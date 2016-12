Autoblog wenst je een fantastisch 2017!

De kurk mag eraf en de vuurwerkcollectie mag de lucht in: gelukkig nieuwjaar!

Talloze eindejaarslijstjes vlogen je al om de oren en nu is het nieuwe jaar aangebroken. De tijd van terugblikken ligt derhalve achter ons, de neuzen staan weer vooruit! Downsizing en (semi-)elektrische aandrijving staan de laatste jaren centraal. Geen petrolhead die er ├ęcht vrolijk van wordt. Gelukkig staan ons een hoop mooie dingen te wachten.

Wat te denken van het nieuwe F1-seizoen? Het reglement gaat op de schop en dus worden de kaarten opnieuw geschud. Wees dus voorbereid op een hoop artikelen met jullie lievelingsonderwerp: Max Verstappen. Daarnaast gaat BMW laten zien of een M5 en AWD een beetje lekker samengaan, kunnen we weer dikke auto’s leasen zonder onszelf financieel in de voet te schieten en… Het idee is duidelijk: wij kijken uit naar het nieuwe jaar.

Blijf lezen, blijf reageren, blijf kritisch en stuur ons die tips. Oh ja, en ben een beetje lief voor elkaar. Proost!