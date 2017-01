Autojunk Foto Van De Maand – December 2016

We kijken nog één keer terug naar vorig jaar. Naar de laatste maand om precies te zijn, in deze editie van de Autojunk Foto Van De Maand.

Nadat @larsyboy1997 vorige maand de lat even lekker hoog wist te leggen voor de andere Autojunkers, mocht hij deze maand aanschuiven als gastjurylid voor de Autojunk Foto Van De Maand. De laatste van 2016 alweer en wat een keuze was er! Jullie wisten weer heerlijke platen te schieten en het was moeilijk kiezen, maar hier zijn onze favorieten van December!

Plaats 3: BMW i8 Protonic Red



We beginnen deze maand met een lekkere plaat van een BMW i8. Nu kan een i8 mij normaal gesproken niet snel genoeg van mijn netvlies verdwijnen (sorry, niet mooi), maar in het rood is zelfs een i8 te pruimen. Voeg daar het creatieve gebruik van lightpainting door @frits3000 aan toe en voila: een Top 3-notering. Ook Lars deelt die mening: “Een prachtplaatje! Afgelopen dagen zelf ook in het donker foto’s gemaakt en dat valt in eerste instantie niet mee. Een mooi effect door het gebruik van een lange sluitertijd en het creëren van lichtstrepen wat weer bij de elektrische auto past. Helaas dat Bas en Sander er ook tussen staan, anders stond deze mooi op nummer één ;)” Extra fraai dat de lightpaint ook nog eens in de kleuren van BMW M gedaan is, kudos!

Plaats 2: BMW M3 30 Jahre



Kijk, daar hebben we @zweed weer, maar niet op plaats 1 dit keer. Hoewel deze foto wat mij betreft net zo goed had kunnen winnen als de uiteindelijke winnaar, zorgden @autoblogger en Lars ervoor dat P1 naar een ander ging. Maar wat een heerlijke plaat weer Sander. Lekkere compositie, fijne nabewerking zonder over de top te gaan. Netjes! Lars en ik kunnen ons beide nog herinneren dat je mails stuurde met vraag om feedback op je foto’s. Inmiddels heb je dat duidelijk niet meer nodig! Het enige wat ik er persoonlijk op aan te merken heb dit keer is dat de horizon net niet recht staat.

Plaats 1: Alfa Romeo Quadrifoglio



“Niemand wil in deze positie staan denk ik. Kiezen tussen een foto van Bas of een foto van Sander.” Eh, ok Lars, we zullen je nooit meer laten winnen! Maar vertel verder! “…toch ga ik voor de foto van Bas aangezien ik wel een fan ben van kleuren en als de foto’s vanuit een laag standpunt zijn gemaakt. De felrode Giulia past mooi in de wilde industriële omgeving met een vieze grauwe vervuilde lucht. Mijn stem gaat naar Bas!” Nou, dat viel wel mee toch Lars? Een dijk van een foto om 2016 mee af te sluiten en bovendien van de Autoblog Auto van het Jaar! @basteeld, gefeliciteerd! Volgende maand ben jij ons gastjurylid (Lars wil toch niet) en we gebruiken jouw foto een maand lang als header op Autojunk.nl!