Autoblog advies: Autobahnstormer voor 60k

Vandaag een uitgebreide en extra dikke editie van Autoblog advies!

Het is de ideale, enigszins bereikbare droom. De topuitvoering van het leaseblik. Zo’n BMW 318d is natuurlijk een prima auto en met een M-Sport pakketje lijkt het zelfs nog wat. Maar stiekem droom je gewoon van een M3. Een Ferrari, Lamborghini of McLaren is natuurlijk superleuk, maar we weten allemaal dat dergelijke exotica voor de meesten niet tot de mogelijkheden behoort.

Maar als je hard werkt, goed spaart en je echtgenoot (M/V) weet te overtuigen, dan is een M3 mogelijk. Zeker als je kijkt naar een gebruikt exemplaar, dan komt het wel heel erg dichtbij. Natuurlijk zijn de kosten om het rijdend te houden 3 keer hoger dan bij die 318d, maar hey: vakantie is overrated en de kinderen kunnen best een extra krantenwijk (of drie) nemen.

Als we onze lezers ergens graag mee helpen zijn het wel luxeproblemen. Autobloglezer Rob heeft een mega-groot probleem, dus hij klopte bij de burelen van AB aan voor advies. Rob is is op zoek naar een Dikke Duitser. Het liefst een Hele Dikke Duitser. Graag met minimaal 350 pk. Hij organiseert diverse rally’s met snelle auto’s, dus het is wel handig dat hij er niet direct uitgereden wordt. Het mag eigenlijk van alles zijn, behalve een stationwagon (of SUV). Dus de keuze is beperkt tot een sedan, coupé of cabriolet.

Afijn, om een goed beeld te krijgen van de wensen en eisen van Rob, heeft hij onderstaande tabel ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Range Rover Supercharged / Mercedes CLK230 Kompressor Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €60.000 Jaarkilometrage: 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Zin iets nieuws Gezinssamenstelling: n.v.t. Voorkeursmerken /modellen: Liefst Duitse premium No-go modellen / merken: Liefst geen station

Uiteraard zijn er drie auto’s die direct bij de liefhebber van Duits en dik naar boven komen drijven: de Audi RS5, BMW M3 en Mercedes C63 AMG. Die zitten er dus absoluut bij. Maar zijn er nog meer opties? Dit zijn onze aanbevelingen:

BMW M3 Coupé DCT (E92)

€60.000

2013

35.000 km

Tot voor kort was de M3 altijd de standaardkeuze is in zijn segment. De combinatie tussen prestaties, prijs, circuitwaardigheid, performance en praktisch gemak is gewoon dik voor elkaar. Ook in de E92 M3 (rijtest), de enige M3 met een atmosferische V8. Niet dat de huidige M3 motor slecht is, maar zelfs als je normaal rijdt voel je dat dit iets bijzonders is. In het budget kun je kiezen voor de laatste exemplaren met niet al teveel kilometers. De handbak is puristischer, maar de DCT is heel erg goed. Minpunten van al die techniek: je moet er goed voor zorgen. Check het advies van Wouter hier.

Mercedes-Benz C63 AMG (C204)

€55.000

2012

60.000 km

De rechtstreekse concurrent is de Mercedes C63 AMG (rijtest). Kijk je naar de blauwdruk van de layout, dan zijn het bijna identieke auto’s. Een luxe en sportieve Duitse coupé, op basis van een D-segment middenklasser met atmosferische V8. De C-klasse heeft echter altijd een automaat en 2,2 liter slagvolume méér dan de BMW M3. Dat betekent altijd en overal vermogen en koppel. Deze auto is een beetje de laatste der Mohikanen. Een verschil is er ook: de M3 lijkt wat mooier op te drogen dan de wel heel expressieve Mercedes. Ach, dat vinden we over 15 jaar superdik en maken we er een lijstje van. Bij toeval heeft Wouter onlangs een aankoopadvies gemaakt.

Audi RS5 Coupé

€57.000

2012

90.000 km

Tsja, de Audi kan dan niet achterblijven als de Mercedes en BMW genoemd worden. De Audi RS5 is net als zijn twee Duitse concurrenten een bijzonder Dikke Duitser. Net als de Mercedes altijd een automaat, alhoewel de S-Tronic aanmerkelijk beter bij de les is dan de wat trage MCT van Mercedes. Een groot verschil met de andere twee is de vierwielaandrijving. Dat betekent dat de RS5 (rijtest) een wat volwassener en meer allround karakter heeft. Of dat je ding is, is een tweede. De RS5 is zeker niet verkeerd, maar de B7 RS4 is een aanmerkelijk betere rijdersauto dan deze RS5, terwijl de S4 met bijvoorbeeld een MTM-pakketje in het dagelijks gebruik gewoon sneller en fijner is.

Mocht je twijfelen tussen deze drie dan is het misschien een idee om te kijken naar deze video-vergelijking. Daarin zullen @CasperH, @Wouter en een haarloze @Sacha hun professionele doch vermakelijke oordeel geven.

Mercedes-Benz SLK 55 AMG (R172)

€55.000

2013

30.000 km

De eerste SLK in AMG-uitvoering was een deceptie. Een karakterloze V6 gekoppeld aan een trage automaat op een sponzig chassis. Wow, best knap. Gelukkig heeft AMG zich weten te hervinden, de tweede generatie (R171) was al mijlen beter en de laatste versie is helemaal af. Het blok is iets minder krachtig dan de C63, maar je komt echt niet te kort in deze Chanel-skelter. De 5.5 V8 is eigenlijk een ’63’ V8, maar dan zonder turbo’s. Dus qua betrouwbaarheid zit je wel goed. Nog een voordeel is de relatieve onbekendheid, waardoor de prijzen prima te doen zijn. Approved bij @Sacha, dus dan weet je dat het goed zit.

Porsche Panamera Turbo (970)

€53.000

2009

90.000 km

Hoeveel auto wil je voor je geld hebben? Het kan sneller, ruimer en luxer in de vorm van de Porsche Panamera Turbo. Ok, de auto is niet de mooiste, maar de specificaties staan buiten kijf. Een 4.8 twin-turbo V8 met 500 pk, zeventraps PDK, vierwielaandrijving en een topsnelheid van ver over de 300 km/u. Veel vind je niet in het budget, dus voor een 4.8S gaan is een optie. Er zijn wel een paar kleine punten waar je op moet letten, deze vind je in dit AB-Aankoopadvies.

Maserati Gran Turismo Automatica

€55.000

2008

75.000 km

Natuurlijk is Duits lekker. Maar het is ook een beetje, ehh, saai? Ja. Eigenlijk wel. Voor hetzelfde geld kun je namelijk ook in een Maserati Gran Turismo (rijtest) voorrijden. Dat is wel een zeer aantrekkelijke propositie. Nee, het is niet de meest sportieve auto. Maakt ook niet uit, want dat pretendeert de auto ook niet. Het is een comfortabele vierzitter waar je prima een robbertje mee kan stoeien als je dat wilt. Het geluid is hemels, evenals het koetswerk. Ok, echt snel gaat het niet. Het is een Italiaan: veel geschreeuw en weinig wol. Ook erg onderhoudsintensief. Maar kijk dan hoe mooi de Gran Turismo is:

Jaguar XKR Coupé

€55.000

2011

70.000 km

Eigenlijk compleet het tegenovergestelde van de Maserati, ondanks dat het beide pure klasbakken zijn. De Jaguar is aanmerkelijk krapper achterin, mocht dat belangrijk zijn. De Jaguar (rijtest) is introverter dan de Maserati. Maar de Jag is ook flink wat sneller. Dankzij een flink hoger vermogen (510 pk), nog meer koppel (650 Nm) en een relatief laag gewicht is een E92 M3 een makkie om los te rijden op de Autobahn. Qua stijl is de Jaguar onnavolgbaar. Dat is op zich wel lekker, ook na 10 of 15 jaar is het gewoon een stijlvolle auto. Dat is van een M, AMG of RS product onmogelijk om te zeggen.

Lexus IS-F (XE20)

€40.000

2009

50.000 km

Het geld hoeft niet per se op, natuurlijk. De IS-F (rijtest) is een uitstekend alternatief op de Duitse Drie. De 5.0 V8 is uit de kunst: beschaafd wanneer het moet, bruut wanneer het kan. Qua prestaties kom je niets tekort, dankzij de achttrapsautomaat en 426 pk kom je altijd vooruit. Qua betrouwbaarheid hebben deze auto’s een serieus goede reputatie. Ondanks de specificaties is het natuurlijk gewoon een Lexus en die gaan uit principe niet kapot. Je moet wel even goed zoeken, want ze zijn nieuw niet veel verkocht. Maar heb je een goed exemplaar heb je er een topauto aan. Rijdt gewoon beter dan zijn opvolger, de RC-F.

Yolo: Bentley Continental R Mulliner

€50.000

1994

140.000 km

De Yolo komt deze week van onze zeer gewaardeerde vriendelijke vriend @MauritsH. Hij verstond ‘Zo dik mogelijk voor 60 mille’ en moest gelijk aan deze denken. Ok, met 360 pk haal je nét de minimum grens qua vermogen. Qua koppel maakt de oude 6.75 turbo dat helemaal goed, overigens. Dit is nog een Bentley uit een tijd dat ze echt aristocratisch waren. Niet perfect, maar dat was juist de charme. Ondanks de bizarre afmetingen kan Roel van Velzen niet achterin zitten (© MauritsH). Ook de bagageruimte valt tegen en het brandstofverbruik is desastreus. Maar je komt wel voorrijden als een echte gentleman!

Maar natuurlijk: Porsche 911 Carrera (997.2)

€59.000

2009

100.000

Je dacht dat we deze vergeten waren? Maar natuurlijk niet. Het is een beetje te standaard voor woorden, maar de 911 is eigenlijk de Alfa 159 in zijn klasse: het is het antwoord op al je vragen. Tip: ga voor de standaarduitvoering voor het ware 911 gevoel. Met een handgeschakelde 911 Carrera heb je alles wat je nodig hebt. Perfect om elke dag in rond te rijden, maar je staat zeker je mannetje op het circuit. Hiervoor loont het overigens om in Duitsland te kijken, want in Nederland betaal je best veel voor een saai exemplaar met veel kilometers. Bekijk even deze video waarin @CasperH uitlegt wat waar je op moet letten.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Mail dan naar tips@autoblog.nl met het onderwerp Autoblog-Advies. Voorzie ons dan van de gegevens in de tabel en beschrijf duidelijk de andere zaken die relevant zijn! Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!