de SL350 is zeker de moeite waard. Laat ons het even uitleggen. Het is namelijk de lichtste SL van de R230 serie. Daardoor stuurt de auto net even wat prettiger. Natuurlijk is het de langzaamste R230, maar dat zegt niets. De meest voordelige wijn bij De Librije in Zwolle smaakt namelijk ook nog top. Dus qua prestaties zit het nog altijd snor (0-100 in 6,6 seconden en een top van 250 km/u). In het budget zijn ze ook goed te vinden. Tip: ga voor de latere 3.5 versies, niet de 3.7 modellen. De 3.5 heeft meer vermogen en verbruikt minder. Maar het grootste voordeel is de transmissie, want deze heeft dan 7 verzetten vooruit en, weetje van het weekend, 2 (twee!) versnellingen achteruit.

Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet (996)

€24.500

2002

120.000 km

Stel je wil een sportwagen, maar dan eentje met manieren? Dan is het misschien een idee om te kijken naar een 996 Carrera 4 Cabriolet met Tiptronic. Dat waren destijds de duurste uitvoeringen, maar tegenwoordig zijn ze juist goedkoper. Het is een sportwagen die wel elke dag inzetbaar is. Hoogtepunt blijft toch wel die zescilinder boxermotor die je achterin hoort brullen. Helemaal perfect is de 996 generatie niet, maar @CasperH legt haarfijn uit waar je precies op moet letten bij het aanschaffen van een 996 in dit aankoopadvies. Voordeel van een 996 is dat je veel Porsche voor relatief weinig geld hebt.

YOLO: TVR Griffith 500

€22.000

1999

85.000 km

Harstikke leuk al die verantwoorde keuzes, maar gaat je hart daar nu sneller van kloppen? Nee? Kijk dan naar deze TVR Griffith. Ok, het is niet het laatste woord in betrouwbaarheid (andersom wel trouwens). Items als ABS, ESP en ASR zitten er niet op. Dus je zult wel alert moeten zijn. Dat gezegd hebbende is de Griffith 500 minder tricky dan een Cerbera of Tuscan. Nog een voordeel: dankzij het hoge koppel kun je de auto lekker lui rijden. Roesten voor de body is geen issue: die zijn namelijk van polyester. Het chassis daarentegen kan wel oxyderen, dus check dat goed. De fix daarvoor is namelijk erg prijzig. Zie het als een E-Type (daar is de Griffith op geïnspireerd) met extra attitude.

