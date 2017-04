Autojunk Foto Van De Maand – Maart 2017

Het is weer tijd om de fraaiste Autojunkfoto's van vorige maand onder de loep te nemen.

Het was één van jullie actiefste maanden ooit, maar we hebben het weer terug weten te brengen tot drie foto’s. Dat was niet makkelijk overigens, want er waren niet alleen veel uploads, er waren ook véél mooie foto’s. Toch denken we een nette Top 3 te hebben samengesteld, dit keer met hulp van @mickkok die vorige maand met de winst aan de haal ging. Thema in zijn foto was toch wel liefde, voor het verbranden van rubber danwel de vrouw waaraan het aanzoek gedaan werd. Grappig genoeg lijkt het erop dat we in het verlengde van dat thema doorgaan met de winnaar van deze maand, maar eerst de runner-ups!

Plaats 3: BMW M3



Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar in mijn beleving is de BMW M3 sinds de komst van de M4 een beetje een ondergewaardeerd beest geworden. Terwijl ik zelf de M3 toch echt een mooiere auto vind, maar dat terzijde. Een fijne plaat van @basfiz die ook de goedkeuring van Mick kan wegdragen. “De grap” moet daarbij natuurlijk wel even gemaakt worden: “Dikke BMW jongens!!1! Mooie plaat, mooie kar. Lekker simpel. Bas is goed bezig!”

Plaats 2: Jeep Wrangler



Hee, als we daar niet @zweed hebben, de man die steeds vaker met z’n neus in dit maandelijks terugkerende fotofeestje voorbij komt. Mick: “Gewoon een hele toffe plaat. Compositie is goed, en gebruik van licht is ook erg sterk.” Daar zijn we het mee eens. Een Wrangler is van zichzelf al een brute verschijning, maar dit is wel heel lekker vastgelegd!

Plaats 1: Silhouettes



En dan de winnaar van deze maand. Toegegeven, de kwaliteit van de foto laat te wensen over. Maar dat kan ook te maken hebben met de Autojunk-compressie, we gaan er vanuit dat het origineel niet zo korrelig was. En dan is dit verder gewoon een surrealistische, prachtige eerste upload van @dim130, we zien je toekomstige uploads graag tegemoet! In ieder geval siert jouw foto komende maand de header van Autojunk.nl en mag je volgende maand meebeslissen over de winnaars. Gefeliciteerd!