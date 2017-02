Autosalon van Genève 2017: dit zijn de primeurs

Van 9 tot en met 19 maart vindt 'ie weer plaats: de Autosalon van Genève. waar kun je je zoal op verheugen?

Het wordt een drukte van belang daar in Zwitserland, uiteraard gaan we onze uiterste best doen om je zo snel mogelijk van alle nieuwtjes op de hoogte te brengen. Van tevoren weten waar je aan toe bent is altijd mooi, dus met onderstaande lijst kom je goed beslagen ten ijs.

Alfa Romeo Stelvio

Alpina B5 (G30)

Alfa Romeo Giulia Sprint

Nieuwe Alpine

Audi RS1

Audi RS3 Facelift nieuwe motor

Audi RS5

BMW 5 Serie Touring

Citroën C-AIRCROSS Concept

Citroen SpaceTourer 4 x 4 Ë concept

Eadon Green Black Cullin (soort Morgan tegenhanger)

Ferrari 812 Superfast

Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo

Ford Fiesta

Hyundai i30 SW

Honda Civic Type-R

Kahn WB12 Vengeance Volante

Kia Picanto GT-Line

Lamborghini Aventador S (740 pk)

Lamborghini Huracan LP-640 Superleggera

Mazda CX-3 en CX-5

Mazda2

McLaren 720S (opvolger 650S, komen waarschijnlijk later ook ‘GT’ en ‘C’ modellen van)

Mercedes-Benz G650 4×4 Landaulet

Mercedes-AMG C63 R (550 pk, grote vleugel. Black Series komt waarschijnlijk te vervallen)

Mercedes-AMG E63 Estate

Minifattura Automobili Torino SCG300S (Glickenhaus sportwagen)

Mitsubishi ASX/Outlander opvolger

Opel Crossland-X

Opel Insignia

Porsche Panamera Sport Turismo

Pagani Huyara Roadster

Peugeot Partner Tepee Electric

Porsche 911 (991.2) GT3 (Nu ook met handbak, 490 pk)

Porsche Cayenne Platinum Edition

Seat Ibiza

Rolls Royce Phantom VIII(?)

Seat Leon SC (facelift), nieuwe serie Cupra’s

Skoda Citigo

Skoda Octavia RS

Spyker C8 LaLuchtkasteel

Skoda Kodiaq Scout

Subaru XV (2 generatie, dus een voorloper voor de nieuwe Impreza)

Suzuki Swift (nieuwe generatie)

Toyota Yaris facelift

Toyota Yaris WRC (210 pk, nieuwe rally homologatie)

Volkswagen Arteon

Volkswagen T-Roc

Volvo XC60 (compleet nieuw model, veel techniek van de XC90)

Tuners ea

Kahn Design Range Rover Sport

Techart GrandGT (Panamera Turbo)

Techart GTstreet R Cabriolet (911 Turbo S Cabrio)

Techart Coupé (718 Cayman S)

Techart GTstreet R Coupé (911 Turbo S)

Techart Magnum Spor Edition “30 Jahre” (Cayenne Turbo)

Techart Coupé (928 S4)

Uiteraard zullen we deze lijst aanvullen als er nieuwe auto’s bijkomen! Naar welke primeur(s) kijk je het meest uit?