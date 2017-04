Autoblog advies: zevenzitter voor €6.000

Minder dan duizend euro per stoel: kan dat?

Nog niet zo heel lang geleden stonden de verkooplijsten vol met MPV en vergelijkbare auto’s. Praktische, ruime en comfortabele wagens voor het hele gezin. De fullsize MPV heeft al enorm ingeboet aan populariteit en ook de midi-MPV’s zijn niet meer zo in trek als voorheen. Om maar te zwijgen van de kleine MPV’s: die markt is helemaal opgedroogd. U begrijpt dat het tegenwoordig allemaal SUV-achtige crossovers zijn.

Allemaal erg leuk, maar voor Autobloglezer Jan is het niet al te handig. Hij heeft op dit moment 3 kinderen en als er een neefje of buurmeisje mee moet, zit de auto al vol. Dus een zevenzitter is een vereiste. Op dit moment rijdt Jan met grote tevredenheid in een Ford Focus, een prima auto, ware het niet dat het een vijfzitter is. Die komt uit 2003, dus het zou prettig zijn als de nieuwe auto iets jonger is, ook in verband met aankomend onderhoud.

Jan heeft voor ons de tabel der tabellen ingevuld, deze ziet er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Ford Focus 1.6 (2003) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €5.000 - €6.000 Jaarkilometrage: 15.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Oude auto is aan vervanging toe Gezinssamenstelling: 2 volwassen, 3 kinderen Voorkeursmerken /modellen: Geen No-go modellen / merken: Geen

Citroen Grand C4 Picasso 1.8 Prestige

€6.000

2007

157.000 km

Dat een MPV er niet duf hoeft uit te zien, bewijst de Citroen Grand C4 Picasso. Het was destijds een zeer futuristische auto en nog steeds oogt ie niet verouderd. Zeker in de goudgele lak, die daadwerkelijk nog eens verkocht is en perfect matcht met een setje Nederlandse kentekenplaten. Het interieur is behoorlijk ruim en zeer veelzijdig. Het is een Franse auto, dus het is allemaal praktisch volgestopt met bakjes en vakjes om spullen op te bergen. De 1.8 motor is absoluut niet bijzonder, maar heeft wel de voorkeur. De 2.0 verbruikt ietsje meer, zonder echt sneller te gaan. Waar je wel op moet letten is de electronica. Nu zullen de meeste nukken er wel verholpen, maar check even of alles werkt, zoals de verlichting en alle elektrische accessoires. Maak niet de fout door voor een gewone C4 Picasso te gaan, want dat zijn altijd vijfzitters!

Dacia Logan MCW 1.6 Laureate

€5.250

2008

140.000 km

Good news! Heel nuchter bekeken is dit een prima auto. Bekende, uitontwikkelde (Renault-)techniek, veel ruimte en nog lekker jong ook. Het is net welke eisen je stelt aan een auto. Want laten we eerlijk zijn: qua design, uitrusting, comfort en rijeigenschappen is het buitengewoon matig. Deze rijdende zuurkoolstamppot houdt 7 personen warm en droog. That’s it. Dankzij de bekende overjarige Renault-techniek ie ie lekker goedkoop in onderhoud en gebruik, alhoewel de 1.6 relatief dorstig is. Toch, het is niet zonder een reden een verkooptopper, dus wellicht het overwegen waard.

Mazda 5 1.8 Touring

€5.750

2005

130.000 km

Een goed voorbeeld van hoe het ook kan is namelijk deze Mazda 5. Gewoon een puike auto, eigenlijk. Voor een 7-zitter prima looks, een verzorgd en variabel interieur, Japanse betrouwbaarheid en bovengemiddeld fijne rij-eigenschappen. Waarom de auto vaak overgeslagen wordt is ons onduidelijk, want er valt niet veel op aan te merken. Ok, standaard staat ‘ie op wieldoppen en dat geeft de auto een wat goedkope uitstraling. Dat is het ongeveer wel. Voor de rest een topper.

Mitsubishi Grandis 2.4 Intense

€5.500

2005

170.000 km

Het is soms even zoeken, maar er zijn wel degelijk gave zevenzitters gebouwd. De Mitsubishi Grandis is daar een goed voorbeeld van. Zowel van binnen als van buiten een uiterst originele verschijning. Qua uitrusting is het Japans: lekker compleet. Ook Japans: de betrouwbaarheid. De 2.4 motor lust een best slokje, alhoewel dat ook een beetje inherent is aan het type auto. Diezelfde motor zorgt trouwens wel voor een topsnelheid van 200 km/u. Compleet irrelevant, natuurlijk, maar het kan wel. Er staan voldoende exemplaren te koop in het budget, dus het kan lonen even goed te gaan shoppen. De Grandis lijkt niet alleen een maatje groter dan de rest, dat is deze Japanse MPV ook. Dus die wegenbelasting valt ook wat hoger uit. Daar staat tegenover dat de ruimte nog overdadiger is.

Opel Zafira 1.8 Cosmo

€5.900

2005

155.000 km

De Opel Zafira was de eerste midi-MPV met zeven zitplaatsen. Dit is al de tweede generatie. Het is een typische Duitse auto: no-nonse, strak en snel vertrouwd. Alles zit keurig in elkaar, ook hier overal aflegruimte en handige stoelen. Qua uitrusting en motor moet je even opletten: de 1.6 motor komt gewoon kracht tekort en de ‘Business’. uitvoering is wel érg kaal. De 1.8 heeft 35 pk meer zonder noemenswaardig meer te verbruiken. Fijne motor in de omgang ook. Benzinemotoren maken kunnen ze wel bij Opel. Er staan enkele Zafira’s in ‘Cosmo’ uitvoering, dat was destijds de meest complete die kon bestellen. Alle aandachtspunten vind je in dit uitgebreide aankoopadvies. Niet de meest spannende keuze, maar wel heel verantwoord.

Toyota Corolla Verso 1.8 VVT-i Linea Sol

€5.500

2004

155.000 km

Ook voor Toyota was dit de tweede generatie. De eerste generatie was maar heel kort in productie. Ook omdat er veel vraag was naar zevenzitters. Niet allemaal zijn het zevenzitters, dus let er even op. Qua auto doet de Verso denken aan de Mazda 5: gewoon een goede auto. Qua uiterlijk niet het meest sprankelend, maar het interieur is keurig voor elkaar. Er staan er voldoende te koop, maar veel exemplaren hebben al behoorlijk wat kilometers achter de kiezen. Qua rijden is het niet verkeerd. Niet zo comfortabel als de Citroen, niet zo strak als de Mazda, maar gewoon het beste van twee werelden.

Volkswagen Touran 1.6 16v FSI Highline

€5.250

2006

140.000 km

Het had wat voeten in de aarde voordat de Touran op de markt kwam. Omdat de Zafira standaard zeven stoelen had, werd de Touran enkele jaren uitgesteld om er ook een zevenzitter van te maken. In vergelijking met de Opel ziet het er wel èrg belegen uit, alhoewel je er niemand mee tegen het hoofd stoot. Het interieur is overigens keurig, maar ook hier niet sprankelend. Net als bij de Opel geldt: ga niet voor de basisvarianten, want Tourans kunnen erg kaal zijn. Check dus goed of alles wat je wenst er ook daadwerkelijk op zit. Gelukkig waren ze nieuw behoorlijk populair, dus ze zijn goed te vinden als occasion.

YOLO: Renault Espace 3.5 V6 Initiale

€4.250

2003

225.000 km

De grondlegger van de zevenzits MPV. De Renault Espace was destijds de eerste met een echte comfortabele zevenzitter. Tegenwoordig is de Espace (uiteraard) ook een crossover, maar de vorige had absoluut grandeur, zeker in de meest luxe uitvoering. De Initiale had standaard eigenlijk alle items die je maar kunt wensen. Daarvan doet de helft het waarschijnlijk niet, dus check even deze video van @CasperH. De motor is van Nissan, dus dat is je baken van betrouwbaarheid. De prijzen zijn verrassend mild. Je hoeft niet eens het uiterste van het budget aan te spreken. Uiteraard ligt er een enorme anaconda onder het gras. De kosten voor brandstof, verzekering en onderhoud zijnvele malen hoger dan de rest. Vandaar de Yolo.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!