Back to school!

Als je iets met auto’s wil dan denk je in Nederland meteen aan de IVA, het is dé Business School op mbo- en hbo-niveau. Studenten met interesse in auto’s vinden bij IVA Driebergen een leuke, gestructureerde studie met een uitstekende aansluiting naar een baan, maar wat doen ze er precies? Casper liep een dagje mee en kreeg een beter beeld van deze school. Oh, en check vooral de namen van de lokalen. De video bekijk je HIER!