Autoverkoop 2016: het laagste niveau in 47 jaar

Hoe ging het met de nieuwe autoverkoop in vergelijking met het afgelopen jaar? Wel..

2016 was nu niet bepaald een topjaar voor de Nederlandse nieuwe autoverkoop. Integendeel. Onder andere november was een slechte maand. In deze maand werden slechts 32.271 nieuwe auto’s verkocht. Een daling van 20 procent in vergelijking met dezelfde maand in 2015. De andere 11 maanden waren overigens ook niet veel soeps.

In heel 2016 zijn er 382.825 auto’s geregistreerd. Een daling van 14,7 procent in vergelijking met 2015. December was cijfermatig gezien de meest opvallende maand. Met 35.723 auto’s werden er meer auto’s geregistreerd dan in november, maar in vergelijking met 2015 is het verschil behoorlijk te noemen. Dit jaar was er geen enkele fiscale stimulatie om in december nog even snel een auto op kenteken te jassen en dit zie je terug in de registraties. In vergelijking met 2015 zien we namelijk een verschil van maar liefst 48,1 procent!

Inmiddels heeft de Nederlandse autoverkoop een nieuw dieptepunt bereikt en staan de verkopen op het laagste niveau in 47 jaar: in 1969 werden 349.588 nieuwe auto’s verkocht. De broekriem op het gebied van bijtelling is dit jaar verder aangetrokken en enkel volledige elektrische auto’s vallen nog in het tarief van vier procent bijtelling. Hierdoor zal de verkoop van de (plug-in) hybride (nog verder) instorten.

Voor 2017 verwachten de RAI Vereniging en BOVAG een toename in het aantal verkopen. De brancheorganisaties spreken over een prognose van 415.000 nieuwe personenauto’s die zullen worden geregistreerd. De prognose van 2016 stond op 380.000 stuks. Deze verwachtingen worden regelmatig door het jaar heen bijgesteld, dus neem de prognoses vooral met een korreltje zout.

Fotocredit: @abarth100hp op Autojunk